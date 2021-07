SCENTAIR® anuncia parceria global com a Snap Fitness

Classificada entre as dez melhores franquias de academias nos Estados Unidos de 2021, de acordo com a TopFranchise.com, a Snap Fitness tem quase 2.000 filiais abertas ou em desenvolvimento em todo o mundo. Juntas, a Snap Fitness e a ScentAir criaram uma iniciativa olfativa para inspirar os membros a aprimorar o treinamento com um novo aroma ambiente. A equipe de fragrâncias da ScentAir desenvolveu a fragrância exclusiva da Snap Fitness com notas que criam uma experiência sensorial revigorante.