Se acelera la expansión de Primark en Texas: la tienda de The Parks Mall en Arlington llegará el 25 de junio

La empresa se consolida en Texas con una nueva tienda para atender al área de Dallas-Fort Worth

NUEVA YORK, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Primark, la empresa minorista internacional de ropa que ofrece moda de increíble calidad a precios asequibles, anunció hoy que abrirá su sexta tienda en el estado de la Estrella Solitaria en The Parks Mall en Arlington el 25 de junio. Esta inauguración se produce tras la reciente apertura de North East Mall en Hurst, Texas, en abril, y se suma a los establecimientos anteriores en Katy Mills en Katy, Grapevine Mills en Grapevine, Cielo Vista Mall en El Paso y La Plaza en McAllen.

La nueva tienda en The Parks Mall en Arlington contará con casi 30,000 pies cuadrados de espacio de venta al público, mediante la cual ofrecerá a los compradores del área de Dallas-Fort Worth la combinación exclusiva de estilo, calidad y precios económicos de Primark. Con la apertura de esta nueva ubicación, Primark demuestra su compromiso con la expansión en Texas y Estados Unidos, donde ya celebra un total de 42 tiendas.

"Primark tiene gran interés en continuar su expansión en Texas", señaló Kevin Tulip, presidente de Primark EE. UU. "Hemos comprobado de primera mano la importancia de ofrecer moda accesible en nuestras tiendas del área de Dallas-Fort Worth, y queremos seguir satisfaciendo esa necesidad. Es increíble formar parte de estas comunidades y poder ofrecer a las familias una amplia selección de moda en tendencia y artículos esenciales para el día a día a un precio excepcional".

La apertura en The Parks Mall en Arlington se produce inmediatamente después de las inauguraciones de Primark en mayo, entre las que se incluyen su nueva tienda insignia en Herald Square en Nueva York y la cuarta apertura de la empresa minorista en el área de DMV en Mall at Prince George's, dos zonas en las que Primark también continúa fortaleciendo su presencia, las cuales se mencionan aquí.

La gran inauguración de Primark en The Parks Mall en Arlington tirará la casa por la ventana con un programa repleto de actividades que comenzará el 25 de junio a las 10:30 a.m. con el corte de listón, antojos locales y otros obsequios divertidos que se repartirán por orden de llegada.

Los clientes también podrán adquirir la colección de verano de Primark, 'The Get Away'. La colección presenta piezas destacadas como un maxivestido bordado a rayas ($30), complementado con detalles inspirados en las olas. Las prendas combinables bordadas se destacan en toda la gama, todas diseñadas para vestirse de manera cómoda y ligera en verano. La prenda imprescindible de la temporada es el vestido midi a rayas confeccionado con 100 % algodón ($25). La colección se complementa con accesorios, trajes de baño y atuendos familiares a juego, con opciones para todos este verano.

Con pantalones de mezclilla para mujer a partir de $12, camisetas para hombre a $5 y sudaderas para niña y niño a $8, en Primark podemos hacer feliz a toda tu familia por menos de $50. Los compradores locales también pueden encontrar ropa y accesorios de sus equipos favoritos, incluidos los Dallas Cowboys. Los clientes disfrutarán de precios excepcionales en todo momento, lo que demuestra por qué Primark sigue siendo uno de los lugares favoritos en el mercado de Dallas-Fort Worth.

En preparación para sus próximas aperturas, el equipo de Adquisición de Talento de Primark busca personal para ocupar puestos clave. Puedes consultar todas las ofertas de empleo disponibles y enviar tu solicitud en la página de empleos de Primark. Para ayudar a los compradores a encontrar lo que buscan, el sitio web de Primark permite a los clientes explorar las ofertas actuales de productos antes de acudir a la tienda. Para conocerlas, visite: www.primark.com. Los compradores también pueden registrarse aquí para recibir actualizaciones por correo electrónico acerca de los últimos lanzamientos de productos de Primark, inspiración de estilo, fechas de apertura de tiendas y más.

Acerca de Primark

Primark se fundó con la misión de que todo el mundo merece verse y sentirse bien, sin pagar más. Defendemos la excelente relación calidad-precio sin sacrificios, mediante la oferta de moda accesible y artículos básicos para el día a día hechos para durar. Fundada en Irlanda en 1969, Primark es ahora una empresa minorista de moda internacional con más de 480 tiendas en 19 países de Europa, EE. UU. y Medio Oriente, la cual emplea a más de 80,000 colaboradores. Millones de compradores confían en Primark cada semana para adquirir desde artículos básicos cotidianos como camisetas y calcetines, hasta las últimas tendencias de la moda, todo a precios accesibles.

Primark se basa en la convicción y la pasión por las tiendas físicas, de modo que ayuda a dar vida a los centros comerciales y calles principales mientras genera experiencias alegres y de convivencia social. La empresa se enfoca en impulsar un cambio positivo al dar a la ropa una vida más larga, proteger la vida en el planeta y apoyar el sustento de las personas que fabrican las prendas de Primark. Encuentre más información aquí.

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FUENTE Primark