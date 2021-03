Com as células de combustível a hidrogênio para veículos de construção, a SANY entra na era do combustível mais limpo

CHANGSHA, China, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Todos os anos neste dia, milhões de pessoas em todo o mundo desligam as luzes de suas casas, fábricas e nas ruas para celebrarem a Hora do Planeta. Desde 2008, a "hora do planeta" serve como um símbolo de compromisso com o planeta e para conservar a energia e o meio ambiente. Na SANY, também estamos cumprindo esse compromisso por meio da inovação constante de soluções econômicas e adequadas para o meio ambiente no desenvolvimento de nossas máquinas. Dois exemplos recentes incluem um caminhão de lixo e um caminhão betoneira recém-lançados na fábrica de referência inteligente da SANY, ambos equipados com a tecnologia de células de combustível a hidrogênio. Trata-se do primeiro caminhão betoneira movido a hidrogênio do mundo.