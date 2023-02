SANY SE-17260 jedną z 10 najlepszych lądowych turbin wiatrowych 2022 r. według miesięcznika Windpower Monthly (w kategorii turbin wiatrowych o mocy 5,6 MW lub wyższej)

PEKIN, 10 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka SANY Renewable Energy („SANY" lub „Spółka") ma zaszczyt ogłosić, że miesięcznik „Windpower Monthly", czołowy światowy magazyn sektora energii wiatrowej, niedawno uznał wyprodukowaną przez Spółkę turbinę wiatrową SE-17260 za jedną z 10 najlepszych lądowych turbin wiatrowych 2022 r. (w kategorii turbin wiatrowych o mocy 5,6 MW lub wyższej). To już drugi rok z rzędu, gdy wyprodukowana przez SANY Renewable Energy turbina wiatrowa SE-17260 otrzymuje to prestiżowe wyróżnienie potwierdzające nadzwyczajną wydajność, niezawodność i efektywność produktu oraz mocną pozycję Spółki w światowej branży energii wiatrowej.

„Wysoka nota przyznana przez miesięcznik Windpower Monthly kolejny raz potwierdza mocną pozycję spółki SANY Renewable Energy, jednego z czołowych światowych producentów i innowatorów w dziedzinie rozwiązań dla branży energii wiatrowej. Technologia energii wiatrowej jest główną technologią napędzającą zieloną transformację, a szybka transformacja branży energii wiatrowej daje światu zmierzającemu ku zeroemisyjności nowe możliwości, między innymi niskie ceny oraz efektywne źródło odnawialnej energii. Spółka SANY Renewable Energy będzie napędzać przełomowe zdobycze technologiczne w dziedzinie energii wiatrowej w oparciu o posiadane doświadczenie w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także oferować klientom wartość dodaną, jaką niosą ze sobą wysokiej jakości produkty i usługi, i tym samym kształtować przyszłość bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego popartą inteligentną produkcją" – powiedział Zhou Fugui, prezes spółki SANY Renewable Energy.

Wyprodukowana przez spółkę SANY Renewable Energy turbina wiatrowa SE-17260, należąca do produktów z serii 6.XMW, cieszy się doskonałą opinią rynku już od chwili debiutu. W 2022 r. zrealizowano rekordową liczbę zamówień na ten produkt o łącznej mocy 2400 MW, zainstalowano go w kilku projektach realizowanych w Chinach, między innymi Xinjiang w Mongolii Wewnętrznej, w Jilin, Gansu oraz prowincji Hebei. W tym samym roku na Siódmej Farmie Wiatrowej Beidaqiao, pierwszym o tak dużej skali komercyjnym projekcie energii wiatrowej, jaki zrealizowano w Chinach, uruchomiono łącznie sześćdziesiąt cztery turbiny wiatrowe serii 6.XMW o mocy 6,25 MW, które podłączono do sieci energetycznej, a łączna moc instalacyjna projektu wyniosła niemal 400 MW.

Opracowane przez spółkę SANY Renewable Energy lądowe platformy wiatrowe oparte na produktach z serii 6.XMW charakteryzują się jednołożyskową konstrukcją, która umożliwia zamocowanie głównego łańcucha napędowego, oraz są wyposażone w umieszczony powyżej gondoli transformator o mocy 35 kV. Najnowocześniejsza technologia sterowania, konstrukcja układu oraz technologia symulacji cyfrowej sprawiają, że turbiny wiatrowe wyprodukowane przez spółkę SANY są lżejsze, bardziej bezpieczne, stabilne i inteligentne. Ranking, zgodnie z którym produkt SANY SE-17260 uznano za jedną z najlepszych lądowych turbin wiatrowych, to świadectwo jego niedoścignionej konkurencyjności i technologicznego zaawansowania.

W przyszłości spółka SANY Renewable Energy będzie się skupiać przede wszystkim na realizacji jej wizji technologicznej zmierzającej do budowania wyższych wież, zwiększania zdolności do wytwarzania energii oraz zmniejszania wagi, a także wydłużania łopat i bardziej zaawansowanych inteligentnych funkcji, co przełoży się na oferowanie oszczędnych rozwiązań wiatrowych skutkujących obniżeniem kosztów eksploatacji farm wiatrowych. To z kolei pozwoli nie tylko na zaoferowanie klientom wartości dodanej, ale też przyspieszenie osiągnięcia celów dekarbonizacji.

Po więcej informacji o Grupie SANY zapraszamy na naszą stronę internetową www.sanyglobal.com lub do śledzenia naszego profilu na Facebooku lub YouTube, gdzie informujemy o produktach i ostatnich osiągnięciach naszej spółki.

