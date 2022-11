SAP uruchamia SAP Build, aby uwolnić wiedzę biznesową i współpracuje z Coursera, aby umożliwić rozwój nowej generacji programistów.

LAS VEGAS, 15 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma SAP SE (NYSE: SAP) ogłosiła na konferencji SAP TechEd wprowadzenie na rynek nowej, potężnej oferty, której celem jest napędzenie kolejnej fali transformacji biznesowej poprzez uwolnienie wiedzy tych, którzy znają się na tym najlepiej - użytkowników biznesowych. Korzystając z wyjątkowej głębi i szerokiego zakresu platformy SAP Business Technology Platform (BTP), SAP Build to rozwiązanie typu low-code, która oddaje światowej klasy technologię SAP w ręce użytkowników biznesowych, zapewniając im bezpośredni i bezpieczny dostęp do całościowych procesów, danych i kontekstu, których potrzebują, aby podejmować mądrzejsze decyzje i szybko wprowadzać innowacje. Oferta umożliwia użytkownikom biznesowym o minimalnej wiedzy technicznej tworzenie i rozszerzanie aplikacji korporacyjnych, automatyzację procesów i projektowanie witryn biznesowych za pomocą metody "przeciągnij i upuść".

"SAP Build łączy najpotężniejsze na świecie aplikacje biznesowe z platformą, która została zaprojektowana w celu szybkiego wykorzystania wiedzy użytkowników biznesowych" - powiedział Juergen Mueller, członek zarządu i dyrektor ds. technologii w firmie SAP. "W zmiennym krajobrazie biznesowym, SAP Build i pełen pakiet innowacji, które dziś wprowadzamy - od nowego partnerstwa z Coursera po ulepszenia w całym naszym portfolio dla przedsiębiorstw - pomagają klientom przygotować się na przyszłość i wydobyć maksymalną wartość z inwestycji technologicznych."

Dzięki SAP Build użytkownicy biznesowi mają w zasięgu ręki pełną moc SAP BTP i danych aplikacji biznesowych SAP. Użytkownicy mogą w prosty sposób integrować systemy, inteligentnie monitorować, analizować i automatyzować procesy oraz budować aplikacje na ostatniej mili innowacji - wszystko to bez przenoszenia danych do systemu zewnętrznego. Dzięki natywnej integracji z rozwiązaniem SAP Signavio użytkownicy SAP Build uzyskują również dogłębny wgląd we wszystkie procesy, dzięki czemu wiedzą, na czym należy się skupić, aby osiągnąć jak największy wpływ na innowacje i automatyzację. Ponad 275 000 punktów odniesienia dla procesów pochodzących od 4 000 klientów, a także 1300 przepływów pracy i automatyzacji specyficznych dla danego przypadku, pozwala użytkownikom natychmiast wykorzystać pełne spektrum wiedzy biznesowej wbudowanej w technologie SAP. SAP Build działa również z systemami innymi niż SAP. Nowy program SAP Builders pomaga użytkownikom w szybkim wdrożeniu i nawiązaniu kontaktu z innymi użytkownikami dzięki sesjom praktycznym i forum wymiany najlepszych praktyk.

"Biorąc pod uwagę, że popyt na współczesne rozwiązania cyfrowe jest większy niż zdolność profesjonalnych deweloperów do ich dostarczenia, IDC przewiduje, że profesjonaliści biznesowi będą coraz bardziej angażować się w inicjatywy tworzenia rozwiązań cyfrowych w celu rozwiązania palących problemów biznesowych" - powiedział Arnal Dayaratna, Research Vice President, Software Development, IDC. "Na całym świecie IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat ponad 100 milionów profesjonalistów biznesowych zaangażuje się w produkcję rozwiązań cyfrowych". Niskokodowe rozwiązania programistyczne SAP Build umożliwiają użytkownikom biznesowym wykorzystanie ich wiedzy dziedzinowej do szybkiego budowania i iteracji rozwiązań cyfrowych na szeroką skalę."

SAP Build już teraz ma wpływ na biznes. "Dzięki SAP Build z łatwością zbudowaliśmy lepsze doświadczenia dla naszych klientów, jednocześnie radykalnie obniżając nasze koszty rozwoju o 90%" - powiedział Spencer Cook, XM Advocates Lead w Qualtrics, wiodącej firmie zajmującej się zarządzaniem doświadczeniami. "Byłem w stanie szybko zbudować aplikację, aby wzmocnić nasz program referencyjny dla klientów, który będzie katapultował satysfakcję klientów. "

Ponieważ każda firma staje się firmą technologiczną, SAP zdaje sobie sprawę z rosnącego znaczenia umiejętności i wiedzy, które mogą zapewnić tylko profesjonalni programiści. Firma SAP zobowiązała się do podniesienia kwalifikacji dwóch milionów programistów na całym świecie do 2025 roku poprzez potrojenie oferty bezpłatnych szkoleń w witrynie SAP Learning, współpracę ze światowej klasy dostawcą platformy edukacyjnej Coursera Inc. w celu ułatwienia rozpoczęcia kariery w ekosystemie SAP oraz wyrównywania wiedzy technologicznej.

"Z przyjemnością informuję, że dziś SAP uruchamia na Coursera certyfikat zawodowy na poziomie podstawowym. Ten certyfikat jest przeznaczony dla uczących się ze wszystkich środowisk, nie jest wymagany stopień naukowy ani doświadczenie w branży" - powiedział Jeff Maggioncalda, dyrektor generalny Coursera Inc. "Przygotuje uczących się do pracy na poziomie podstawowym i w niektórych najbardziej poszukiwanych dziedzinach. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z SAP, aby zwiększyć dostęp do umiejętności związanych z pracą i rozszerzyć możliwości ekonomiczne dla wszystkich."

Zapowiedzi te towarzyszą licznym innowacjom ogłoszonym na SAP TechEd, które mają pomóc klientom i partnerom SAP w kontynuowaniu transformacji niezbędnych do odniesienia sukcesu. Od zupełnie nowego natywnego punktu dostępu do aplikacji biznesowych w sieci Web, który zwiększa produktywność w chmurze i poza nią, po innowacje w zakresie inteligentnych aplikacji SAP, rozwiązań SAP Digital Supply Chain i rozwiązań SAP dla zrównoważonego rozwoju - na SAP TechEd 2022 uwalniamy moc biznesu. Więcej informacji w naszym przewodniku informacyjnym tutaj.

