Scott LaNeve wird zum President von Labstat International ernannt

Erfahrene Führungskraft aus dem Bereich Life Sciences wird die globale Expansionsstrategie von Labstat leiten.

KITCHENER, ON, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Labstat Inc., ein Unternehmen der Certified Group und das weltweit größte unabhängige Nikotin-Testlabor, gab heute die Ernennung von Scott LaNeve zum neuen President bekannt.

Herr LaNeve verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Biowissenschaften, Labordiagnostik und Gesundheitstechnologie. Im Laufe seiner Karriere bekleidete er leitende Positionen bei Branchenführern wie Abbott Laboratories, Roche Diagnostics und Quest Diagnostics sowie Führungspositionen in nationalen Labornetzwerken und Technologieunternehmen, wo er die operative Transformation leitete und die Kundenbindung stärkte.

„Labstat genießt seit langem einen ausgezeichneten Ruf für seine wissenschaftliche Exzellenz und seinen hervorragenden Service, und ich fühle mich geehrt, Teil dieses außergewöhnlichen Teams zu werden", erklärte LaNeve. „Ich freue mich darauf, die Rolle von Labstat bei der weltweiten Reduzierung der Tabakschädlichkeit voranzutreiben, indem wir unseren Kunden zuverlässige Tests und umsetzbare, datengestützte Erkenntnisse liefern."

Labstat betreibt Labore in Kanada, den USA und Europa, die sich auf die Untersuchung von Nikotin, Tabak und Cannabis spezialisiert haben. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Generierung wissenschaftlicher Daten, die weltweit für Nikotinprodukte mit reduziertem Risiko sprechen.

„Labstat ist eine missionsorientierte Organisation, die an der Spitze der Bewegung zur Schadensminderung steht", fügte LaNeve hinzu. „Ich freue mich darauf, auf diesem Erbe aufzubauen und das Vertrauen unserer Kunden in uns weiter zu stärken."

David Morgan, CEO der Certified Group, begrüßte die Ernennung: „Scott ist eine bewährte Führungskraft mit fundierten Kenntnissen im Bereich Labordienstleistungen und den Bedürfnissen der Kunden. Seine strategische Vision und seine operative Expertise werden zu weiteren Verbesserungen für unsere Kunden führen und die weltweit führende Position von Labstat stärken."

LaNeve, ein Veteran der US-Armee, ist für seinen disziplinierten, zielorientierten Führungsstil bekannt – der gut zu Labstats Engagement für wissenschaftliche Exzellenz, regulatorische Expertise und Branchenverantwortung passt.

Informationen zur Certified Group

bietet innovative wissenschaftliche Lösungen, die dazu beitragen, das Vertrauen der Verbraucher in die von ihnen verwendeten und konsumierten Produkte zu gewährleisten – So The World Can Trust In What It Consumes™. Als führender nordamerikanischer Anbieter von Labortests, Beratung zu gesetzlichen Vorschriften, Zertifizierungs- und Auditdienstleistungen umfasst die Certified Group Food Safety Net Services (FSNS), FSNS Certification & Audit, Certified Laboratories, EAS Consulting Group und Labstat International Inc. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Nahrungsergänzungsmittel und natürliche Gesundheitsprodukte, Kosmetika, rezeptfreie Arzneimittel, Körperpflegeprodukte, Tabak, Nikotin, Cannabis und Hanf.

