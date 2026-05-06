Se lanza Roundup Settlement Outreach en la ciudad de Nueva York y Long Island para llegar a los paisajistas y trabajadores al aire libre

Como parte de un acuerdo de acción de clase de $ 7.25 mil millones, los equipos comunitarios se reúnen con trabajadores en mercados de agricultores, lugares de culto y lugares de reunión de vecindarios en todo el Bronx, Queens, Brooklyn y Long Island

ST. LOUIS, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta semana se lanzarán equipos de alcance comunitario en la ciudad de Nueva York y Long Island para conectar a paisajistas, jardineros y residentes con información sobre un acuerdo de demanda colectiva Roundup de $ 7.25 mil millones que puede afectar sus derechos legales.

El área metropolitana de Nueva York tiene una de las mayores concentraciones de trabajadores de jardinería y mantenimiento de terrenos en el país. Estos trabajadores mantienen propiedades en todo Manhattan, Westchester y Long Island, pero muchos viven en comunidades de todo el Bronx, Queens, Brooklyn y en los condados de Nassau y Suffolk.

El esfuerzo forma parte de un programa de notificación aprobado por el tribunal en King v. Monsanto Company, que resolvería las reclamaciones de que la exposición a Roundup® y otros herbicidas está asociada con el linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre.

Los equipos de divulgación se reúnen con los trabajadores donde se reúnen, incluidos los mercados agrícolas semanales y los mercados ecológicos en Brooklyn y Queens, así como los mercados de pulgas, los campos de fútbol, los lugares de culto y los lugares de reunión temprano en la mañana antes de que comience la jornada laboral.

El acuerdo cubre muchos productos herbicidas que contienen glifosato de Monsanto, no solo los que se venden bajo la marca Roundup. Se puede incluir a cualquier persona en Estados Unidos que haya tenido contacto con estos productos antes del 17 de febrero de 2026, ya sea que haya aplicado el producto en el trabajo o haya usado herbicida en casa.

Las personas diagnosticadas con linfoma no Hodgkin podrían recibir entre $ 6,000 y $ 165,000 o más en compensación, según su tipo de exposición, su diagnóstico y su edad en el momento del diagnóstico.

Incluso si se siente saludable hoy, este acuerdo puede afectar sus derechos legales. El linfoma no Hodgkin puede tardar de 10 a 15 años o más en desarrollarse después de la exposición. Es por eso que el acuerdo incluye a las personas que no han sido diagnosticadas con cáncer, y por qué pagará las reclamaciones hasta por 21 años. Cualquier persona que permanezca en el acuerdo renuncia al derecho de demandar a Monsanto.

Las personas que deseen optar por no participar en el acuerdo y preservar su derecho a demandar a Monsanto de forma independiente deben presentar una solicitud de exclusión antes del 4 de junio de 2026. Las personas también pueden objetar el acuerdo antes del 4 de junio de 2026. Aquellos que no tomen ninguna medida permanecerán en el acuerdo y estarán sujetos a sus términos. Una audiencia de aprobación final está programada para el 9 de julio de 2026.

Para obtener los detalles completos del acuerdo en inglés y español, visite WeedKillerClass.com o envíe un correo electrónico a [email protected]. Los operadores en vivo están disponibles en el 1-888-403-8201 y hablan inglés, español, mixteco, zapoteco y triqui.

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FUENTE Holland Law Firm