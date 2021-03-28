SANY вступает в эру экологически чистого топлива со строительной техникой на водородных ТЭ
Mar 28, 2021, 22:12 ET
ЧАНША (Китай), 29 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Ежегодно в этот день миллионы людей по всему миру выключают свет в своих домах, зданиях и на улицах в знак своего участия в акции «Час Земли». С 2008 года этот «час без электричества» служит символом ответственного отношения к планете, экономии энергии и заботы об окружающей среде. Компания SANY проявляет эту заботу путем непрерывного совершенствования энергосберегающих и экологически безопасных подходов к разработке своих машин. В качестве двух последних примеров можно привести самосвал и автобетоносмеситель, недавно сошедшие с конвейера флагманского интеллектуального завода компании SANY. Обе эти машины оснащены силовыми установками на водородных топливных элементах. Автобетоносмеситель стал первым подобным транспортным средством, работающим на водороде.
По словам инженера-исследователя и разработчика данного проекта, строительная автотехника с силовыми установками на водородных топливных элементах имеет пять важных преимуществ. В их числе концепция «нулевого загрязнения», которая подразумевает, что в окружающую среду будут выбрасываться только вода и тепло, и реализация которой станет заметным шагом в направлении экологически чистого будущего отрасли.
Китай поставил своей целью достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для ее достижения требуются конкретные шаги, особенно со стороны производителей.
Помимо «нулевого загрязнения», новая строительная автотехника, работающая на топливных элементах, превосходит свои традиционные аналоги еще по четырем направлениям:
1. Большая дальность пробега без подзарядки батареи: блок водородных цилиндров общим объемом 1680 л обеспечивает дальность пробега свыше 500 километров, избавляя водителей от «беспокойства о километраже».
2. Повышенная мощность: благодаря двигателю с большим крутящим моментом и полуавтоматической коробке передач высокомощная батарея топливных элементов имеет коэффициент преобразования энергии, превышающий 50%. Такие транспортные средства демонстрируют повышенную величину ускорения и способность к преодолению подъемов.
3. Улучшенная адаптивность к погодным условиям: встроенная система регулирования теплообмена обеспечивает автоматическое нагревание и охлаждение в условиях жары и холода для поддержания оптимальных эксплуатационных характеристик. 4. Повышенный уровень безопасности: высокий уровень теплозащиты, защита от перегрузок по току, сигнализация при низком давлении, а также обнаружение и устранение утечек в системе подачи водорода гарантируют отсутствие проблем при вождении.
На церемонии первой обкатки заместитель главного управляющего подразделения автокранов SANY Ли Таньбо (Li Tanbo) заявил, что компания вступила в новую фазу, где разработка строительной техники ориентируется на применение экологически чистых энергоносителей и технологий с использованием экологически безопасного интеллектуального оборудования. В ближайшие пять лет компания SANY планирует стать крупнейшим поставщиком комплексных решений в сфере применения водородного топлива и ведущим производителем электромобилей строительного назначения в Китае.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1474732/1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1474733/2.jpg
SOURCE SANY Group
Share this article