Společnost SANY vstupuje do nové éry čistých paliv s novými stavebními stroji poháněnými vodíkovými palivovými články

Čína chce dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060. Tento krok vyžaduje přijetí konkrétních kroků, a to zejména ze strany výrobců automobilů.

Kromě „nulového znečištění" životního prostředí také nové stavební stroje s pohonem na vodíkové palivové články překonávají své tradiční rivaly v těchto čtyřech oblastech:

1. Dlouhá životnost baterií: sada vodíkových válců o objemu 1,680 L zajišťuje dojezd více než 500 km, což je dostatek na to, aby řidiči nemuseli neustále „sledovat tachometr".

2. Vyšší výkon: kroutící moment motoru a převodovka AMT s pohonem na vysoce výkonné vodíkové palivové články nabízí převodový poměr vyšší než 50 %. Díky tomu je vozidlo živější a má vyšší stoupavost.

3. Lepší přizpůsobení se povětrnostním podmínkám: integrovaný systém pro řízení teploty umožňuje automatický ohřev či chlazení motoru podle aktuálního počasí, což zajišťuje optimální výkon vozidla za všech okolností.

4. Vyšší bezpečnost: díky funkcím, jako je ochrana proti přehřátí a přepětí, upozornění na kritické snížení tlaku nebo detekce úniku provozních náplní a díky jedinečnému systému řízení spalování vodíku, jsou tyto vozy velmi bezpečné.

Li Tchan-po, zástupce generálního ředitele divize jeřábových systémů firmy SANY, na slavnostním představení těchto vozidel řekl, že firma SANY vstoupila do nové fáze vývoje svých stavebních strojů, která je charakteristická využíváním zelených zdrojů energie a chytrými technologiemi. Firma SANY se chce do pěti let stát největším čínským dodavatelem stavebních strojů na vodíkový pohon a jedničkou ve výrobě elektromobilů.

