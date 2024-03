Saudi Saline Water Conversion Corporation begeht den Weltwassertag mit einem Aufruf zur globalen Zusammenarbeit

RIYADH, Saudi-Arabien, 22. März 2024 /PRNewswire/ -- Während die Vereinten Nationen (UN) am 22. März 2024 den Weltwassertag begehen, steht die Saudi Saline Water Conversion Corporation (SWCC) an vorderster Front der Bemühungen, die Wasserknappheit zu bekämpfen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Im Einklang mit dem UN-Thema "Wasser für den Frieden" bekräftigt die SWCC in diesem Jahr ihr Engagement für die Förderung von Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft.

Als weltweit größter Produzent von entsalztem Wasser, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, setzt sich SWCC weiterhin für den Einsatz innovativer Technologien und die Bildung strategischer Partnerschaften ein, um die Wasserknappheit auf globaler Ebene zu bekämpfen.

Der Weltwassertag ist eine eindringliche Erinnerung an die globale Bedeutung der Zusammenarbeit im Bereich Wasser. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind weltweit mehr als drei Milliarden Menschen von Wasserquellen abhängig, die nationale Grenzen überschreiten. Trotz dieser gegenseitigen Abhängigkeit hat nur ein Bruchteil der Länder, die sich die Wasserressourcen teilen, formelle Kooperationsabkommen geschlossen.

Angesichts dieser Herausforderungen unterstreicht die SWCC die Dringlichkeit, den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu fördern, um wasserbezogene Probleme wirksam anzugehen. Durch Initiativen wie technologische Innovation und Wissensaustausch setzt sich die SWCC für die Förderung nachhaltiger Wassermanagementpraktiken und die Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserressourcen ein.

"Unsere Aufgabe bei SWCC geht über die Bereitstellung von entsalztem Wasser hinaus; es geht darum, diese lebenswichtige Ressource für künftige Generationen zu sichern. Durch globale Zusammenarbeit und visionäre Führung gestalten wir die Zukunft des Wassersektors im Einklang mit den Zielen der saudi-arabischen Vision 2030, die als Katalysator für die Gewährleistung der Wassersicherheit und die Ausübung des globalen Einflusses dient", sagte Seine Exzellenz Ingenieur Abdullah bin Ibrahim Al-Abdulkarim, Gouverneur der SWCC und stellvertretender Vorsitzender des SWCC-Vorstands.

"Anlässlich des Weltwassertages rufen wir Regierungen, Interessengruppen und die globale Gemeinschaft auf, der Zusammenarbeit im Bereich Wasser Priorität einzuräumen, um die globale Wasserkrise zu bewältigen", fügte er hinzu.

Seine Königliche Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz und Premierminister von Saudi-Arabien, kündigte im September 2023 die Gründung einer globalen Wasserorganisation mit Sitz in Riad an, die das Engagement der SWCC und des Königreichs für Bewusstseinsbildung und Dialog untermauern soll. Ziel der Organisation ist es, die Bemühungen von Regierungen und anderen Stellen um eine nachhaltige Sicherung der weltweiten Wasserversorgung zu integrieren und zu unterstützen.

Die neue Globale Wasserorganisation wird den Austausch von Fachwissen ermöglichen und gleichzeitig die Technologie vorantreiben, Innovationen fördern sowie Forschungs- und Entwicklungserfahrungen teilen. Es wird die Einrichtung und Finanzierung von Projekten mit hoher Priorität im Einklang mit der Zusage des Königreichs fördern, 6 Milliarden Dollar an Entwicklungsgeldern für Wasser- und Abwasserprojekte auf vier Kontinenten bereitzustellen.

Das spezielle Forschungs- und Entwicklungszentrum des SWCC - das Water Technologies Innovation Institute and Research Advancement (WTIIRA) - konzentriert sich auf die Suche nach Lösungen für wichtige Herausforderungen im Umwelt- und Wasserbereich, einschließlich der allgemeinen Wasserforschung. Die WTIIRA wurde 1987 im Rahmen des saudischen Abkommensprogramms für interamerikanische wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet.

Im Rahmen ihrer Aufgabe, mit der internationalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten, nimmt die SWCC an globalen Veranstaltungen wie dem 10. Weltwasserforum in Bali und dem IWA-Weltwasserkongress mit Ausstellung in Toronto teil, um Wissen, Erkenntnisse und bewährte Verfahren auszutauschen. Außerdem bereitet sich das Königreich auf die Ausrichtung des 11. Weltwasserforums im Jahr 2027 vor.

Im Einklang mit dem "positiven Welleneffekt", den die Vereinten Nationen am Weltwassertag beschrieben haben, zielen die Aktivitäten der SWCC darauf ab, Harmonie zu fördern, bewährte Praktiken im Wassermanagement zu unterstützen und die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Wasser zu unterstreichen.

Über SWCC

Die 1974 gegründete Saline Water Conversion Corporation (SWCC) ist eine unabhängige staatliche Einrichtung, die mit der Wasserversorgung des Königreichs Saudi-Arabien beauftragt ist.

SWCC ist der weltweit größte Produzent von entsalztem Wasser mit einer derzeitigen Produktionskapazität von 11,5 Millionen Kubikmetern pro Tag. Die SWCC betreibt landesweit über 33 Entsalzungsanlagen und 139 Kläranlagen und stellt damit die ununterbrochene Wasserversorgung des Königreichs sicher.

Durch die Bereitstellung dieser wichtigen Dienstleistung spielt die SWCC eine entscheidende Rolle bei der wirtschaftlichen Transformation Saudi-Arabiens und unterstützt den ehrgeizigen Plan der Vision 2030.

