SAS investiert 1 Milliarde Dollar in KI-gestützte Branchenlösungen

Mehrjährige Investitionen werden Cloud-First-Lösungen in zahlreichen Branchen vorantreiben

ORLANDO, Florida, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE -- SAS, der Marktführer im Bereich Analytik, wird in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Dollar investieren, um fortschrittliche Analytiklösungen weiterzuentwickeln, die auf die besonderen Bedürfnisse bestimmter Branchen zugeschnitten sind. Im Bankwesen, bei Behörden, Versicherungen, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der Fertigung, im Energiesektor und in anderen Bereichen wird SAS auf seiner jahrzehntelangen Konzentration auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Herausforderungen der Branche aufbauen. Dieses Engagement der Branche und die schnelle Wertschöpfung, die diese Lösungen bieten, sind wichtige Unterscheidungsmerkmale von SAS.

SAS' $1B investment will build on decades of innovative, industry-tailored solutions.

Alle Industrielösungen werden auf der Cloud-nativen, extrem parallelen KI- und Analytik- Plattform SAS® Viya® von SAS laufen.

„Die Unternehmen stehen vor vielen Herausforderungen, von der drohenden wirtschaftlichen Rezession und angespannten Lieferketten bis hin zu Arbeitskräftemangel und regulatorischen Änderungen," erklärte der CEO von SAS Jim Goodnight. „Mit den Erkenntnissen aus branchenorientierten Analysen können belastbare Unternehmen in diesen Herausforderungen Chancen erkennen.

„Durch diese Investition wird SAS auch weiterhin Unternehmen unterstützen, die KI, Maschinelles Lernen und fortschrittliche Analytik nutzen, um Betrug zu bekämpfen, Risiken einzugrenzen, Kunden und Bürger besser zu betreuen und vieles mehr. Wir bleiben bei unserem kontinuierlichen Engagement für Innovation und liefern gleichzeitig die besten Analysen des Marktes."

F&E-Innovation + Branchenkenntnis = Analytik für die Menschen

Die Milliardeninvestition umfasst direkte Forschung und Entwicklung, branchenorientierte Teams und Marketingmaßnahmen für die Branche. Damit wird die innovative Arbeit von Datenwissenschaftlern, Statistikern und Softwareentwicklern von SAS finanziert, die mit Beratern, Systemingenieuren und Marketingfachleuten mit spezifischer Branchenerfahrung zusammenarbeiten.

Die Investition steht im Einklang mit dem Trend zur Demokratisierung von Datenanalysen. Wenn mehr Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Aufgabenbereichen in die Lage versetzt werden, fortschrittliche Analysen zu nutzen, werden Unternehmen und die Gesellschaft davon profitieren. SAS nennt das Analytik für alle, überall.

Da Unternehmen weiterhin KI, maschinelles Lernen, Computer Vision und Internet of Things (IoT)-Analysen einsetzen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, können Menschen aller Qualifikationsstufen durch Low- oder No-Code-Optionen, wie sie von Lösungen auf SAS Viya bereitgestellt werden, am Analyseprozess teilnehmen.

Datenwissenschaftler und Statistiker können die Branchenlösungen von SAS nutzen, um von KI, Maschinellem Lernen und anderen leistungsstarken Analysen zu profitieren. Und das gilt auch für Wirtschaftsanalysten, die Betrug besser aufdecken und verhindern können, für Stadtplaner, die die öffentliche Gesundheit und Sicherheit verbessern, für medizinisches Personal, das die Patientenversorgung verbessert, und für Arbeiter an der Front, die die Fertigungsstraßen optimieren.

Aktuelle SAS-Branchenlösungen

SAS bietet bereits eine Vielzahl von branchenspezifischen Lösungen an. Diese werden durch die laufenden Investitionen weiter verfeinert, und SAS wird neue Lösungen entwickeln, um zusätzliche Anforderungen zu erfüllen.

Einige aktuelle Beispiele für die Branchenkenntnisse von SAS sind:

Volatilität meistern und das Kundenerlebnis im Finanzdienstleistungssektor verbessern

Der wirtschaftliche Gegenwind des vergangenen Jahres hat die globalen Märkte in Aufruhr versetzt, die Erholung nach der Pandemie rückgängig gemacht und eine zunehmend unsichere Risikolandschaft geschaffen. Um Bank- und Versicherungskunden bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen zu unterstützen, hat SAS die Kamakura Corp. übernommen, ein Unternehmen für Finanzrisiken, das für seine Strenge, insbesondere im Bereich des integrierten Bilanzmanagements, bekannt ist.

Mit dieser Übernahme, der größten in der Geschichte von SAS, hat SAS einige der renommiertesten Namen im Bereich des quantitativen Risikomanagements in sein Portfolio aufgenommen. Diese beschleunigt auch die Fortschritte in der SAS-Suite von integrierten Risikolösungen. SAS Asset und Liability Management (ALM) wurde bereits für SAS Viya umgerüstet und hilft Banken, die Liquiditäts- und Bilanzrisiken, die die jüngsten Bankenzusammenbrüche ausgelöst haben, vorherzusagen und zu mindern.

SAS setzt auch bei der Entscheidungsfindung in Unternehmen auf Innovation. Die Verknüpfung isolierter Funktionen (z. B. Onboarding, Kreditrisiko, Betrugserkennung, Marketing) in einer einheitlichen, KI-gestützten Architektur - und die Nutzung gemeinsamer Daten und Analysen - hilft Finanzunternehmen, die betriebliche Komplexität zu rationalisieren und gleichzeitig schnellere, präzisere Entscheidungen zu treffen, die das Kundenerlebnis verbessern.

Schutz der Steuergelder

Jedes Jahr gehen den Regierungen in aller Welt durch Steuerhinterziehung und -umgehung enorme Summen verloren. Dies schwächt die Fähigkeit einer Regierung, den Bürgern wesentliche Dienstleistungen bereitzustellen.

SAS Tax Compliance hilft Regierungen, ihre Einnahmequellen zu schützen, indem es fortschrittliche Analysen auf große Mengen von Steuerdaten anwendet, um Fälle von Nichteinhaltung und Betrug automatisch zu überwachen und zu erkennen.

Infolgedessen können staatliche Steuerbehörden die frühzeitige Identifizierung potenzieller Betrugsfälle erhöhen, aufkommende Steuerbetrugsprogramme aufdecken, Prüfungen beschleunigen und alte Fälle aus den Büchern nehmen.

Dynamische Versicherungspreise für einen angespannten Markt

Das Insurance Information Institute bezeichnete das Jahr 2022 als das schlechteste Jahr seit mehr als einem Jahrzehnt für die Sach- und Unfallversicherung. Durch Katastrophen wie Hurrikan Ian erlitt allein die US-amerikanische Schaden- und Unfallversicherungsbranche einen versicherungstechnischen Verlust in Höhe von 26,5 Milliarden Dollar wie eine Untersuchung von AM Best ergab.

Um sich angesichts des zunehmenden Klimarisikos über Wasser zu halten, müssen die Versicherer die Prämien erhöhen, um die Liquidität zu sichern, was die Kunden in einem ohnehin schon instabilen Markt frustriert. Eine rasche, genaue und unvoreingenommene Preisgestaltung ist entscheidend, um zahlungsfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die Verbraucher zu beruhigen.

SAS Dynamic Actuarial Modeling bietet eine optimierte Datenaufbereitung und hochflexible Modellierungsmöglichkeiten, unterstützt durch maschinelles Lernen. Dies hilft Versicherern, faire Preise in einem schnellen und angespannten Markt anzubieten.

Beschleunigung der digitalen Transformation und therapeutischen Entwicklung

Von der Entwicklung lebensrettender Therapeutika bis hin zur Verbesserung von Patientenresultaten und -erfahrungen steht das branchenführende Fachwissen von SAS an der Spitze einer besseren Gesundheitsversorgung.

SAS Health bietet branchenspezifische Anwendungen und KI-Lösungen für die Bereiche Gesundheit, Unternehmungen und Finanzen der Bevölkerung an. Es hilft Gesundheitsorganisationen, eine qualitativ hochwertige Versorgung anzubieten, die sicherer und kostengünstiger ist. Ob es darum geht, Patientendaten in analytikfähige Kohorten umzuwandeln oder Informationen für wertorientierte Pflege- und Zahlungsmodelle bereitzustellen - die intuitiven Point-and-Click-Schnittstellen von SAS helfen Ärzten und Geschäftsanalysten, die Transformation des Gesundheitswesens voranzutreiben und Trends zu visualisieren, die in ihren Daten verborgen waren.

SAS fördert auch die klinische Forschung, die zu neuen Therapien und Behandlungen führt. So werden beispielsweise bei etwa 90 % der klinischen Prüfungen die Fristen für die Aufnahme von Teilnehmern nicht eingehalten. SAS Clinical Enrollment Simulation nutzt leistungsstarke Analysen, um die Planung der Patientenrekrutierung zu unterstützen und so die verheerenden Verzögerungen zu vermeiden, die oft durch verfehlte Rekrutierungsziele entstehen.

Prognostizierung und Planung der Nachfrage nach Einzelhandels- und Konsumgütern

Händler und Konsumgüterhersteller benötigen heute mehr denn je eine präzise Bedarfsplanung. Mit Hilfe der KI-gestützten SAS Intelligent Planning Cloud können Unternehmen Kundenbedürfnisse und Lieferunterbrechungen besser vorhersehen und berücksichtigen.

Diese Software-as-a-Service-Lösung ist durchgängig automatisiert durch SAS Viya Analytics und Maschinelles Lernen und ist in der SAS Cloud verfügbar. Damit können Einzelhändler und Konsumgüterunternehmen Daten schnell in Wert umwandeln.

Verbesserung der Zuverlässigkeit der Stromnetze

Nahezu ein Drittel der Stromausfälle bei Versorgungsunternehmen wird durch Geräteausfälle verursacht. Diese Ausfälle sind kostspielig zu reparieren, stellen ein Risiko für die Mitarbeiter dar, die die Reparaturen durchführen, und lassen die Kunden - Haushalte, Schulen, Fabriken und andere - ohne Strom zurück.

SAS Grid Guardian AI analysiert Daten, die von IoT-Sensoren, die an Servicefahrzeugen wie Müllwagen angebracht sind. Diese Sensoren (von Exacter, einem SAS-Partner) lesen Daten über Hochfrequenzemissionen aus Übertragungsleitungen. Anschließend analysieren SAS KI, Maschinelles Lernen und Streaming Analytics diese Daten.

Das Ergebnis? Versorgungsunternehmen können Anlagenausfälle besser verstehen und vorhersagen, bevor sie auftreten. Und sie können Wartungspläne priorisieren, um Betriebsunterbrechungen und Verletzungen der Mitarbeiter zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Förderung von verantwortungsvollem Marketing und Rentabilität

Die Vermarkter stehen wie nie zuvor unter dem Druck, verantwortungsvoll und transparent mit Kundendaten umzugehen und gleichzeitig die Marke gut zu verwalten. Verantwortungsbewusstes Marketing bedeutet heute, die sich ändernden Kundenerwartungen in Bezug auf den Datenschutz zu berücksichtigen, neue Technologien wie generative KI zu nutzen und in der Lage zu sein, den Wert von Marketingprogrammen in kürzester Zeit zu messen.

Diese Bedingungen machen verantwortungsbewusstes Marketing zu einer unverzichtbaren Voraussetzung und SAS Customer Intelligence 360 kann Marken dabei helfen, Kundendaten, Marketingtechnologie und Ressourcen auf verantwortungsvolle Weise zu nutzen. Mit den leistungsstarken Analysen können Marken Loyalität und Vertrauen schaffen, die Einhaltung rechtlicher und ethischer Vorschriften sicherstellen, Marketingressourcen optimieren und die Rentabilität des Unternehmens steigern.

Partner spielen eine Schlüsselrolle

Das breite und umfassende Netzwerk von SAS-Partnern hilft bei der Entwicklung und Einführung von branchenspezifischen Lösungen.

„Die jahrzehntelange Führungsrolle von SAS bei der Entwicklung leistungsfähiger Branchenlösungen und die Nutzung von SAS Viya, um diese Lösungen in die Cloud zu verlagern, ist einer der Hauptgründe, warum Kunden unsere Partnerschaft schätzen," so Alvaro Celis, VP of Solutions Area ISV Sales bei Microsoft. „Indem wir KI und fortschrittliche Analytik genau auf die Bedürfnisse von Banken, Behörden, Versicherungen, dem Gesundheitswesen und anderen Branchen zuschneiden, haben SAS und Microsoft ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für unsere gemeinsamen Kunden geschaffen."

Ein Beispiel für diese Art von Partnerschaft ist Azure Confidential Computing, eine neue Technologie, die gemeinsam von Microsoft, SAS und dem Chip-Hersteller AMD bereitgestellt wird, und entwickelt wurde, um streng vertrauliche Daten während sie im Datenspeicher verwendet werden, zu schützen. Diese Technologie kann den Datenschutz und die Datensicherheit für Kunden in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und bei den Behörden erheblich verbessern.

SAS Viya auf Microsoft Azure wird in Kürze die Funktionen von Azure Confidential Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren mit SEV-SNP-Technologie umfassen. Damit erhalten SAS Viya-Kunden eine noch sicherere KI- und Cloud Computing-Plattform, um das Risiko eines Verstoßes weiter zu reduzieren und die Compliance zu stärken. Gleichzeitig erhalten Kunden Zugang zu größeren Datenpools für leistungsfähigere Analysemodelle. Die neuen Funktionen werden zunächst in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und Irland zur Verfügung stehen und später auf breiterer Basis eingeführt werden.

Mehr über SAS-Branchenlösungen, die Unternehmen jeder Größe helfen können, finden Sie auf www.sas.com/en_us/industry.html.

Die heutige Bekanntgabe erfolgte auf der SAS Innovate, der Geschäftskonferenz für KI und Analytik des Marktführers SAS. Um über die neuesten Nachrichten von SAS auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie @SASsoftwareNews auf Twitter.

Informationen zu SAS Viya SAS Viya ist eine KI, Analyse- und Datenverwaltungs-Plattform, die auf einer modernen, skalierbaren Architektur läuft. Es handelt sich um eine Cloud-First-Software, die so konzipiert ist, dass sie kontinuierlich bereitgestellt und aktualisiert werden kann und die Analysemöglichkeiten für jeden und überall verfügbar macht. SAS Viya verbindet die Kunst der Entscheidungsfindung mit der Wissenschaft der KI und fortschrittlicher Analytik und hilft Unternehmen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen.

Informationen zu SAS SAS ist Marktführer im Bereich Analytik. Mit innovativer Software und Dienstleistungen befähigt und inspiriert SAS Kunden auf der ganzen Welt, Daten in Intelligenz zu verwandeln. SAS gibt seinen Kunden THE POWER TO KNOW®.

SAS und alle anderen Produkt- oder Dienstleistungsnamen des SAS Institute Inc. sind eingetragene Marken oder Warenzeichen des SAS Institute Inc. in den USA und anderen Ländern. ® kennzeichnet die Zulassung in den USA. Andere Marken- und Produktnamen sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Copyright © 2023 SAS Institute Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Redaktioneller Kontakt:

Mike Nemecek

SAS

[email protected]

919-531-5140

sas.com/news

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2070967/SAS_Investment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1250367/sas_midnight_blue_Logo.jpg

SOURCE SAS