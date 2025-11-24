Scott LaNeve nommé président de Labstat International

Un cadre expérimenté dans le domaine des sciences de la vie pour diriger la stratégie d'expansion mondiale de Labstat

KITCHENER, Ontario, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Labstat Inc., une société de Certified Group et le plus grand laboratoire mondial indépendant de tests de nicotine, a annoncé aujourd'hui la nomination de Scott LaNeve comme nouveau président.

M. LaNeve possède plus de 30 ans d'expérience de direction dans les secteurs des sciences de la vie, des diagnostics de laboratoire et des technologies de la santé. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de haut niveau chez des leaders de l'industrie tels que Abbott Laboratories, Roche Diagnostics et Quest Diagnostics, et exercé des fonctions d'encadrement au sein de réseaux de laboratoires nationaux et d'entreprises technologiques, où il a dirigé la transformation opérationnelle et amélioré l'engagement client.

« Labstat jouit depuis longtemps d'une réputation d'excellence en matière de science et de service, et je suis honoré de rejoindre cette équipe exceptionnelle », a déclaré M. LaNeve. « Je suis impatient de renforcer le rôle de Labstat dans la réduction des méfaits du tabac au niveau mondial, en fournissant à nos clients des tests fiables et des informations exploitables, fondées sur des données. »

Labstat gère au Canada, aux États-Unis et en Europe des laboratoires spécialisés dans l'analyse de la nicotine, du tabac et du cannabis. L'entreprise contribue activement à la production des données scientifiques essentielles qui soutiennent dans le monde entier le développement de produits à base de nicotine présentant un risque réduit.

« L'entreprise Labstat s'est donné pour mission d'être à l'avant-garde de ce mouvement en faveur de la réduction de la nocivité », a ajouté M. LaNeve. « Je suis ravi de pouvoir m'appuyer sur cet héritage pour conforter la confiance de nos clients. »

Le directeur général de Certified Group, David Morgan, s'est félicité de cette nomination : « Scott est un leader qui a fait ses preuves et qui dispose d'une connaissance approfondie des services de laboratoire et des besoins des clients. Sa vision stratégique et ses compétences opérationnelles permettront d'apporter des améliorations constantes à nos clients et de consolider le leadership de Labstat dans le monde entier. »

M. LaNeve, vétéran de l'armée américaine, est reconnu pour son style de direction axé sur la discipline et les objectifs, qui correspond bien à l'engagement de Labstat en faveur de l'excellence scientifique, de la maîtrise de la réglementation et de la bonne gestion industrielle.

À propos de Certified Group

Certified Group fournit des solutions scientifiques innovantes qui aident à garantir la confiance des consommateurs dans les produits qu'ils utilisent et consomment—So The World Can Trust In What It Consumes™. Principal fournisseur nord-américain de services d'essais en laboratoire, de conseil en réglementation, de certification et d'audit, Certified Group comprend Food Safety Net Services (FSNS), FSNS Certification & Audit, Certified Laboratories, EAS Consulting Group et Labstat International Inc. L'entreprise répond aux besoins d'un large éventail de secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les compléments alimentaires et les produits de santé naturels, les cosmétiques, les médicaments sans ordonnance, l'hygiène corporelle, le tabac, la nicotine, le cannabis et le chanvre.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site labstat.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1970417/Labstat_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1879267/Certified_Group_Logo.jpg