Se recomendó a los miembros de Medi-Cal actualizar la información de elegibilidad para evitar interrupciones en la cobertura

Health Net destaca el cambio de política a medida que California reanuda la redeterminación de Medi-Cal el 1 de abril de 2023.

SACRAMENTO, California, 13 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Net, uno de los socios de Medi-Cal más experimentados y con más tiempo de servicio del estado, insta a todos los miembros de Medi-Cal a revisar y actualizar su información familiar para garantizar que mantengan su cobertura de salud actual.

Durante la emergencia de salud pública (PHE) por COVID-19, el gobierno federal suspendió las verificaciones de elegibilidad de Medicaid, un proceso conocido como redeterminación. Se estima que 13 millones de miembros de Medi-Cal permanecieron inscritos durante este tiempo sin tomar ninguna medida para volver a certificar su elegibilidad. Ahora, el estado de California reanudará este requisito a partir del 1 de abril de 2023.

Health Net lanzó recientemente una nueva campaña que tiene como objetivo que los beneficiarios de Medi-Cal se enteren del fin de la continuacion del requisito de inscripción y proporcionarles recursos para conservar la cobertura. La campaña aprovecha los medios impresos y digitales, como el correo, las llamadas de respuesta de voz interactiva, los mensajes de texto, las redes sociales, los anuncios digitales y los carteles.

Health Net recomienda firmemente que todos los miembros de Medi-Cal sigan los siguientes pasos que pueden ayudarlos a mantener su cobertura de Medi-Cal:

Actualizar toda la información de contacto, como domicilio, número de teléfono y correo electrónico. Algunos miembros de Medi-Cal recibirán una carta de su condado solicitando esta actualización. Cada condado necesita esta información para poder enviarles a los residentes actualizaciones importantes sobre cómo mantener su cobertura de Medi-Cal.





Informar los cambios en el hogar a la oficina del condado. Esto incluye si una mujer queda embarazada, se muda dentro o fuera de su hogar, experimenta un cambio en sus ingresos o cualquier otro evento de vida que pueda afectar la elegibilidad de Medi-Cal. Los socios pueden informar los cambios de la siguiente manera:

Llamar a la oficina de su condado



Iniciar sesión en su cuenta en BenefitsCal.com



Enviar una carta a la oficina de su condado



Visitar personalmente la oficina de su condado

Responder a todas las solicitudes de información de la oficina del condado. Esto ayudará al condado a garantizar que las personas que aún califican para Medi-Cal conserven su cobertura sin interrupciones.

Los miembros pueden visitar BenefitsCal.com para obtener más información, actualizar su información o inscribirse en Health Net Medi-Cal.

