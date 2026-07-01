ScholarCHIPS celebra 15 años de romper los ciclos de encarcelamiento y pobreza, da la bienvenida a la clase más grande de académicos universitarios en la historia de la organización

La histórica ceremonia del Club Nacional de Prensa honrará a 26 estudiantes de 11 estados afectados por el encarcelamiento de los padres

WASHINGTON, 1 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Más de cinco millones de niños en los Estados Unidos han experimentado el encarcelamiento de un padre en algún momento de su infancia, pero pocas organizaciones existen únicamente para apoyar su camino hacia la educación superior. El viernes 10 de julio, ScholarCHIPS celebrará un hito que demuestra lo que es posible cuando se invierte en esos jóvenes en lugar de pasarse por alto.

ScholarCHIPS celebra 15 años de impacto el 10 de julio de 2026 en The National Press Club en Washington, DC. (PRNewsfoto/ScholarCHIPS, Inc.)

ScholarCHIPS, la organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional dedicada a apoyar a los estudiantes con destino a la universidad afectados por el encarcelamiento de los padres, celebrará 15 años de impacto durante su 15a Ceremonia Anual de Premios el viernes 10 de julio de 2026, de 1:00 a 4:00 p.m. en el Historic National Press Club en Washington, D.C.

La celebración marca la clase entrante más grande de la organización hasta la fecha, ya que 26 estudiantes excepcionales de Washington, D.C., Maryland, Nueva York, Florida, Carolina del Norte, Texas, Oklahoma, Kentucky, Missouri, Arizona, California y Alaska se unen oficialmente a la familia ScholarCHIPS.

La clase entrante de este año refleja el extraordinario talento y potencial que existe dentro de una comunidad con demasiada frecuencia definida por sus desafíos en lugar de su promesa. Entre los académicos más recientes de ScholarCHIPS se encuentran aspirantes a médicos, anestesiólogos, enfermeras, fisioterapeutas, abogados, empresarios, educadores, ingenieros, cineastas, músicos, ambientalistas, gerentes deportivos, funcionarios públicos y otros futuros líderes que están decididos a transformar sus comunidades e industrias. Muchos son estudiantes universitarios de primera generación cuyos logros son un poderoso recordatorio de que el encarcelamiento de un padre no define el futuro de un niño.

En los últimos quince años, ScholarCHIPS ha otorgado más de $ 700,000 en becas y apoyo directo a más de 120 estudiantes, ayudando a los jóvenes afectados por el encarcelamiento de los padres no solo a acceder a la educación superior, sino a persistir a través de la graduación con becas, tutoría, recursos de salud mental, tecnología, asistencia de emergencia, desarrollo profesional y una red de apoyo de por vida.

"Hace quince años, ScholarCHIPS comenzó con una creencia simple: que el encarcelamiento de un padre nunca debe limitar el futuro de un niño", dijo Yasmine Arrington Brooks, fundadora y directora ejecutiva de ScholarCHIPS. "Hoy, celebramos no solo nuestra clase más grande, sino quince años de demostrar que cuando los jóvenes están rodeados de oportunidades, comunidad y esperanza, prosperan. Cada estudiante que cruza nuestro escenario representa la resiliencia, la brillantez y la promesa de un futuro más brillante ".

El discurso principal de este año será pronunciado por Isabel Coronado, ciudadana de la Nación Mvskoke (Creek), una defensora reconocida a nivel nacional de los hijos de padres encarcelados, y líder de salud pública cuyo trabajo de políticas se ha centrado en mantener unidas a las familias y reducir el impacto generacional del encarcelamiento. A partir de su experiencia profesional y su experiencia vivida como hija de un padre encarcelado, Coronado se ha convertido en una de las principales voces del país que avanza en la reforma de la justicia penal centrada en la familia.

ScholarCHIPS fue fundada en 2012 por Yasmine Arrington Brooks, ex Héroe de CNN, Mujer de Valor de L'Oréal Paris y Washingtoniana del Año, cuya propia experiencia al crecer con un padre encarcelado la inspiró a construir lo que se ha convertido en una de las principales organizaciones sin fines de lucro del país dedicada exclusivamente a apoyar a los hijos de padres encarcelados mientras cursan estudios superiores.

La celebración anual reconocerá a los nuevos académicos, a los estudiantes de último año que se gradúan, a los logros de los exalumnos y a los generosos donantes, socios, voluntarios y simpatizantes cuyas inversiones han ayudado a transformar cientos de vidas en los últimos quince años.

Se invita a asistir a los medios de comunicación.

Detalles del evento

Qué 15ª Ceremonia Anual de

PremiosScholarCHIPS Cuándo Viernes, 10 de julio de 2026 Hora 1:00 p. m. – 4:00 p. m. Dónde Club Nacional de Prensa Histórica, Washington, D.C.

Oportunidades de medios Entre las oportunidades de

entrevista se incluyen Yasmine Arrington Brooks, Isabel Coronado, becarios ScholarCHIPS entrantes, exalumnos y graduados de ScholarCHIPS, y socios y simpatizantes de la organización. Las oportunidades de fotografía y video incluirán la presentación de la beca, el discurso de apertura, el reconocimiento del estudiante y la celebración conmemorativa del 15º aniversario de ScholarCHIPS.

Acerca de ScholarCHIPS

ScholarCHIPS es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a apoyar a los estudiantes con destino a la universidad afectados por el encarcelamiento de los padres a través de becas, tutoría, recursos de salud mental, asistencia de emergencia, tecnología, desarrollo profesional y apoyo de exalumnos de por vida. Desde 2012, la organización ha invertido más de $ 700,000 en más de 120 estudiantes, ayudando a los jóvenes a superar las barreras para la educación superior y construir vidas definidas por oportunidades en lugar de circunstancias. Para más información, visite www.scholarchipsfund.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003099/ScholarCHIPS_15th_annual_award_ceremony.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2714416/ScholarCHIPS.jpg

FUENTE ScholarCHIPS, Inc.