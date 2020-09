SC Johnson nommé l'un des meilleurs employeurs d'Europe par Great Place to Work

RACINE, Wisconsin, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- L'entreprise SC Johnson a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs en Europe par Great Place to Work®. SC Johnson s'est classé 23e sur la liste 2020 des meilleurs endroits où travailler dans la région. C'est la 15e fois que l'entreprise est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs.

« Je remercie et félicite toute notre équipe européenne pour son travail acharné et pour avoir été élue une nouvelle fois comme l'un des meilleurs employeurs. Toutes nos équipes à travers l'Europe ont travaillé particulièrement dur cette année, se soutenant mutuellement, ainsi que nos clients, les consommateurs et les membres les plus vulnérables de notre société. Je ne pourrais pas être plus fier de notre culture d'entreprise et du travail que nous réalisons », a déclaré Stéphane Reverdy, directeur général de SC Johnson Europe.

Leader du secteur des produits d'entretien ménager, des désodorisants, des insecticides, des produits d'entretien des chaussures et de produits à usage professionnel, SC Johnson commercialise notamment les marques Glade®, Kiwi®, OFF!®, Pledge®, Mr Muscle®, Duck®, Baygon®, Autan® et Raid®. SC Johnson est présent en Europe depuis plus d'un siècle. La société s'est engagée à mener ses activités dans la région et à apporter des améliorations pour les communautés locales, en se concentrant plus récemment sur les efforts de secours face au virus COVID-19.

Les entreprises figurant sur la liste du Meilleur employeur en Europe sont comparées et évaluées par Great Place to Work®. Pour pouvoir figurer sur la liste des multinationales européennes, une entreprise doit figurer sur au moins trois listes nationales des meilleurs lieux de travail, avoir au moins 1 000 employés dans le monde et employer 40 % de sa main-d'œuvre mondiale en dehors de son pays d'origine.

SC Johnson Europe a reçu de nombreuses récompenses de l'Institut Great Place to Work®. Au début de cette année, elle a été classée 17e parmi les meilleurs employeurs au Royaume-Uni, et a été élue meilleur employeur pour les femmes au Royaume-Uni et en Italie.

À propos de SC Johnson

SC Johnson est une entreprise familiale qui se consacre à la création de produits innovants et de qualité, en faisant preuve d'excellence professionnelle et d'un engagement à long terme en faveur de l'environnement et des communautés dans lesquelles elle est présente. Basée aux États-Unis, la société est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits d'entretien ménager et de produits de rangement, de produits désodorisants, insecticides et d'entretien pour chaussures, ainsi que de produits à usage professionnel. Elle commercialise des marques déjà célèbres telles que GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® et ZIPLOC® aux États-Unis et ailleurs, ainsi que des marques vendues en dehors des États-Unis comme AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® et RIDSECT®. Créée il y a 134 ans, cette société génère 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, emploie environ 13 000 personnes à travers le monde et vend ses produits dans pratiquement tous les pays du monde. www.scjohnson.com

