SC Johnson von Great Place to Work zu einem der besten Arbeitgeber Europas ernannt

RACINE, Wisconsin, 10. September 2020 /PRNewswire/ -- SC Johnson hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von Great Place to Work® zu einem der besten Arbeitgeber Europas gekürt wurde. SC Johnson erreichte Platz 23 auf der Liste der besten Arbeitgeber 2020 der Region. Bereits zum 15. Mal wurde das Unternehmen damit zu einem der besten Arbeitgeber ernannt.

„Ich gratuliere unserem gesamten Europa-Team und bedanke mich für die harte Arbeit und die erneute Wahl zu einem der besten Arbeitgeber. All unsere Teams in ganz Europa haben in diesem Jahr besonders hart gearbeitet und sich gegenseitig, unsere Kunden, die Verbraucher und die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft unterstützt. Ich bin ganz besonders stolz auf unsere Unternehmenskultur und unsere Leistungen", erklärte Stephane Reverdy, Geschäftsführer von SC Johnson Europe.

SC Johnson gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Haushaltsreinigungsmitteln, Raumluftpflege, Schädlingsbekämpfung und Schuhpflege sowie professionelle Produkte und vertreibt unter anderem die Marken Glade®, Kiwi®, OFF!®, Pledge®, Mr Muscle®, Duck®, Baygon®, Autan® und Raid®. SC Johnson ist bereits seit mehr als einem Jahrhundert in Europa tätig. Das Unternehmen setzt sich für seine Betriebe in der Region ein und engagiert sich für die örtlichen Gemeinden, jüngst auch mit Schwerpunkt auf Hilfsmassnahmen im Rahmen der COVID-19-Krise.

Die Unternehmen, die auf der Liste der besten Arbeitgeber Europas stehen, werden von Great Place to Work® miteinander verglichen und entsprechend bewertet. Um auf die europäische multinationale Liste zu kommen, muss ein Unternehmen auf mindestens drei nationalen Best Workplace-Listen aufgeführt sein, weltweit mindestens 1'000 Mitarbeiter beschäftigen und 40 Prozent seiner weltweiten Belegschaft ausserhalb des Heimatlandes beschäftigen.

SC Johnson Europe ist bereits mehrfach vom Great Place to Work® Institute ausgezeichnet worden. Anfang dieses Jahres belegte es Platz 17 der besten Arbeitgeber im Vereinigten Königreich und wurde in Italien und im Vereinigten Königreich zum besten Arbeitgeber für Frauen gekürt.

Über SC Johnson

SC Johnson ist ein Familienunternehmen, das für innovative, qualitativ hochwertige Produkte, Qualität am Arbeitsplatz und ein langfristiges Engagement für die Umwelt und die Regionen, in denen es tätig ist, steht. Das in den USA ansässige Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Haushaltsreinigungsmitteln und Produkten für die Lagerung zu Hause, Raumluftpflege, Schädlingsbekämpfung und Schuhpflege sowie professionelle Produkte. Es vertreibt die bekannten Marken GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® und ZIPLOC® in den USA und anderen Märkten. Zu den ausserhalb der USA vertriebenen Marken gehören AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® und RIDSECT®. Das 134 Jahre alte Unternehmen mit einem Umsatz von 10 Mrd. USD beschäftigt weltweit etwa 13'000 Mitarbeiter und verkauft Produkte in nahezu allen Ländern der Welt. www.scjohnson.com

