SAS compromete USD 1.000 millones con soluciones industriales impulsadas por IA

ORLANDO, Florida, 10 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE, SAS, el líder en analítica, invertirá $1.000 millones durante los próximos tres años para desarrollar en mayor medida soluciones avanzadas de analítica dirigidas a las necesidades únicas de industrias específicas. En banca, gobierno, seguros, atención médica, comercio minorista, fabricación, energía, entre otros, SAS se basará en su enfoque de décadas en ofrecer soluciones personalizadas a los desafíos de la industria. Este compromiso de la industria y el rápido tiempo de valoración que ofrecen estas soluciones son diferenciadores clave de SAS.

Todas las soluciones de la industria se ejecutarán en SAS® Viya®, la plataforma de analítica y de IA masivamente paralela nativa de la nube de SAS.

"Las empresas enfrentan muchos desafíos, desde la amenaza de la recesión económica y las cadenas de suministro afectadas hasta la escasez de fuerza laboral y los cambios normativos", afirmó Jim Goodnight, director ejecutivo de SAS. "Con conocimientos de análisis enfocados en la industria, las organizaciones resilientes pueden encontrar oportunidades en estos desafíos.

A través de esta inversión, SAS seguirá apoyando a las empresas utilizando IA, aprendizaje automático y analítica avanzada para combatir el fraude, gestionar el riesgo, atender mejor a clientes y ciudadanos, entre otros. Seguimos firmes en nuestro compromiso permanente con la innovación, a la vez que ofrecemos el mejor análisis del mercado".

Innovación en I+D + experiencia en la industria = analítica para las personas

La inversión de mil millones de dólares incluye investigación y desarrollo directos, equipos de línea de negocios enfocados en la industria y esfuerzos de marketing de la industria. Financiará el trabajo innovador de los científicos de datos, estadísticos y desarrolladores de software de SAS que trabajan con consultores, ingenieros de sistemas y especialistas en marketing con experiencia específica en la industria.

La inversión está en línea con la tendencia hacia la democratización del análisis de datos. Al poner el poder del análisis avanzado en manos de más personas con experiencia variada y funciones laborales, las organizaciones y la sociedad se beneficiarán. Esto es lo que SAS llama analítica para todos, en todas partes.

A medida que las organizaciones continúan adoptando la IA, el aprendizaje automático, la visión artificial y la analítica de Internet de las Cosas (IoT) para obtener conocimientos valiosos, las personas de todos los niveles de habilidades pueden participar en el proceso de análisis a través de opciones de código bajo o sin código como las proporcionadas por soluciones que se ejecutan en SAS Viya.

Los científicos y estadísticos de datos pueden utilizar las soluciones industriales de SAS, beneficiándose de la IA, el aprendizaje automático y otros análisis potentes. Y, lo que es más importante, también pueden beneficiarse los analistas de negocios para detectar y prevenir mejor el fraude, los planificadores urbanos para mejorar la salud y la seguridad públicas, el personal médico para mejorar la atención al paciente y los trabajadores de primera línea para optimizar las líneas de ensamble de fabricación.

Recientes soluciones SAS para la industria

SAS ya ofrece una amplia variedad de soluciones específicas de la industria. Estas se perfeccionarán aún más a través de la inversión en curso, y SAS desarrollará nuevas soluciones para abordar necesidades adicionales.

Algunos ejemplos recientes de experiencia en la industria SAS son:

Abordar la volatilidad y mejorar la experiencia del cliente en los servicios financieros

Las turbulencias del año pasado azotaron los mercados globales, revertiendo los repuntes pospandemia y forjando un panorama de riesgo cada vez más precario. Para ayudar a los clientes bancarios y de seguros a enfrentar los desafíos futuros, SAS ha adquirido Kamakura Corp., una firma de riesgo financiero venerada por su rigor, particularmente en la gestión integrada del balance general.

La adquisición, la mayor en la historia de SAS, agregó algunos de los nombres más reconocidos en gestión de riesgos cuantitativos a la lista de SAS. También está acelerando los avances en el conjunto de soluciones de riesgo integradas de SAS. Ya el SAS Asset and Liability Management (ALM) ha sido reestructurado para SAS Viya, lo que ayuda a los bancos a predecir y mitigar los riesgos de liquidez y balance general que desencadenaron recientes fallas bancarias.

SAS también prioriza la innovación en la toma de decisiones empresariales. La conexión de funciones aisladas (p. ej., incorporación, riesgo crediticio, detección de fraudes y marketing) en una arquitectura unificada impulsada por IA, y el uso de datos y análisis compartidos, ayuda a las empresas financieras a agilizar la complejidad operativa, a la vez que genera decisiones más rápidas y precisas que impulsan la experiencia del cliente.

Proteger el dinero de los contribuyentes

Cada año, los gobiernos de todo el mundo pierden enormes sumas debido a la evasión y elusión fiscal. Esto debilita la capacidad de un gobierno para ofrecer servicios esenciales a los ciudadanos.

El cumplimiento fiscal de SAS ayuda a los gobiernos a proteger sus flujos de ingresos al aplicar análisis avanzados a grandes cantidades de datos fiscales para monitorear y detectar automáticamente casos de incumplimiento y fraude.

Como resultado, las agencias fiscales gubernamentales pueden aumentar la identificación temprana del posible fraude, descubrir planes emergentes de fraude fiscal, acelerar las auditorías y retirar casos antiguos de los libros.

Precios dinámicos de seguros para un mercado tenso

El Insurance Information Institute nombró a 2022 el peor año en más de una década para seguros de propiedades y accidentes (P&C). A través de desastres como el huracán Ian, la industria estadounidense de P&C por sí sola tuvo una pérdida de suscripciones de $26.500 millones, según una investigación de AM Best.

Para mantenerse a flote en medio de un riesgo climático agravado, las aseguradoras deben recaudar primas para aumentar la liquidez, frustrando a los clientes en un mercado ya inestable. El establecimiento de precios rápido, preciso e imparcial de primas es fundamental para seguir siendo solventes y competitivos, a la vez que promueve la tranquilidad de los consumidores.

El modelado actuarial dinámico de SAS ofrece una preparación optimizada de datos y capacidades de modelado altamente flexibles compatibles con el aprendizaje automático. Esto ayuda a las aseguradoras a ofrecer precios justos en un mercado rápido y tenso.

Aceleración de la transformación digital de la salud y el desarrollo terapéutico

Desde el avance del desarrollo de terapias que salvan vidas hasta la mejora de los resultados y la experiencia de los pacientes, la experiencia líder en la industria de SAS está a la vanguardia de una mejor atención médica.

SAS Health ofrece aplicaciones específicas de la industria y soluciones de IA para la salud, las operaciones y las finanzas de la población. Ayuda a las organizaciones de atención médica a ofrecer una atención de alta calidad más segura y rentable. Ya sea convirtiendo los datos de la población de los pacientes en cohortes listas para análisis o informando modelos de atención y pago basados en el valor, las interfaces intuitivas de punto y clic de SAS ayudan a los médicos y analistas de negocios a avanzar en la transformación de la atención médica y visualizar tendencias que una vez estuvieron ocultas en sus datos.

SAS también empodera la investigación clínica que conduce a nuevas terapias y tratamientos. Por ejemplo, alrededor del 90 % de los ensayos clínicos no cumple con los plazos de inscripción. La simulación de inscripción clínica de SAS utiliza un poderoso análisis para informar la planificación de las inscripciones, lo que ayuda a evitar las devastadoras demoras que a menudo resultan de las metas de inscripción perdidas.

Predice y planifica la demanda de bienes de consumo y minoristas

Los minoristas y fabricantes de bienes de consumo necesitan ahora más que nunca una planificación precisa de la demanda. Con la ayuda de la nube de planificación inteligente impulsada por IA de SAS, las empresas pueden anticipar y abordar mejor las necesidades de los compradores y las interrupciones de envío.

Esta solución de software como servicio es totalmente automatizada de extremo a extremo por parte de la analítica y el aprendizaje automático de SAS Viya, y está disponible en la nube SAS. Con ello, los minoristas y las empresas de bienes de consumo pueden transformar rápidamente los datos en valor.

Mejorar la confiabilidad de las redes eléctricas

Casi un tercio de los apagones de la red pública son causados por fallas del equipo. Estas fallas son costosas de reparar, agregan riesgos para los empleados que realizan las reparaciones y dejan a los clientes, hogares, escuelas, fábricas, entre otros, sin electricidad.

SAS Grid Guardian AI analiza datos que fluyen desde sensores IoT instalados en vehículos de servicio como camiones de basura. Estos sensores (del socio Exacter de SAS) leen datos de las emisiones de radiofrecuencia de las líneas de transmisión. Luego, la IA de SAS, el aprendizaje automático y la analítica de transmisión analizan estos datos.

¿El resultado? Las empresas de servicios públicos pueden comprender y predecir mejor la falla del equipo antes de que ocurra. Y pueden priorizar los horarios de mantenimiento para reducir las interrupciones del servicio y las lesiones de los trabajadores, a la vez que mejoran la confiabilidad.

Impulsar el marketing responsable y la rentabilidad

Los especialistas en marketing se enfrentan a presiones como nunca antes para ser responsables y transparentes en su uso de tecnologías de datos de los clientes, a la vez que son buenos administradores de marca. Ser responsable como comerciante hoy significa tener en cuenta los cambios en las expectativas de los clientes en torno a la privacidad, adoptar tecnologías emergentes como la IA generativa y poder medir el valor del programa de marketing en cualquier momento.

Estas condiciones hacen que el marketing responsable sea un imperativo, y la SAS Customer Intelligence 360 puede ayudar a las marcas a utilizar los datos de los clientes, la tecnología de marketing y los recursos de manera responsable. Con su poderosa analítica, las marcas pueden generar lealtad y confianza, garantizar el cumplimiento legal y ético, optimizar activos de marketing e impulsar la rentabilidad comercial.

Los socios desempeñan un papel clave

La amplia y profunda red de socios de SAS ayudará en el desarrollo y la implementación de soluciones específicas de la industria.

"El liderazgo de larga data de SAS en la creación de poderosas soluciones industriales y el uso de SAS Viya para trasladar estas soluciones a la nube es una de las razones clave por las que los clientes valoran nuestra alianza", afirmó Alvaro Celis, vicepresidente de Ventas ISV del Área de Soluciones de Microsoft. "Al adaptar la IA y la analítica avanzada a las necesidades precisas de la banca, los gobiernos, los seguros, la atención de la salud y otras industrias, SAS y Microsoft han creado un diferenciador crucial para nuestros clientes conjuntos".

Un ejemplo de este tipo de alianza es la computación confidencial de Azure, una nueva tecnología presentada conjuntamente por Microsoft, SAS y el fabricante de chips AMD, diseñada para ofrecer una mejor protección para datos altamente sensibles mientras están en uso en la memoria. Esta tecnología puede mejorar significativamente la privacidad y la seguridad de datos para clientes de industrias altamente reguladas, como los servicios financieros, la atención médica y el gobierno.

SAS Viya en Microsoft Azure pronto incluirá capacidades de computación confidencial de Azure con procesadores AMD EPYC™ con tecnología SEV-SNP. Esto ofrecerá a los clientes de SAS Viya una plataforma de IA y computación en la nube aún más segura para reducir en mayor medida el riesgo de incumplimiento y fortalecer el cumplimiento, a la vez que ofrecerá a los clientes acceso a grupos de datos más grandes para lograr modelos analíticos más poderosos. Las nuevas capacidades estarán disponibles inicialmente en los Estados Unidos, los Países Bajos e Irlanda, con una implementación más amplia.

Para obtener más información sobre soluciones para la industria SAS que pueden ayudar a organizaciones de cualquier tamaño, visite www.sas.com/en_us/industry.html.

El anuncio de hoy se hizo en SAS Innovate, la conferencia empresarial de IA y analítica del líder en analítica SAS. Para mantenerse al día con las últimas noticias de SAS, siga a @SASsoftwareNews en Twitter.

Acerca de SAS Viya SAS Viya es una plataforma de IA, analítica y gestión de datos que se ejecuta en una arquitectura moderna y escalable. Es un software que prioriza la nube, diseñado para entregarse y actualizarse continuamente y aportar el poder del análisis a todos, en todas partes. SAS Viya integra el arte de la toma de decisiones con la ciencia de la IA y el análisis avanzado, ayudando a las organizaciones a tomar mejores, decisiones más rápido.

Acerca de SAS: SAS es líder en analítica. A través de software y servicios innovadores, SAS empodera e inspira a clientes de todo el mundo a transformar los datos en inteligencia. SAS le da EL PODER DE SABER®.

