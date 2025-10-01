Se inaugura el Festival de los Faroles del Medio Otoño de Kunshan (A través del Estrecho de Kunshan) de 2025

KUNSHAN, China, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Festival de los Faroles del Medio Otoño de Kunshan 2025 dio inicio oficialmente el 29 de septiembre con una ceremonia de encendido de los faroles, a la que asistieron funcionarios locales y representantes de la comunidad, en Kunshan, provincia de Jiangsu. Una serie de programas públicos y actividades culturales continuarán hasta finales de octubre.

1

Centrado en el tema "Flores Gemelas, Luces Compartidas", el festival de este año presenta tecnologías avanzadas de iluminación y visuales para mostrar los resultados de la colaboración industrial y la innovación financiera entre Kunshan y Taiwán. El evento también busca fortalecer los intercambios culturales, turísticos y económicos a través del Estrecho.

El festival se celebra en dos ubicaciones principales: la Plaza Huiju y la Ciudad Antigua de Zhouzhuang. En la Plaza Huiju, el tema "Ciervos" y "Flores" cobra vida mediante espectáculos de drones y representaciones interactivas de robots inspirados en la Ópera Kunqu, con horquillas florales y mangas de agua, que fusionan el arte tradicional con la innovación moderna. En la Ciudad Antigua de Zhouzhuang, las instalaciones temáticas de faroles por todo el parque ofrecen un entorno pintoresco donde los visitantes pueden experimentar el encanto histórico y el patrimonio cultural de la ciudad.

La Plaza Huiju de Kunshan sirve como punto de encuentro central para la interacción pública entre las comunidades a ambos lados del Estrecho, desarrollada conjuntamente por el Comité Municipal de Kunshan del PCCh y el Gobierno Municipal, en colaboración con empresas taiwanesas afines. El 29 de septiembre, los líderes de la ciudad anunciaron un plan de mejora para la zona, que describe mejoras continuas en sus servicios ambientales, espacios de entretenimiento e instalaciones que apoyan la innovación cultural e industrial.

Entre las iniciativas recientes de intercambio cultural en Kunshan se incluyen la "Exposición por Invitación de Artistas del Pastel a través del Estrecho - Exposición Especial del 10.º Aniversario" y "Un Arte Único, Raíces Compartidas a través del Estrecho - Exposición de la Colección de Arte de la Ópera Kunqu". Durante el festival, se exhibirán las obras premiadas del VI Concurso de Diseño de Faroles. El programa también incluye la Beca de Medio Otoño de la Comunidad Empresarial Taiwanesa de Kunshan 2025, las Actuaciones Culturales y Artísticas a través del Estrecho y el Día de la Cultura Folclórica a través del Estrecho, todos diseñados para celebrar las tradiciones compartidas y fortalecer los vínculos entre las personas de ambos lados del Estrecho.

Kunshan sigue siendo uno de los principales centros de inversión taiwanesa en China continental, albergando la mayor concentración de empresas taiwanesas y una sólida red de intercambio económico, comercial y cultural. Aproximadamente 100.000 residentes y empresarios taiwaneses viven y trabajan en la ciudad. La Zona Piloto de Kunshan para la Profundización de la Cooperación Industrial entre ambos lados del Estrecho ha logrado un progreso constante en los últimos años. Hasta agosto de 2025, Kunshan había aprobado 6.188 proyectos financiados por Taiwán con una inversión total superior a los 70.800 millones de dólares estadounidenses.