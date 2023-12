Schneider Electric appelle à un déploiement rapide des réseaux intelligents pour accélérer la transition énergétique

Appel aux dirigeants mondiaux du secteur de l'énergie pour qu'ils accordent la priorité aux réseaux électriques intelligents

Des améliorations urgentes sont nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émission nette

Des innovations présentées à l'occasion de l'événement Enlit Europe 2023

PARIS, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, appelle aujourd'hui les décideurs du secteur de l'énergie à donner la priorité aux mises à niveau numériques pour réaliser le potentiel des réseaux du futur durables, résilients, efficaces et flexibles.

Cet appel à l'action urgent intervient alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à Dubaï dans le cadre de la COP28 pour accélérer l'action climatique et que, dans le même temps, les principaux acteurs du secteur de l'énergie électrique se rassemblent à Paris, en France à l'occasion de l'événement Enlit Europe 2023 , afin de discuter de solutions transformatrices pour les systèmes électriques européens.

Les experts de Schneider Electric qui participeront à Enlit Europe 2023 estiment que l'infrastructure de réseau obsolète freine la transition énergétique et suggèrent que l'automatisation accrue des réseaux intelligents gérés par des compagnies d'électricité intelligentes pourra façonner l'avenir d'un secteur de l'énergie à faible émission de carbone.

« Le véritable défi de la transition énergétique est d'augmenter la production et l'efficacité des réseaux comme il se doit, en connectant davantage d'énergies renouvelables au réseau, et de s'assurer que les émissions n'augmentent pas en parallèle », a déclaré Frédéric Godemel, vice-président exécutif de la division Power Systems and Services chez Schneider Electric. « Nous n'avançons tout simplement pas assez vite vers des réseaux électriques flexibles et numérisés pour permettre cela, bien que nous disposions déjà de l'équipement connecté et des technologies logicielles nécessaires. Les leaders des gouvernements et de l'industrie doivent répondre à cet appel à l'action : modernisez ou nous risquons de ne pas atteindre nos objectifs zéro émission nette. »

À l'occasion de l'événement Enlit 2023, Schneider Electric dévoile des innovations qui permettent aux compagnies d'électricité de déployer une numérisation agile du réseau et d'offrir une meilleure collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'électricité. Elles comprennent notamment :

· RM AirSeT - nouvelle solution d'air pur pour le réseau national de distribution électrique français : la technologie d'air pur AirSeT élimine l'utilisation du SF 6 , un gaz à effet de serre puissant, dans les équipements électriques moyenne tension (MT). RM AirSeT est le premier dispositif d'une nouvelle génération d'appareillage de commutation à isolation gazeuse testé sur le réseau de distribution français de moyenne tension. Dans le cadre de son processus de certification, Enedis, le plus grand gestionnaire de réseau de distribution d'Europe, a sélectionné Schneider Electric comme l'un des fournisseurs d'équipements sans SF 6 pour les annexes du réseau français.

EcoStruxure Microgrid Flex : une première dans l'industrie qui normalise et simplifie la configuration des micro-réseaux pour une mise en œuvre plus rapide, réduisant ainsi considérablement les délais des projets. Après un premier lancement en début d'année, Microgrid Flex devrait s'étendre à d'autres marchés sélectionnés en Europe .

une première dans l'industrie la configuration des micro-réseaux pour une mise en œuvre plus rapide, réduisant ainsi considérablement les délais des projets. Après un premier lancement en début d'année, Microgrid Flex devrait s'étendre à d'autres marchés sélectionnés en . EcoStruxure Transformer Expert : un abonnement facile à déployer de capteurs IoT et de logiciels d'analyse pour les transformateurs à huile qui aide à surveiller l'état des transformateurs et à optimiser la maintenance grâce à la surveillance basée sur l'état.

un abonnement facile à déployer de capteurs IoT et de logiciels d'analyse pour les transformateurs à huile qui aide à surveiller l'état des transformateurs et à optimiser la maintenance grâce à la surveillance basée sur l'état. EcoStruxure Power Automation System : le relais de protection PowerLogic P7 , son jumeau numérique et les outils EcoStruxure Power Automation System Engineering et EcoStruxure System Management lancés récemment permettent de créer une représentation virtuelle d'une annexe tout au long de son cycle de vie, pour des réseaux électriques plus fiables, des coûts de maintenance réduits et une gestion optimisée de l'énergie.

le relais de protection , son jumeau numérique et les outils EcoStruxure Power Automation System Engineering et EcoStruxure System Management lancés récemment permettent de créer une représentation virtuelle d'une annexe tout au long de son cycle de vie, pour des réseaux électriques plus fiables, des coûts de maintenance réduits et une gestion optimisée de l'énergie. Nouvelle solution EcoStruxure Distributed Energy Resource (DERMS) basée sur le Cloud : désormais disponible sur Microsoft Azure, EcoStruxure DERMS gère les ressources énergétiques distribuées (véhicules électriques, stockage d'énergie et tuiles solaires) pour répondre à la demande de capacité qui augmente rapidement et permettre des déploiements rapides avec des parcours clients flexibles.

désormais disponible sur Microsoft Azure, EcoStruxure DERMS gère les ressources énergétiques distribuées (véhicules électriques, stockage d'énergie et tuiles solaires) pour répondre à la demande de capacité qui augmente rapidement et permettre des déploiements rapides avec des parcours clients flexibles. Une nouvelle ère pour la plateforme Digital Grid : avec les dernières versions d'EcoStruxure Advanced Distribution Management System (ADMS) prévues pour janvier 2024 et d'EcoStruxure ArcFM, la plateforme de réseau numérique se rapproche d'une architecture convergée, centrée sur les données, utilisant un modèle de réseau unique pour stimuler l'efficacité, réduire les coûts, améliorer la fiabilité et l'efficacité du réseau.

Retrouvez Schneider Electric à Enlit Europe 2023 (Paris Expo, Porte de Versailles, stand n° 7.2.C70) du 28 au 30 novembre 2023, pour en savoir plus sur les réseaux du futur, l'électricité 4.0, l'automatisation des réseaux et les solutions et services de gestion de l'énergie pour l'industrie de l'énergie électrique.

