Se ha demostrado que el extracto de algas marinas alivia los síntomas de la próstata

En un innovador ensayo clínico llevado a cabo por la empresa australiana de biotecnología Marinova, se ha demostrado que un extracto único de algas marinas alivia los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB).

HOBART, Australia, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo evaluó los efectos del fucoidano, un compuesto natural presente en las algas pardas, en hombres con hiperplasia prostática benigna (agrandamiento de la próstata).

Undaria pinnatifida seaweed - the source of Marinova's high purity fucoidan compounds.

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es un problema de salud común entre los hombres de todo el mundo. Se estima que su prevalencia mundial oscila entre el 50 y el 60 % en hombres de 60 años, cifra que aumenta al 90 % en hombres de 80 años. Si bien generalmente no pone en peligro la vida, los síntomas urinarios —como dificultad para orinar, un chorro débil y un aumento en la frecuencia de la micción— suelen provocar una disminución significativa en la calidad de vida.

En cuanto a la justificación del estudio, la investigadora principal, la doctora Barbara Wimmer, declaró: "Hasta la fecha, muy pocos compuestos naturales han sido estudiados clínicamente y han demostrado ser eficaces para la salud de la próstata. Las bioactividades documentadas del fucoidano nos impulsaron a emprender este innovador ensayo".

En el estudio de 90 días supervisado por médicos, 88 hombres de entre 45 y 80 años con hiperplasia prostática benigna moderada recibieron un suplemento diario de fucoidano o un placebo.

Hallazgos clave

En comparación con el placebo, los participantes que tomaron el suplemento de fucoidano de alta pureza mostraron:

Mejoras clínicamente significativas en los síntomas generales de la hiperplasia prostática benigna (HPB)

Una mejora de más de nueve veces en los síntomas miccionales (que incluyen vaciado, intermitencia, chorro débil y esfuerzo al orinar)

Una mejora del doble en los síntomas de almacenamiento (que incluyen frecuencia, urgencia y nicturia)

Una mejora significativa en la calidad de vida debido a los síntomas urinarios

Vea el resumen del ensayo clínico y obtenga más información sobre los resultados.

El estudio utilizó la Escala Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS), ampliamente reconocida, para evaluar los cambios en los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB).

La doctora Wimmer explicó: "Es importante destacar que los resultados del ensayo fueron clínicamente significativos y se demostró que el fucoidano es seguro durante todo el período de estudio. Esperamos que estos hallazgos den lugar a la comercialización de fucoidano de alta pureza para ayudar a aliviar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna".

El estudio se publicó en la revista Research and Reports in Urology.

Acerca de Marinova

Marinova es una empresa australiana de biotecnología especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de fucoidanos de alta pureza para su inclusión en aplicaciones nutricionales, de dispositivos médicos, de cuidado de la piel y farmacéuticas.