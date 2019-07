Sasol celebra abertura de nova fábrica de alcoxilação na China

NANJING, China, 10 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Sasol Limited, empresa internacional de produtos químicos e energia integrados, anunciou hoje a abertura de sua nova fábrica de alcoxilação em Nanjing. Essa unidade – o maior projeto de expansão da empresa na China – irá mais do que dobrar sua capacidade de produção de alcoxilação na região e terá o suporte de crescentes recursos de pesquisa e desenvolvimento e suporte técnico aos clientes.

O copresidente e presidente-executivo da Sasol, Bongani Nqwababa, a encarregada de negócios da Embaixada da África do Sul na China, Debora Balatseng, e a consulesa geral em Xangai, do Consulado Geral da África do Sul, Mpho Hlahla, participaram da cerimônia de corte da fita de inauguração, para celebrar e a realização desse marco. Entre as autoridades do governo chinês que participaram da cerimônia estavam o vice-diretor executivo do Comitê Administrativo da Nova Área de Jiangbei de Nanjing, Zhou Jinliang, e o diretor do Parque de Alta Tecnologia de Novos Materiais de Jiangbei de Nanjing, BIAN Zhongwu, junto com outros executivos e empregados da Sasol, parceiros de negócios e clientes.

"Nossa expansão na China confirma nossas ambições de diversificar geograficamente os negócios de produtos químicos, participar de mercados de alto crescimento e crescer em aplicações diferenciadas. Por mais de 25 anos, trabalhamos ativamente para fornecer surfactantes de alta qualidade na China, onde observamos mudanças contínuas para segmentos de alto valor e diferenciados", disse Nqwababa.

"Estou confiante de que, com essa expansão, poderemos atender melhor as necessidades de nossos clientes locais e dar suporte a nossa busca por crescimento contínuo de longo prazo nos mercados emergentes mais importantes do mundo", ele acrescentou.

Localizada no Parque de Alta Tecnologia de Novos Materiais de Jiangbei de Nanjing (antes conhecido como Parque Industrial de Produtos Químicos de Nanjing), a construção dessa unidade de 14 hectares começou em junho de 2017 e a fábrica atingiu operação útil em abril deste ano. A fábrica irá expandir a atual capacidade de alcoxilação da Sasol para aproximadamente 150 quilotoneladas por ano (ktpa – kilotons), com unidades adicionais para a produção de surfactantes aniônicas.

A nova fábrica pode operar com o uso de álcoois ramificados ou lineares, para atender as exigências diferenciadas dos clientes em aplicações tais como detergentes, cuidados pessoais, têxteis, couro, usinagem de metais, lubrificação, tintas de escrever, tintas de pintura, revestimentos, bem como petróleo e gás, recuperação avançada de petróleo e limpeza industrial.

Como a primeira unidade de produção inteiramente controlada pela Sasol na Ásia, a Sasol tem sido uma produtora de surfactantes, incluindo etoxilatos de álcool não iônico, bem como sulfatos de éter etílico aniônico, na China, desde 1992. O projeto é uma expansão significativa da atual presença operacional de Sasol no mercado e também o primeiro passo em direção a uma estratégia de expansão robusta e diferenciada dos negócios de produtos químicos de desempenho da Sasol em uma região asiática mais ampla.

"Contendo tecnologia de processo avançada, a fábrica irá operar nos mais altos padrões de segurança, confiabilidade e flexibilidade operacionais. Além disso, essa tecnologia nos permite minimizar os impactos ambientais, em total conformidade com as estritas medidas de proteção ambiental estabelecidas pelo governo", disse o vice-presidente de Operações na China e diretor de Administração da Sasol na China, Shentu Hongxing. "Estamos ansiosos para dar uma maior contribuição à economia regional e a um ambiente mais verde, ao mesmo tempo que continuamos a servir nossos clientes com soluções sob medida de alta qualidade".

Sobre a Sasol

A Sasol é uma empresa global de produtos químicos e energia integrados. Com nossos empregados talentosos, criamos, de forma segura e sustentável, valor superior para nossos clientes, acionistas e outras partes interessadas. Nós integramos tecnologias sofisticadas em unidades operacionais de escala mundial para produzir e comercializar produtos químicos primários e especializados, combustíveis gasosos e líquidos.

Editado por:

Matebello Motloung, especialista sênior de Relações com a Mídia

Telefone direto: +27 (0) 10 344 9256; celular: +27 (0) 82 773 9457

matebello.motloung@sasol.com

FONTE Sasol Limited

Related Links

https://www.sasol.com/



SOURCE Sasol Limited