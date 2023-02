Windpower Monthly nomme la SANY SE-17260 parmi les 10 meilleures éoliennes terrestres (5,6 MW et plus) de 2022

BEIJING, 11 février 2023 /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy (« SANY » ou « la Société ») est fière d'annoncer que l'éolienne SE-17260 de la Société a récemment été nommée l'une des 10 meilleures éoliennes terrestres (5,6 MW et plus) de 2022 par Windpower Monthly, le principal magazine mondial qui couvre le secteur de l'énergie éolienne. Il s'agit de la deuxième année consécutive que la SE-17260 de SANY Renewable Energy reçoit une reconnaissance aussi prestigieuse, ce qui témoigne des performances, de la fiabilité et de l'efficacité exceptionnelles de l'éolienne, ainsi que de la position de l'entreprise dans le secteur mondial de l'énergie éolienne.

Wind Turbine 1 Wind Turbine 2

« Le classement élevé de Windpower Monthly confirme une fois de plus la position de SANY Renewable Energy comme l'un des leaders mondiaux de l'énergie éolienne et de l'innovation. La technologie de l'énergie éolienne est en train de prendre la tête de l'innovation écologique mondiale, et l'évolution rapide de l'énergie éolienne ouvre de nouvelles perspectives en tant que source d'énergie renouvelable efficace et bon marché, permettant au monde d'atteindre une les objectifs d'émissions zéro. SANY Renewable Energy s'appuiera sur son expertise en matière d'énergies renouvelables pour réaliser des percées technologiques dans le domaine de l'énergie éolienne, en apportant plus de valeur à ses clients grâce à des produits et services de haute qualité, tout en créant un avenir plus écologique grâce à une fabrication intelligente », a déclaré Zhou Fugui, président de SANY Renewable Energy.

Le SE-17260 de SANY Renewable Energy, qui fait partie de la série 6.XMW, a connu une performance exceptionnelle sur le marché depuis son lancement mondial. En 2022, le générateur a enregistré un nombre impressionnant de commandes de 2 400 MW et a été installé dans plusieurs projets en Chine, notamment dans les provinces de Xinjiang, de Mongolie intérieure, de Jilin, de Gansu et de Hebei. La même année, les soixante-quatre éoliennes terrestres de 6,25 MW du septième parc éolien de Beidaqiao, le premier projet commercial d'énergie éolienne à grande échelle en Chine comportant des modèles de 6.XMW, ont été connectées au réseau pour la production d'électricité, la capacité installée totale du projet atteignant jusqu'à 400 MW.

Les plateformes terrestres 6.XMW de SANY Renewable Energy sont équipées d'une conception à palier unique pour la chaîne d'entraînement principale et comportent un transformateur de 35 kV au-dessus de la nacelle. Optimisées par une technologie de contrôle de pointe, une conception de système et une technologie de simulation numérique, les éoliennes de SANY sont plus légères, plus sûres, plus stables et plus intelligentes. Le classement qui place la SE-17260 de SANY comme l'une des meilleures éoliennes terrestres met en évidence sa forte compétitivité sur le marché et son leadership technologique.

À l'avenir, SANY Renewable Energy continuera à se concentrer sur sa vision technologique pour développer une tour plus haute, une production d'énergie plus importante et un poids plus léger avec des pales plus longues et des capacités intelligentes plus fortes, en fournissant des solutions d'énergie éolienne rentables pour réduire les coûts des parcs éoliens. Cela contribuera non seulement à apporter une plus grande valeur ajoutée aux clients, mais aussi à permettre à l'économie mondiale d'accélérer la réalisation des objectifs de neutralisation carbone.

Pour plus d'informations sur le groupe SANY, rendez-vous sur le site www.sanyglobal.com ou suivez-nous sur Facebook ou YouTube pour en savoir plus sur les produits et les derniers développements de notre société.

