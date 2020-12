Schneider Electric finalise son investissement dans Planon Beheer B.V. (« Planon ») pour faire des bâtiments tertiaires les lieux de travail du futur, sains et durables, grâce à la transformation numérique

- Les solutions de Schneider Electric et de Planon amélioreront considérablement la valeur immobilière et l'accès à de nouveaux secteurs

- L'analyse en temps réel permettra d'améliorer la durabilité, l'efficacité et la résilience des bâtiments ainsi que l'expérience de travail des personnes

- Il sera possible de numériser l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment et de transformer l'expérience de travail personnelle des usagers grâce à une combinaison de nouvelles capacités logicielles

- Les segments ciblés sont : administration publique, éducation, immobilier, santé, finances, data centers et assurances

- Planon Software continuera à opérer en tant qu'éditeur indépendant de logiciels et offrira une valeur ajoutée en tant que fabricant agnostique

RUEIL-MALMAISON, France, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Suite à l'annonce faite le 16 novembre 2020, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, est heureux d'annoncer avoir finalisé avec succès l'investissement minoritaire stratégique dans Planon Beheer B.V. (« Planon »), un leader des logiciels de gestion de bâtiments et de l'environnement de travail. Schneider Electric détient 25 % de Planon.

Schneider Electric et Planon vont collaborer en matière d'innovation afin de fournir une suite de logiciels et de services permettant de numériser le cycle de vie des bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments existants ou de nouveaux bâtiments. Cela améliorera la durabilité des bâtiments, l'efficacité opérationnelle et le bien-être de nombreux clients dans les secteurs des administrations publiques, de l'éducation, de l'immobilier, de la santé, de la finance, des data centers et des assurances.

De nos jours, les bâtiments sont très peu efficaces : ils consomment plus de 50 % de l'électricité mondiale, 1/3 de l'énergie totale, et représentent 40 % des émissions mondiales de carbone. Schneider Electric estime que les bâtiments du futur seront de plus en plus numériques et électriques. Ainsi ces technologies de bout en bout seront essentielles pour favoriser l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone, tout en garantissant un confort supérieur aux occupants des bâtiments et un rendement financier pour les propriétaires.

Pour atteindre la neutralité carbone, neuf bâtiments sur dix qui existent aujourd'hui devront être modernisés numériquement. Le portefeuille de solutions de gestion, de maintenance et d'exploitation des lieux de travail de Planon s'appuie sur des analyses en temps réel. Ces analyses permettent d'atteindre l'hyper-efficacité, d'augmenter la productivité des opérateurs du bâtiment et de transformer l'expérience de travail personnelle des usagers.

Basée sur la convergence entre IT et OT, l'offre commune augmente l'étendue des connaissances en matière de maintenance et de gestion des actifs afin de fournir une suite de logiciels. Celle-ci permettra de créer des lieux de travail plus intelligents. Par exemple :

Aider les propriétaires d'immeubles et les directeurs des installations à atténuer le risque de plaintes des occupants en traitant de manière proactive les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent ;

Optimiser la gestion de l'espace au niveau du portefeuille d'entreprise et permettre aux entreprises de répondre aux nouvelles normes de conformité ;

Améliorer la santé et la sécurité, accroître le confort et le bien-être des occupants en surveillant la qualité et la température de l'air ;

Augmenter la satisfaction des occupants, optimiser les processus, atteindre la durabilité et la rentabilité.

L'intégration de la plate-forme de gestion de l'énergie EcoStruxure™ de Schneider Electric et des solutions d'entreprise de Planon permettra d'étendre leur portée à travers des plates-formes d'exploitation multifournisseurs à des millions d'actifs connectés et de transformer les environnements bâtis d'actifs passifs et coûteux en bâtiments sûrs, durables et résistants.

Tout en continuant à fonctionner en tant qu'éditeur de logiciels indépendant, l'IWMS de Planon étend les solutions d'exploitation et de maintenance existantes de Schneider Electric pour continuer à offrir des valeurs supérieures aux propriétaires et aux occupants des bâtiments, et ce pour toutes les technologies installées dans un bâtiment. Cette transaction stratégique s'inscrit également dans la vision de Schneider Electric qui consiste à développer sa suite de logiciels de bout en bout, la meilleure de sa catégorie, et dans son engagement à aider ses clients dans leur parcours de transformation numérique afin de favoriser la durabilité, l'efficacité et la résilience tout au long du cycle de vie, des dépenses d'investissement jusqu'aux dépenses d'exploitation.

Philippe Delorme, Directeur général Gestion de l'Energie et membre du comité exécutif de Schneider Electric, a déclaré : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Planon. Cela améliorera notre expertise numérique et les offres mises à la disposition des clients sur tous nos marchés de bâtiment et de data centers, qui s'efforcent d'assurer l'efficacité du cycle de vie et de l'exploitation. On estime que 90 % de notre temps est passé à l'intérieur, et les bâtiments du futur doivent être durables, hyper-efficaces, résistants et axés sur les personnes. La pandémie de Covid-19 a ajouté une nouvelle dimension à ce changement : les bâtiments doivent soutenir la résilience des entreprises. Schneider Electric s'engage à jouer un rôle central dans la création des bâtiments durables et résistants du futur. »

Pierre Guelen, fondateur et Président Directeur général de Planon, a commenté : « Nous sommes très heureux de cet investissement de Schneider Electric qui apportera des avantages considérables à nos clients, à nos partenaires, ainsi qu'à notre entreprise. Schneider Electric apporte une technologie d'exploitation des bâtiments à notre portefeuille de solutions, avec une portée mondiale et des relations clients et partenaires inégalées. Nous partageons une vision commune de la transformation numérique sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments et sa contribution à la création des bâtiments sains, durables et efficaces, et à offrir aux occupants des bâtiments une expérience personnalisée de leur espace de travail. Le soutien de Schneider Electric va accélérer l'impact de nos solutions sur le marché mondial. »

Laurent Bataille, Directeur général de l'activité Digital Energy de Schneider Electric, a ajouté : « Les bâtiments intelligents n'apporteront pas seulement une amélioration de la durabilité et de l'efficacité, ils seront également le moteur de la proposition de valeur faite aux employés, qui comprend confort, bien-être et sécurité. Les bâtiments du futur renforceront et différencieront les marques et permettront la production d'énergie et de revenus. Pour devenir neutres en carbone d'ici 2050 et résoudre le problème du changement climatique, nous devons transformer nos bâtiments. Des bâtiments intelligents et connectés seront la pierre angulaire d'un monde entièrement numérique et électrique. »

À propos de Planon

Planon est le premier fournisseur mondial de logiciels de gestion immobilière et de gestion des installations. Ces logiciels permettent la numérisation des bâtiments et des services en intégrant le paysage diversifié des technologies de bâtiments intelligents, des solutions commerciales et des données vers une source unique de vérité en transformant cela en valeur pour les propriétaires de bâtiments, leurs occupants et les fournisseurs de services. Avec plus de 35 ans d'expérience, Planon a fait ses preuves en matière de fourniture de logiciels innovants, de meilleures pratiques éprouvées et de services professionnels aux organisations multinationales ainsi qu'aux entreprises locales.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

