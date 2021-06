Se realiza el "remix" del concierto Honda Civic Tour para el evento virtual del 23 de junio: se presenta la protagonista del Civic Tour, H.E.R, en colaboración con el dúo de R&B Majid Jordan

El Honda Civic Tour 2021 virtual concluirá con una colaboración única entre Majid Jordan, el dúo pop emergente de OVO Sound Recording, H.E.R, la exponente de R&B, ganadora del Grammy y protagonista del Civic Tour, y el debut mundial del Civic Hatchback 2022 totalmente nuevo: http://honda.us/announcingcivictourremix. La colaboración de H.E.R. con Majid Jordan transportará a los fans a un escenario de realidad mixta audiovisual pionera en su categoría para que experimenten los sonidos remezclados de la reciente e impactante presentación de H.E.R. en el 20.o Aniversario del Civic Tour.

La presentación del "remix" del Civic Tour tendrá lugar el 23 de junio a las 6 p. m., hora de verano del Pacífico, por el canal de YouTube Honda Stage y es gratuito para fans de todas partes. Es producido por Live Nation: youtube.com/HondaStage.

"Presentarme en el escenario del Honda Civic Tour fue una experiencia increíblemente emotiva que jamás olvidaré, porque fue la primera vez en mucho tiempo en que pude tocar un set completo de temas para mis fans", expresó H.E.R. "Por lo tanto, para el próximo evento virtual del Civic Tour, invitamos a Majid Jordan a fin de crear algo verdaderamente especial para nuestros fans: una renovación total de mis canciones favoritas, exclusivamente para el Honda Civic Tour".

Majid Jordan, dúo compuesto por el cantante Majid Al Maskati y el productor Jordan Ullman, es ampliamente aclamado por su singular fusión de pop, R&B y música bailable. El dúo lanzó recientemente su explosivo sencillo "Waves of Blue" en OVO Sound / Warner Records, que continúa generando gran impacto en las radios y en las listas musicales. El remix del Civic Tour por parte de Majid Jordan supone el primer uso de tecnología de realidad mixta con recursos audiovisuales para un concierto virtual.

"Es un honor para nosotros colaborar con H.E.R. en este evento musical para brindar al Honda Civic Tour y a los fans de la música algo que jamás han experimentado", comentó Maskati. "Nos entusiasma presentar nuestro trabajo de remix en las bellas pistas de H.E.R. a la vez que presentamos el nuevo Civic Hatchback 2022 durante este show virtual tan especial", añadió Ullman.

Debut mundial del nuevo Civic Hatchback 2022

El Honda Civic Hatchback 2022 totalmente nuevo, que combina un llamativo estilo exterior de inspiración europea, un interior limpio y sencillo compartido con el popular Civic Sedán recientemente presentado y una versatilidad de cinco puertas con una experiencia de conducción deportiva, hará su debut mundial este 23 de junio durante el "Remix" del Civic Tour. El nuevo Civic Hatchback, la última incorporación a la 11.a generación del Civic, se basa en el reciente lanzamiento del Civic Sedan 2022; el Civic Hatchback más divertido de conducir de todos los tiempos, con transmisión manual disponible. Puede encontrar más información acerca del nuevo Civic Hatchback 2022 aquí: http://hondanews.com/22civichatchteaser.

El compromiso de Civic Tour y Honda con la música

Honda ha mantenido un compromiso de larga data con la música a través del Honda Civic Tour, que se ha efectuado durante dos décadas. La programación musical de Honda incluye además alianzas con importantes festivales de música, como Austin City Limits y Governor's Ball, así como contenido musical online, presentaciones exclusivas y entrevistas. El Honda Civic Tour ha brindado estas experiencias únicas en su categoría a más de cinco millones de fans durante los últimos 20 años. Para continuar los esfuerzos de ofrecer contenido musical a los seguidores, Honda trabaja hombro a hombro con líderes del entretenimiento como Live Nation, Billboard, Universal Music Group y Vevo.

Para conocer más detalles acerca del Honda Civic Tour, por favor, visite Honda.com/Music/CivicTour.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, agradables y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda en los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota más grande de vehículos de ahorro medio de combustible y con el más bajo nivel de emisión de CO 2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles en los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La línea de automóviles Honda incluye las series de vehículos de pasajeros Fit, Civic, Insight, Accord y Clarity, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, el CR-V Híbrido, el sedán Insight híbrido eléctrico, el Clarity Plug-In Hybrid.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos por cerca de 40 años, y actualmente opera 19 plantas de producción principales Norteamérica. En 2020, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, utilizando piezas nacionales e importadas.

Acerca de Live Nation Entertainment Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es una de las principales compañías de entretenimiento del mundo, compuesta por los líderes del mercado global Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Media & Sponsorship. Para obtener información adicional, visite www.livenationentertainment.com .

Video - https://www.youtube.com/watch?v=274HLkM8S-c

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1529154/Honda_CivicTourRemix_HERO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

FUENTE Honda

SOURCE Honda