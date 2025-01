ScreenPoint Medical acquiert Biomediq A/S pour étendre ses capacités d'évaluation du risque de cancer du sein

Une étude publiée dans Radiology montre que la combinaison de la détection des lésions par transparence, de la densité volumétrique et de l'analyse quantitative de la texture permet d'améliorer la prédiction du risque de cancer du sein.

NIMÈGUE, Pays-Bas , 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ScreenPoint Medical annonce aujourd'hui l'acquisition de Biomediq A/S, une société de recherche axée sur la recherche, le développement et la mise en œuvre de biomarqueurs d'imagerie quantitatifs. Après une décennie de collaboration étroite en tant qu'entités distinctes dans le domaine de l'évaluation des risques basée sur l'image, cet accord apportera des capacités d'évaluation des risques de cancer du sein à Transpara, l'IA de ScreenPoint.

La technologie d'analyse du risque de cancer du sein de Biomediq permet l'analyse automatique et informatisée des mammographies 2D et 3D pour l'analyse du risque futur de cancer du sein. Elle s'articule autour d'un biomarqueur de risque de texture mammographique qui reconnaît l'hétérogénéité des tissus, souvent appelée texture mammographique, associée au risque de cancer du sein à court et à long terme.

Le potentiel des outils de détection et de densité de Transpara combinés au modèle de texture de Biomediq a été mis en évidence dans une publication de 2023, « Assessing Breast Cancer Risk by Combining AI for Lesion Detection and Mammographic Texture. » Dans cette publication Radiology, Lauritzen et al ont démontré que la combinaison de la détection des lésions basée sur Transpara, de l'évaluation de la densité volumétrique et de l'analyse quantitative de la texture permettait d'améliorer la prédiction du risque. En outre, l'imagerie complémentaire proposée aux femmes présentant le risque de Transpara le plus élevé aurait pu doubler la détection précoce du cancer en détectant le cancer d'intervalle avant les visites ultérieures par rapport au dépistage traditionnel. Le premier auteur de cet article, Andreas D. Lauritzen, PhD, rejoindra l'équipe de ScreenPoint pour accélérer le développement des capacités de Transpara en matière de gestion des risques.

Transpara, le système de dépistage du cancer de sein avec l'intelligence artificielle le plus cliniquement validé du marché, offre aux radiologues une « deuxième paire » d'yeux pour les aider à détecter les cancers plus tôt et à réduire les taux de rappel. ScreenPoint a récemment lancé Transpara 2.1, un algorithme mis à jour basé sur une formation supplémentaire et des informations recueillies auprès d'utilisateurs célèbres dans le monde entier. Transpara 2.1 est compatible avec les options d'évaluation automatisée de la densité mammaire (BIRADS et volumétrique) et avec une option robuste de comparaison temporelle. Permettant d'analyser les zones suspectes d'une étude en cours par rapport à un maximum de 3 antécédents sur 6 ans, la capacité de comparaison temporelle est la première du genre sur le marché. La détection des transparences (2.1) ainsi que les options de comparaison temporelle et de densité sont marquées CE et approuvées par la FDA.

« Le dépistage stratifié des risques a longtemps été proposé pour optimiser le dépistage pour les patients et mieux utiliser les ressources », déclare le professeur Nico Karssemeijer, cofondateur et directeur scientifique de ScreenPoint Medical. « Nous sommes ravis d'ajouter la technologie d'analyse du risque de Biomediq aux capacités de Transpara pour améliorer les performances de l'évaluation du risque de cancer du sein basée sur la mammographie. Il s'agit d'une étape décisive dans la mise en place d'un dépistage et de soins précis et cohérents du cancer du sein pour toutes les femmes. »

Selon le professeur Mads Nielsen, cofondateur de Biomediq, « notre collaboration de longue date et nos relations étroites avec l'équipe de ScreenPoint sont fondées sur notre vision commune d'un meilleur dépistage pour les femmes. L'association de nos technologies pour faciliter le déroulement des opérations de radiologie et les soins aux femmes est le fruit passionnant de cette collaboration approfondie et complémentaire ». Le professeur Nielsen restera conseiller de l'équipe élargie de ScreenPoint.

Avec plus de 35 publications évaluées par des pairs, Transpara est le seul algorithme de dépistage du cancer du sein avec l'IA évalué à plusieurs reprises dans des populations de dépistage à grande échelle et dans le monde réel (notamment UCLA, la régions de la capitale du Danemark, l'université de Lund en Suède, le registre norvégien du cancer, l'hôpital Reina Sofia à Cordoue). L'étude montre que jusqu'à 45 % des cancers d'intervalle peuvent être détectés plus tôt grâce à Transpara, tout en contribuant à réduire la charge de travail et à optimiser le flux de travail.

À propos de Biomediq

Biomediq est une société de recherche axée sur la recherche, le développement et la mise en œuvre de biomarqueurs d'imagerie quantitative destinés à améliorer le dépistage, le diagnostic, le pronostic et le suivi du cancer du sein.

À propos de ScreenPoint Medical

ScreenPoint Medical traduit la recherche de pointe sur l'apprentissage automatique en une technologie accessible aux radiologues pour améliorer le flux de travail du dépistage, la confiance dans la décision et l'évaluation du risque de cancer du sein. Transpara jouit de la confiance des radiologues du monde entier, car il a été développé par des experts en apprentissage automatique et en analyse d'images, et mis à jour grâce aux commentaires d'utilisateurs de renommée mondiale dans le domaine de l'imagerie mammaire. Voir toutes les preuves sur : https://screenpoint-medical.com/published-evidence/peer-reviewed-publications

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1582198/ScreenPoint_Medical_Logo.jpg