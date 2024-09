Scotch & Soda dévoile sa campagne automne-hiver 24 et sa collection capsule avec son premier ambassadeur mondial Joe Jonas

NEW YORK, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Scotch & Soda, la marque de mode basée à Amsterdam, dévoile fièrement sa campagne automne-hiver 2024 très attendue et sa collaboration avec la pop star internationale, l'auteur-compositeur, l'acteur et l'ambassadeur de la marque Joe Jonas. La campagne automne 2024 marque le début d'une nouvelle ère audacieuse pour Scotch & Soda, insufflant une énergie passionnante, tout en élevant et en développant les collections principales et les silhouettes les plus vendues qui représentent depuis longtemps la marque Scotch & Soda, reconnue dans le monde entier.

En tant qu'ambassadeur de la marque et dans le cadre de la campagne saisonnière, Jonas présente à la fois sa collection capsule exclusive et la gamme principale Scotch & Soda. La collection exclusive, conçue en collaboration avec Jonas, allie harmonieusement le style caractéristique de Scotch & Soda au sens de la mode vibrant et ludique de l'artiste. Attendez-vous à des couleurs vives, des imprimés saisissants, des textures riches et des vêtements confectionnés à partir de tissus de qualité supérieure - une fusion parfaite de la créativité et de l'artisanat, Jonas étant profondément impliqué dans chaque étape du processus.

Fondée en 1985, la marque Scotch & Soda est aujourd'hui gérée par Bluestar Alliance, une société de gestion de marques basée à New York. Scotch & Soda a été fondé sur son attachement à l'esprit libre d'Amsterdam, proposant des créations originales ancrées dans un optimisme sans fin, l'individualité et le pouvoir de l'expression personnelle. Après avoir acquis Scotch & Soda l'année dernière, Bluestar Alliance s'apprête à redonner vie à cette marque de longue date, célèbre pour sa vision artistique et non conventionnelle de la mode. Avec son premier ambassadeur mondial et sa campagne de marque automne-hiver 2024, Scotch & Soda poursuit son voyage sartorial de découverte à travers des collections énergiques qui défendent la liberté créative et l'inclusivité.

Pour Scotch & Soda, le partenariat avec Joe Jonas a été l'occasion de collaborer avec l'un des artistes les plus dynamiques de sa génération. Joe Jonas, chanteur, compositeur, acteur et photographe adulé, est également connu pour son sens du style original et expressif, associant de manière créative des couleurs riches, du denim, des tricots, des pièces vintage sur mesure et des accessoires audacieux qui inspirent la curiosité et la conversation. Avec un point de vue fort et une influence sur les tendances mondiales, Jonas était le choix parfait pour représenter l'optimisme de la marque Scotch & Soda.

En complément de la collection principale Automne-Hiver 2024, inspirée par le thème " Free Your Mind " et le voyage de l'esprit libre à travers les plus grandes villes du monde, l'équipe de conception s'est penchée sur les motifs artistiques, l'architecture, les points de repère et les écrivains de la Beat Generation.

Joe Jonas a créé une collection capsule qui invite les fans du monde entier à embarquer avec lui dans un voyage de réflexion et d'anticipation. La collection capsule Scotch & Soda x Joe Jonas comprend un mélange de vêtements et d'accessoires pour hommes et unisexes qui reflètent l'approche confiante du style de Joe et sa vision unique de la marque dans ses catégories principales. Avec un contrôle créatif total, Jonas a géré chaque détail, de la gamme de styles, silhouettes, tissus, imprimés et garnitures de la collection capsule aux images de la campagne dans lesquelles il apparaît. Jonas a abordé le processus de la même manière qu'il crée de la musique. Au cours d'un voyage qui l'a amené à plonger dans son processus créatif, Jonas a réfléchi à l'histoire qu'il voulait raconter et a utilisé "Cup of Joe", son journal personnel de photographie, comme base de sa vision créative, en s'inspirant de son esthétique d'inspiration vintage pour créer des œuvres d'art personnalisées qui reflètent son style créatif et son expression artistique distincte.

"L'objectif de cette collaboration était de créer une capsule dynamique, élégante et authentique, tout en conservant intact l'esprit de la marque, et je pense que nous y sommes parvenus", déclare Eran Kaim, Chief Product Officer. "L'œil créatif unique de Joe et son sens distinct du style, associés à l'expertise en matière de design dans les catégories principales pour lesquelles Scotch & Soda est connu, à savoir le denim, la maille et les tee's, se sont avérés être la combinaison parfaite, et nous sommes très honorés de donner vie à sa vision".

Inspirée par l'Ouest américain, l'Americana vintage, les années 70 et les photographies et écrits personnels de Joe, la capsule offre une garde-robe dynamique qui semble personnelle, habitée et conçue pour durer. Les pièces maîtresses comprennent des vestes utilitaires et de travail, des tee-shirts avec des graphiques personnalisés, des ensembles deux pièces, des polos d'inspiration sportive et des accessoires tendance, notamment des casquettes de camionneur et des écharpes imprimées polyvalentes.

"En tant que fan de longue date de Scotch & Soda, je suis ravi de partager avec le monde entier la collaboration que nous avons créée. La liberté de création qui m'a été laissée a fait de cette expérience une expérience amusante et enrichissante, et j'ai vraiment hâte de lancer la collection", déclare Joe Jonas.

Offrant une palette de couleurs raffinées de bleus pastel, d'écrus, de gris anthracite et de roses, qui s'intègrent parfaitement à l'offre de Scotch & Soda, la collection capsule est composée de pièces polyvalentes et portables qui incarnent la vision de Joe, à savoir créer des modèles contemporains avec un point de vue sartorial, qui résonnent avec l'identité de la marque et complètent parfaitement la collection d'automne plus large.

Joey Gabbay, PDG de Bluestar Alliance, la société mère qui a acquis Scotch & Soda l'année dernière, a déclaré : "Joe Jonas est l'une des voix les plus dynamiques et les plus créatives de sa génération. Le lancement de ce partenariat est un élément fondamental de la croissance de Scotch & Soda ; il nous permet de célébrer d'incroyables talents artistiques, tout en faisant découvrir la marque à de nouveaux consommateurs aux États-Unis et dans le monde entier. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec un artiste aussi créatif et reconnu que Joe".

La collection Scotch & Soda x Joe Jonas est désormais disponible dans le monde entier sur scotchandsoda.com, dans les magasins Scotch & Soda et chez certains détaillants. Les prix varient entre 48 et 68 dollars pour les accessoires, 58 et 178 dollars pour les hauts et les sweat-shirts, 128 et 188 dollars pour les bas et 268 et 788 dollars pour les vestes. Scotch & Soda est disponible dans le monde entier chez les détaillants haut de gamme et dans les boutiques spécialisées.

Pour plus d'informations, visitez https://scotchandsoda.com/ ou suivez Scotch & Soda sur Facebook, Instagram, TikTok et X.

À PROPOS DE SCOTCH & SODA

Inlassablement optimiste et inspiré par l'esprit libre d'Amsterdam, Scotch & Soda défend l'individualité, l'authenticité et le pouvoir de l'expression personnelle pour créer ce qui est unique. Fusionnant ce qui est attendu avec des détails inattendus, Scotch & Soda s'appuie sur un point de vue distinctif, des pièces conversationnelles et une approche audacieuse du style pour redéfinir l'habillement de tous les jours. Nous osons mélanger le classique et le contemporain, la couleur et l'imprimé et la texture sur la texture. Les collections Scotch & Soda sont créées pour que vous puissiez vous les approprier, grâce à leur côté pratique, à leur design optimiste et à leur finition sur mesure. Notre mission est d'apporter de la joie et d'inspirer nos clients pour qu'ils célèbrent ensemble la vie et notre communauté mondiale.

A PROPOS DE BLUESTAR ALLIANCE :

Fondée par Joseph Gabbay et Ralph Gindi en 2006, Bluestar Alliance possède, gère et commercialise un portefeuille de marques grand public qui s'étendent sur plusieurs niveaux de distribution, du luxe au marché de masse, avec un fort accent sur les marques de détail des grands magasins. Les marques du portefeuille comprennent Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass et Limited Too.

À PROPOS DE JOE JONAS :

Joe Jonas est une icône internationale de la pop, un auteur-compositeur et un acteur. Joe est le leader du groupe multiplatine DNCE, avec Jack Lawless à la batterie et JinJoo à la guitare. DNCE a d'abord secoué la musique et la culture populaires avec la sortie de leur single certifié quintuple platine par la RIAA, "Cake By The Ocean", en 2016. La chanson a imprégné la culture pop dans son ensemble, devenant un tube imparable, entrant dans le Top 10 du Billboard Hot 100 et devenant "l'une des chansons les plus jouées de l'année à la radio Top 40". Ils ont également remporté le prix du "Meilleur nouvel artiste" aux MTV Video Music Awards 2016. À ce jour, le groupe a enregistré 5 milliards de streams dans le monde et 3,5 millions d'équivalents albums dans le monde. L'année 2022 a marqué leur retour en force, puisqu'ils se sont associés à Kygo pour l'hymne inébranlable et indéniable "Dancing Feet". Avec un hybride inimitable et enivrant de rock, de pop, de dance et de funk comme nul autre, DNCE vous fera bouger plus que jamais. Il est peut-être plus connu pour le groupe pop-rock international The Jonas Brothers avec ses frères Kevin et Nick Jonas. Le groupe nommé aux Grammy Awards a fait un retour explosif en 2019 avec la sortie surprise de son single "Sucker", acclamé par la critique et largement plébiscité, après un hiatus de six ans, et a récolté une foule de récompenses et d'accolades. En 2023, les Jonas Brothers ont une fois de plus prouvé qu'ils étaient une force constante, s'engageant dans une nouvelle ère avec la sortie de The Album, via Republic Records. L'albuma été produit par Jon Bellion et contient les tubes "Waffle House" et "Wings". Pour soutenir le nouvel album et cette nouvelle ère pour les Jonas Brothers, ils ont donné le coup d'envoi de "The Tour" avec deux concerts à guichets fermés au Yankee Stadium de New York l'été dernier. "La tournée comprend des concerts dans des stades et des arènes du monde entier jusqu'en 2024, ce qui en fait la plus grande et la plus vaste tournée du groupe à ce jour. En juillet 2024, Joe a sorti son dernier single, "Work It Out", avant la sortie de son très attendu album solo, Music For People Who Believe In Love.

