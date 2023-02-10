SANY SE-17260 попала в десятку лучших наземных ветротурбин Windpower Monthly

SANY SE-17260 названа одной из 10 лучших наземных ветротурбин (мощностью 5,6 МВт и выше) 2022 года по версии издания Windpower Monthly

ПЕКИН, 10 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy (далее «SANY» или «Компания») с гордостью объявляет о том, что ее ветротурбина SE-17260 недавно была включена в список 10 лучших наземных ветроэнергетических турбин (мощностью 5,6 МВт и выше) по итогам 2022 года изданием Windpower Monthly, ведущим в мире журналом, освещающим мировой ветроэнергетический сектор. Турбина SE-17260 производства SANY Renewable Energy получила такое престижное признание уже второй год подряд, что свидетельствует о ее выдающихся эксплуатационных показателях, надежности и эффективности, а также о репутации компании в мировой ветроэнергетике.

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«Высокий рейтинг от Windpower Monthly в очередной раз подтверждает, что SANY Renewable Energy входит в число ведущих мировых производителей оборудования для ветроэнергетики и новаторов отрасли. Ветроэнергетика играет ведущую роль в стимулировании глобальных экологически чистых инноваций, и стремительное развитие этого недорогого и эффективного возобновляемого источника энергии для всего мира способствует достижению цели по нетто-нулевым выбросам. Компания SANY Renewable Energy будет опираться на свой опыт в области возобновляемых источников энергии для стимулирования технологических прорывов в сфере ветроэнергетики, повышая ценность для клиентов за счет высококачественной продукции и услуг, создавая при этом более экологичное будущее при помощи интеллектуального производства», — заявил председатель правления SANY Renewable Energy Чжоу Фугуй.

Турбина SE-17260, входящая в серию 6.XMW, показывает превосходные показатели продаж с момента своего дебюта на международном рынке. В 2022 году на этот генератор были размещены заказы объемом 2400 МВт. Турбины были установлены на нескольких проектах в Китае, в том числе в Синьцзяне, Внутренней Монголии, Цзилине, Ганьсу и Хэбэе. В том же году к электросети были подключены все 64 наземные ветротурбины мощностью 6,25 МВт в 7-м ветропарке Бэйдацяо, первом крупномасштабном коммерческом ветроэнергетическом проекте Китая с моделями 6.XMW. Общая установленная мощность объекта достигает 400 МВт.

Прибрежные платформы SANY Renewable Energy 6.XMW имеют одноподшипную конструкцию основной приводной цепи и оснащены трансформатором на 35 кВА, размещенным над гондолой. Ветровые турбины SANY, оптимизированные с использованием самых современных технологий управления, проектирования систем и технологий цифрового моделирования, являются более легкими, безопасными, устойчивыми и интеллектуальными. Попадание турбины SE-17260 компании SANY в число лучших наземных ветроэнергетических установок подчеркивает ее высокую рыночную конкурентоспособность и технологическое лидерство.

В будущем SANY Renewable Energy продолжит сосредотачивать свои усилия на реализации своей технологической концепции, заключающейся в создании более высоких башен с большей выработкой электроэнергии при более легком весе с более длинными лопастями и более мощными интеллектуальными возможностями. Производитель таким образом стремится обеспечить экономичные решения в области ветроэнергетики для снижения расходов на ветроэлектростанции. Это поможет не только повысить ценность для клиентов, но и позволит мировой экономике ускорить процесс достижения целей декарбонизации.

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