Windpower Monthly elege SANY SE-17260 como uma das 10 melhores turbinas eólicas onshore (5,6 MW ou mais) de 2022

PEQUIM, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A SANY Renewable Energy ("SANY" ou "a Empresa") tem o orgulho de anunciar que a turbina eólica SE-17260 da Empresa foi eleita uma das 10 melhores turbinas eólicas onshore (5,6 MW ou mais) de 2022 pela Windpower Monthly, a mais importante revista do mundo sobre o setor de energia eólica. Este é o segundo ano consecutivo em que a SE-17260 da SANY Renewable Energy recebe este prestigioso reconhecimento, o que comprova o nível de desempenho, confiabilidade e eficiência da turbina, bem como a posição da empresa no setor global de energia eólica.

"O reconhecimento da Windpower Monthly confirma, mais uma vez, que a SANY Renewable Energy é uma das mais importantes e inovadoras empresas de energia eólica do mundo. A tecnologia de energia eólica está se tornando o principal impulsionador da inovação verde em nível global e sua rápida evolução está criando novas oportunidades - como uma fonte de energia renovável barata e eficiente - para que o mundo possa atingir a meta da neutralidade carbônica. A SANY Renewable Energy aplicará seus conhecimentos sobre energias renováveis para criar soluções tecnológicas inovadoras no setor de energia eólica, oferecendo aos seus clientes produtos e serviços de qualidade superior ao mesmo tempo em que garante um futuro mais sustentável por meio da fabricação inteligente", disse Zhou Fugui, presidente da SANY Renewable Energy.

A SE-17260 da SANY Renewable Energy (incluída na série 6.XMW) tem tido um desempenho fantástico no mercado desde seu lançamento global. Em 2022, este gerador alcançou um volume impressionante de pedidos, correspondendo a 2400 MW, e foi instalado em vários projetos localizados na China, incluindo Xinjiang, Jilin, Gansu, a província de Hebei e o interior da Mongólia. No mesmo ano, as 64 turbinas eólicas onshore de 6,25 MW instaladas no Sétimo Parque Eólico de Beidaqiao (o primeiro projeto comercial chinês de energia eólica em larga escala com modelos 6.XMW) foram conectadas à rede de geração de energia, com uma capacidade total instalada de até 400 MW.

As plataformas onshore 6.XMW da SANY Renewable Energy possuem um design de rolamento único para a cadeia principal de acionamento e um transformador de 35 kV acima da nacela. Otimizadas com tecnologia de controle, projeto de sistema e tecnologia de simulação digital de última geração, as turbinas eólicas da SANY são mais leves, mais seguras, mais estáveis e mais inteligentes. A seleção da SE-17260 como uma das melhores turbinas eólicas onshore do mundo comprova a competitividade e excelência tecnológica da Empresa.

A SANY Renewable Energy continuará focada em sua missão de desenvolver torres mais altas e mais leves, com maior capacidade de geração de energia, lâminas mais longas e recursos mais inteligentes, garantindo soluções econômicas de energia eólica para reduzir os custos dos parques eólicos. Além de fornecer produtos e serviços de qualidade superior aos seus clientes, essa evolução também permitirá que a economia global acelere rumo às metas de descarbonização.

Para obter mais informações sobre o SANY Group, acesse www.sanyglobal.com. Para mais informações sobre nossos produtos e as últimas notícias da empresa, siga nossas páginas no Facebook ou no YouTube.

FONTE SANY Group

