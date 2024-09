Scotch & Soda enthüllt Herbst-Winter'24-Kampagne und Capsule Collection mit dem ersten globalen Botschafter Joe Jonas

NEW YORK, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Scotch & Soda, die in Amsterdam ansässige Modemarke, stellt mit Stolz ihre mit Spannung erwartete Herbst-Winter-Kampagne 2024 und die Zusammenarbeit mit dem internationalen Popstar, Songwriter, Schauspieler und Markenbotschafter Joe Jonas vor. Die Herbstkampagne 2024 markiert den Beginn einer kühnen neuen Ära für Scotch & Soda, die eine aufregende Energie einbringt und gleichzeitig die Kernkollektionen und meistverkauften Silhouetten, die seit langem für die weltweit anerkannte Marke Scotch & Soda stehen, aufwertet und erweitert.

Als Botschafter der Marke und Teil der saisonalen Kampagne modelt Jonas sowohl seine exklusive Capsule-Kollektion als auch das Hauptsortiment von Scotch & Soda. Die exklusive Kollektion, die gemeinsam mit Jonas entworfen wurde, verbindet nahtlos den unverkennbaren Stil von Scotch & Soda mit dem lebhaften, verspielten Modebewusstsein des Künstlers. Freuen Sie sich auf kräftige Farben, auffällige Drucke, reiche Texturen und Maßanfertigungen aus hochwertigen Stoffen - eine perfekte Verschmelzung von Kreativität und Handwerkskunst, wobei Jonas in jeden Schritt des Prozesses eingebunden ist.

Die ursprünglich 1985 gegründete Marke Scotch & Soda wird heute von Bluestar Alliance, einem in New York ansässigen Markenmanagement-Unternehmen, verwaltet. Scotch & Soda wurde mit der Hingabe an den freien Geist Amsterdams gegründet und bietet originelle Designs, die auf endlosem Optimismus, Individualität und der Kraft der Selbstdarstellung basieren. Nach der Übernahme von Scotch & Soda im vergangenen Jahr will Bluestar Alliance die traditionsreiche Marke, die für ihren unkonventionellen, künstlerischen Blick auf die Mode berühmt ist, wiederbeleben. Mit seiner ersten globalen Botschafterin und der Herbst-Winter-Kampagne 2024 setzt Scotch & Soda seine modische Entdeckungsreise mit energiegeladenen Kollektionen fort, die für kreative Freiheit und Inklusivität stehen.

Für Scotch & Soda bot die Partnerschaft mit Joe Jonas die Möglichkeit, mit einem der dynamischsten Künstler seiner Generation zusammenzuarbeiten. Joe Jonas, ein beliebter Sänger, Songwriter, Schauspieler und Fotograf, ist auch für seinen originellen und ausdrucksstarken Stil bekannt. Er kombiniert auf kreative Weise kräftige Farben, Denim, Strickwaren, maßgeschneiderte Vintage-Stücke und gewagte Accessoires, die Neugierde und Gesprächsstoff bieten. Mit seinem ausgeprägten Standpunkt und seinem globalen, trendsetzenden Einfluss war Jonas die perfekte Wahl, um den Optimismus der Marke Scotch & Soda zu repräsentieren.

Als Ergänzung zur Kernkollektion Herbst-Winter 2024, die vom Thema "Free Your Mind" und der Reise des freien Geistes durch die größten Städte der Welt inspiriert ist, beschäftigte sich das Designteam mit künstlerischen Motiven, Architektur, Wahrzeichen und den Schriftstellern der Beat Generation.

Joe Jonas hat eine Capsule Collection entworfen, die Fans rund um den Globus einlädt, sich mit ihm auf eine nachdenkliche und zukunftsorientierte Reise zu begeben. Die Scotch & Soda x Joe Jonas Capsule Collection umfasst eine Mischung aus Herren- und Unisex-Bekleidung und Accessoires, die Joes selbstbewusste Herangehensweise an den Stil und seine einzigartige Vision für die Marke innerhalb ihrer Hauptkategorien widerspiegeln. Jonas hatte die totale kreative Kontrolle über jedes Detail, von der Auswahl an Stilen, Silhouetten, Stoffen, Prints und Besätzen bis hin zu den Kampagnenbildern, auf denen er zu sehen ist. Jonas ist bei diesem Prozess ähnlich vorgegangen wie bei der Musikproduktion. Auf einer Reise, die auch einen tiefen Einblick in seinen weiteren kreativen Prozess beinhaltete, dachte Jonas über die Geschichte nach, die er erzählen wollte, und nutzte "Cup of Joe", sein persönliches Fototagebuch, als Grundlage für seine kreative Vision. Er ließ sich von seiner Vintage-inspirierten Ästhetik zu maßgeschneiderten Kunstwerken inspirieren, die seinen kreativen Stil und seinen ausgeprägten künstlerischen Ausdruck widerspiegeln.

"Unser Ziel bei dieser Zusammenarbeit war es, eine dynamische Kapsel zu kreieren, die sich erhaben und authentisch anfühlt, während der Kern der Marke intakt bleibt, und ich glaube, dass wir genau das erreicht haben", sagt Eran Kaim, Chief Product Officer. "Joes einzigartiges kreatives Auge und sein ausgeprägter Sinn für Stil, gepaart mit dem fachkundigen Design in den Kernkategorien, für die Scotch & Soda bekannt ist, zu denen Denim, Strickwaren und T-Shirts gehören, hat sich als perfekte Kombination erwiesen und wir fühlen uns sehr geehrt, seine Vision zum Leben zu erwecken."

Inspiriert durch den amerikanischen Westen, Vintage-Americana, die siebziger Jahre und Joes persönliche Fotografien und Schriften, bietet die Kapsel eine dynamische Garderobe, die sich persönlich und lebendig anfühlt und langlebig ist. Zu den wichtigsten Teilen gehören maßgeschneiderte Utility- und Workwear-Jacken, Ringer-T-Shirts mit individuellen Grafiken, zweiteilige Sets, sportlich inspirierte Polos und trendige Accessoires wie Trucker-Hüte und vielseitig bedruckte Schals.

"Als langjähriger Fan von Scotch & Soda freue ich mich darauf, die Zusammenarbeit, die wir geschaffen haben, mit der Welt zu teilen. Die kreative Freiheit, die mir gegeben wurde, hat mir viel Spaß gemacht, und ich freue mich sehr darauf, die Kollektion auf den Markt zu bringen", sagt Joe Jonas.

Mit einer raffinierten Farbpalette aus gedeckten Pastellblau-, Ecrus-, Anthrazit- und Rosatönen, die sich nahtlos in das Kernangebot von Scotch & Soda einfügt, besteht die Capsule-Kollektion aus vielseitigen und tragbaren Stücken, die Joes Vision verkörpern, zeitgemäße Designs mit einem künstlerischen Blickwinkel zu entwerfen, die mit der Identität der Marke übereinstimmen und die die breitere Herbstkollektion perfekt ergänzen.

Joey Gabbay, CEO von Bluestar Alliance, der Muttergesellschaft, die Scotch & Soda im vergangenen Jahr übernommen hat, erklärte: "Joe Jonas ist eine der dynamischsten und kreativsten Stimmen seiner Generation. Die Einführung dieser Partnerschaft ist ein grundlegender Bestandteil des Wachstums von Scotch & Soda und ermöglicht es uns, unglaubliche künstlerische Talente zu feiern und gleichzeitig neue Verbraucher in den USA und auf der ganzen Welt mit der Marke bekannt zu machen. Wir fühlen uns geehrt, mit einem so kreativen und angesehenen Künstler wie Joe zusammenzuarbeiten."

Die Scotch & Soda x Joe Jonas Kollektion ist ab sofort weltweit unter scotchandsoda.com, in Scotch & Soda Stores und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich. Die Preisspanne umfasst Accessoires $48-$68.00, Oberteile und Sweatshirts $58-178, Hosen $128-188 und Jacken $268-788. Scotch & Soda ist weltweit bei Premium-Einzelhändlern und in Fachgeschäften erhältlich.

