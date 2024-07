Scorpios'un Yaz Kültür Serisi, Mikonos ve Bodrum'da, Yapay Zeka ve Görsel Sanatı Yeniden Tanımlıyor

LONDRA, 3 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Ünlü plaj konsepti ve yaratıcı buluşma mekânı Scorpios, sanat teknolojisi öncülerinden HOFA Gallery ortaklığıyla Encounters yaz sanat programının ikinci edisyonu 'Evolving Perspectives'i duyurdu. 18 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar sürecek olan bu 9 haftalık seri, Scorpios'un iki muhteşem sahil lokasyonu olan Mikonos ve yeni açılan Bodrum'da gerçekleşecek. Sürükleyici enstalasyonlar ve canlı müzik performanslarının yer alacağı programda, sanat ve teknolojinin sınırlarını zorlayan Joseph Klibansky, Random International ve Sougwen Chung'un başını çektiği yapay zekâ ve görsel sanatçılar yer alacak.

Tree of Life, Joseph Klibansky (HOFA Gallery)

Türk yapay zeka sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol'un Brezilya'nın Amazon bölgesindeki Yawanawa Yerli topluluklarıyla yaptığı özel işbirliği ile başlayan 2023'ün açılış edisyonunun başarısı, insan bilinci ve doğa arasındaki ilişkinin derin bir keşfi olarak değerlendirildi. Geçen yılki programa yarım milyondan fazla kişi katılarak 3 milyon dolarlık eser satışı gerçekleştirmiş, sadece Refik Anadol'un Yawanawa miras projesi saatler içinde tükenmiş ve koruma kampanyası için 1,5 milyon dolar toplanmıştır.

HOFA Kurucu Ortağı Elio D'Anna şunları söyledi: "Encounters'ın 2023 sezonu, bir dizi canlı performans ve enstalasyon aracılığıyla yapay zeka ve dijital sanatçıları, müzisyenleri ve küresel değişimciler ve yaratıcılardan oluşan bir izleyici kitlesini bir araya getiren çığır açan ve çok başarılı bir programdı.

"Bu yılki 'Evolving Perspectives' programı sınırları zorlamaya devam ederek görsel sanat ve kültürel etkileşimin en heyecan verici senkronizasyonunu oluştururken, aynı zamanda yapay zekanın gücü ve insan-makine işbirliğinin doğayla daha uyumlu bir şekilde bir arada yaşamamıza yardımcı olacağı konusunda çok güçlü bir mesaj veriyor."

Mykonos serisinde 18-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Hollandalı çağdaş sanatçı Joseph Klibansky yer alıyor. Sanat ve heykelde teknolojiyi yenilikçi bir şekilde kullanmasıyla tanınan sanatçı, dijital sanatı çevre duyarlılığıyla birleştiren 'Tree of Life'nı sunacak. Bu koleksiyon, doğadan ilham alan karmaşık desenler ve canlı renklerle derinlik ve hikaye anlatımı açısından zengin, birleşik bir görsel anlatı oluşturuyor. Yeni 'Tree of Life' koleksiyonu, Scorpios Mikonos'ta sergilenecek büyük ölçekli bir video heykel enstalasyonunun yanı sıra, dijital olarak boyanmış 1.000 benzersiz güzel sanatlar baskısını ve eşleşen dijital bir arkadaşı içeriyor. Her sanat eserinin kendine özgü özellikleri vardır ve her parça türünün tek örneğidir.

Dahası, Klibansky görsel sanatı çevre duyarlılığı ile birleştiriyor. Satılan her sanat eseri için, One Tree Planted adlı kâr amacı gütmeyen ortak kuruluş Amazon'da bir ağaç dikecektir.

Londra ve Stockholm'de stüdyoları bulunan Alman sanat grubu Random International, 22-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bodrum'da, ziyaretçileri görünüşte duyarlı, dijital bir sürü ile fiziksel olarak etkileşime girmeye davet eden sürükleyici bir enstalasyon sunacak. 'When Tomorrow Comes' başlıklı çalışma, teknolojiyi insan algısı ve etkileşimiyle harmanlayan interaktif bir dijital heykel yaratmak için özel bir izleme sistemi ve sürü algoritması içeriyor. 'When Tomorrow Comes'ın 3 set 150 adet sınırlı sayıda imzalı baskısı satışa sunulacak.

İnsan-makine işbirliğinde küresel bir isim olan ve çok sayıda ödül kazanan Çinli-Kanadalı sanatçı Sougwen 愫君 Chung, robotik sistem D.O.U.G. ile canlı bir gösteri gerçekleştirecek. (5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Scorpios Bodrum'da Çizim Operasyonları Birimi Jenerasyonu. Bu hafta sonu için planlanan tek performans, ikilinin çığır açan ortak çalışmalarını deneyimlemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Chung'un insan sanatını yapay zeka teknolojisiyle birleştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımı, yapay zeka alanında dünyanın en etkili kişilerinden biri olarak TIME Dergisi'nin TIME100 AI listesinde yer almak ve TIME Impact Award 2024 dahil olmak üzere uluslararası beğeni kazandı.

Performansa eşlik eden benzersiz sanat eserlerinden oluşan 'Genesis II: Body Machine' adlı koleksiyonun ilk gösterimi yapılacak. 'Body Machine'deki çalışmalar, insan bedeniyle iç içe geçmiş robotik formun geleceği üzerine spekülasyonlar yapıyor. Her bir ısmarlama çalışma, sanatçının çizim koreografisinden üç boyutlu olarak üretiliyor ve özel imzalı baskılarla eşleştiriliyor.

Tüm baskılar ve dijital sanat eserleri Scorpios Collect aracılığıyla satın alınabilecektir.

Ana sanatçı etkinlikleri, öne çıkan yapay zekâ ve görsel sanatçılardan oluşan bir programla da desteklenmekte olup, müziği de kapsayan bu ortak etkinlikler 2024 yaz sezonu boyunca hem Mikonos hem de Bodrum'da gerçekleştirilecektir.

Scorpios Kurucu Ortağı Thomas Heyne şunları söylüyor: "Dijital sanatı bütünsel deneyimler yaratmak için kullanıyoruz. Etkileşim ve sürükleyicilik, konukları ilham aldıkları bir yolculuğa çıkararak genel deneyimi geliştirir. Bu yılki Encounters programında Joseph Klibansky, Random International ve Sougwen Chung'u ağırlamaktan ve yapay zekanın bize doğayla uyum içinde yaşamayı nasıl öğretebileceğini göstermekten heyecan duyuyoruz."

WWW.THEHOUSEOFFINEART.COM

WWW.SCORPIOS.COM

WWW.SCORPIOS.COM/ENCOUNTERS

WWW.SCORPIOSCOLLECT.COM

Medya iletişim: Emma-Louise O'Neill; [email protected]; +44 7515 136909

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2452902/Tree_of_Life_Joesph_Klibanksy_HOFA_Gallery.jpg