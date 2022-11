SAP představuje SAP Build s cílem plně využít byznysovou expertizu, společně s Coursera se zaměří na novou generaci vývojářů

LAS VEGAS, 15. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Na konferenci SAP TechEd oznámila společnost SAP spuštění nové platformy s cílem podpořit další vlnu transformace podnikání a poskytnout všem zaměstnancům možnost podílet se na ní. Nová sada low-code nástrojů SAP Build založená na SAP Business Technology Platform (BTP) poskytuje podnikovým uživatelům přímý a bezpečný přístup k procesům a datům v souvislosti s fungováním celé firmy – tedy k tomu, co potřebují ke správnému rozhodování a rychlým inovacím. Podnikoví uživatelé s minimálními technickými znalostmi tak mohou vytvářet a vylepšovat podnikové aplikace, automatizovat procesy a navrhovat webové stránky jednoduchou metodou drag-and-drop.

„SAP Build spojuje nejvýkonnější podnikové aplikace na světě s platformou, která umožňuje rychle zužitkovat odborné znalosti podnikových uživatelů," říká Jürgen Müller, člen představenstva a technologický ředitel společnosti SAP. „V neustále se měnícím podnikatelském prostředí pomáhá SAP Build a celá řada inovací, které dnes uvádíme na trh – od nového partnerství se společností Coursera až po vylepšování nástrojů napříč naším podnikovým portfoliem – zákazníkům zajistit budoucnost jejich podnikání a vytěžit maximum z jejich investic do technologií."

S nástrojem SAP Build mají podnikoví uživatelé na dosah ruky plný potenciál, který jim nabízí SAP BTP a data podnikových aplikací od společnosti SAP. Uživatelé mohou snadno integrovat systémy; monitorovat, analyzovat a automatizovat procesy; a vytvářet aplikace – to vše bez nutnosti přesunu dat do externích systémů.

Uživatelé nové platformy získají díky nativně integrovanému systému SAP Signavio detailní přehled o procesech, s nimiž se snáze zaměří na kritická místa, kde budou mít inovace a automatizace největší dopad. Databáze, ze které mohou uživatelé čerpat, obsahuje více než 275 000 referenčních procesních bodů od 4 000 zákazníků a 1 300 pracovních postupů. SAP Build podporuje i systémy mimo SAP. Nový program SAP Builders uživatelům pomůže rychle se zorientovat a spojit se s kolegy prostřednictvím praktických setkání a fór pro sdílení osvědčených postupů.

„Vzhledem k tomu, že poptávka po současných digitálních řešeních je větší než schopnost profesionálních vývojářů je dodávat, IDC předpokládá, že podnikoví uživatelé se budou stále více zapojovat do vývoje digitálních řešení adresujících naléhavé obchodní otázky," říká Arnal Dayaratna, viceprezident IDC pro výzkum v oblasti vývoje softwaru. „Celosvětově IDC očekává, že se více než 100 milionů expertů zapojí do tvorby digitálních řešení během příštích deseti let. Low-code řešení SAP Build umožňují podnikovým uživatelům využívat jejich odborné znalosti k rychlému vytváření a iterování digitálních řešení ve velkém měřítku."

SAP Build už ukazuje svůj potenciál. „Díky SAP Build jsme snadno vytvořili lepší zkušenost pro naše zákazníky a zároveň jsme snížili náklady na vývoj o 90 %," říká Spencer Cook, XM Advocates Lead ve společnosti Qualtrics. „Podařilo se nám rychle vytvořit aplikaci pro zlepšení našeho programu zákaznických referencí, která výrazně zvýšila jejich spokojenost."

Vzhledem k tomu, že se v současné době každá společnost stává technologickou firmou, uvědomuje si i společnost SAP, že stále větší důraz firmy kladou na dovednosti a poznatky, které s sebou přináší pouze profesionální vývojáři. Softwarová společnost se proto zavázala do roku 2025 zvýšit kvalifikaci dvou milionů vývojářů po celém světě prostřednictvím ztrojnásobení nabídky bezplatného vzdělávání na webu SAP Learning a partnerstvím s vzdělávací platformou Coursera s cílem pomoci lidem nastartovat kariéru v ekosystému SAP a posílit šance nedostatečně zastoupených skupin najít uplatnění v oblasti technologií.

„Moc mě těší, že mohu oznámit uvedení základního profesního certifikátu SAP na portálu Coursera. Tento certifikát je určen pro zájemce nezávisle na jejich vzdělání, tedy bez nutnosti vysokoškolského vzdělání nebo zkušeností v oboru," uvedl Jeff Maggioncalda, generální ředitel společnosti Coursera. „Připraví studenty na vstupní pracovní pozice v některých z nejžádanějších oborů. Jsme rádi, že můžeme být partnerem společnosti SAP, abychom zpřístupnili dovednosti související se zaměstnáním a rozšířili ekonomické příležitosti pro všechny."

Tato oznámení jsou součástí mnoha novinek oznámených na konferenci SAP TechEd, které mají zákazníkům a partnerům společnosti SAP pomoci pokračovat v transformaci, kterou potřebují k tomu, aby byli úspěšní. Od zcela nového nativního přístupového bodu na web pro podnikové aplikace, který zvyšuje produktivitu v cloudu i mimo něj, až po inovace napříč inteligentními aplikacemi SAP, řešeními SAP Digital Supply Chain a řešeními SAP pro udržitelnost – konference SAP TechEd 2022 se zaměřila na uvolnění potenciálu podnikání naplno.

Více informací se dozvíte v přehledu novinek.

