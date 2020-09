Se tourner vers l'avenir : l'industrie des médias et des loisirs se réaménage en cette période de reprise

NEW YORK, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Il faut peut-être toute une vie pour acquérir des habitudes de consommation, mais il suffit d'un confinement pour les perdre. Selon le Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024 (perspectives de l'industrie mondiale des Médias et loisirs) de PwC, la pandémie de COVID-19 a accéléré et amplifié les changements de comportement des consommateurs, faisant avancer la rupture numérique et créant des points de bascule de l'industrie qu'il aurait fallu des années pour atteindre. La numérisation, l'une des principales forces qui façonnent tous les secteurs, a été accrue par la distanciation sociale et les restrictions de mobilité. Par conséquent, le monde des médias et des loisirs (E&M) en 2020 est devenu plus à distance, plus virtuel, plus personnel, faisant l'objet d'une plus grande diffusion en continu et il est - jusqu'à présent du moins - plus centré sur le foyer que ce que quiconque aurait pu prévoir en début d'année.

La croissance de l'industrie se contracte très nettement...

La pandémie qui frappe le monde entier a fait trembler et mis un frein à la croissance du secteur de l'E&M à l'échelle mondiale. Nous avons donc reporté la publication de notre rapport de trois mois afin de pouvoir analyser correctement les répercussions de la pandémie. Les prévisions revues et corrigées de croissance des chiffres d'affaires soulignent pourquoi cela a été une sage décision. Sur fond de récession mondiale, 2020 va connaître la plus forte chute des recettes mondiales de l'E&M depuis les 21 ans que cette étude est publiée. Cela va être une baisse de 5,6 % par rapport à 2019, soit plus de 120 milliards de dollars en valeur absolue. En 2009, qui était jusqu'à présent la dernière année de contraction de l'économie mondiale, les dépenses mondiales totales d'E&M n'avaient diminué que de 3,0 %.

… mais reste solide à long terme

Cependant, alors que les ondes de choc de 2020 continueront à faire des remous sur l'économie mondiale, nos prévisions montrent que la trajectoire de croissance fondamentale de l'industrie reste forte. Ces dernières années, alors que les médias ont pris une place de plus en plus centrale dans nos vies, la croissance du secteur de l'E&M à l'échelle mondiale a généralement dépassé le PIB. C'est pourquoi, après les défis de 2020, nous nous attendons à ce que l'industrie E&M retrouve cette capacité de dépassement.

Nos prévisions montrent qu'en 2021, les dépenses d'E&M augmenteront de 6,4 %. Si nous regardons la période de prévision quinquennale courant de 2019 à 2024, nous prévoyons une croissance globale du chiffre d'affaires de 2,8 % en taux de croissance annuel composé (TCAC).

L'échéance du point de bascule s'accélère

Comme c'est le cas dans l'économie en général, les épreuves que l'E&M est en train de traverser ne sont pas vécues de la même manière dans l'industrie. Elles sont plus sévères dans les secteurs que la COVID-19 a littéralement fait fermer, comme l'événementiel : concerts, cinéma et salons professionnels. De même, les dépenses publicitaires vont diminuer de 13,4 %. Parallèlement à cela, la longue transition de l'imprimé vers la version numérique que les journaux ont entreprise a été accélérée de plusieurs années, ce qui a réduit les recettes générées par les journaux imprimés, par exemple.

Cela se traduit par une transformation des segments E&M beaucoup plus précoce que ce qui était initialement prévu. Comparons par exemple le box-office du cinéma à la vidéo à la demande par abonnement (VADA). En 2015 encore, les recettes du box-office étaient trois fois supérieures à celles de la VADA. Les recettes de la VADA dépasseront celles du box-office en 2020 et devraient s'envoler dans les cinq ans à venir, pour représenter plus du double du box-office en 2024. On peut aussi prendre en compte la quantité de données consommées sur les smartphones par rapport au haut débit fixe. Après avoir pris une petite avance en 2019, le smartphone est désormais sur le point de s'imposer comme le premier dispositif individuel utilisé par les consommateurs pour accéder à Internet dans le monde entier.

Des gagnants et des perdants apparaissent…

Comment les changements ont-ils été accélérés par la COVID-19 dans les différents segments de l'industrie ? Les gens étant restés chez eux, la vidéo OTT (service par contournement) a vu une augmentation de ses recettes mondiales de 26 % en 2020. Et elle va continuer sur cette tendance à la hausse dans les années à venir et multiplier ses chiffres par deux, passant de 46,4 milliards de dollars en 2019 à 86,8 milliards de dollars en 2024. Le lancement du service de streaming Disney+ fin 2019 ne pouvait pas mieux tomber : alors qu'il prévoyait entre 60 et 90 millions d'abonnés payants d'ici à 2024, Disney+ a déjà atteint 60,5 millions début août 2020. Il n'est pas surprenant, compte tenu de l'essor du streaming, que la consommation mondiale de données soit une autre bénéficiaire de l'accélération numérique provoquée par la COVID-19. Elle va faire un bond de 33,8 % en 2020 et va plus que doubler, passant de 1,9 quadrillion de mégaoctets (Mo) en 2019 à 4,9 quadrillions de Mo en 2024.

À l'autre bout du spectre, on trouve les segments qui ont été le plus durement touchés. En raison de la fermeture de nombreux cinémas et le retard des sorties des superproductions, nous prévoyons une chute du total des recettes mondiales du cinéma de près de 66 % cette année. Et il est peu probable que le terrain perdu soit récupéré ; nous prévoyons qu'en 2024, les recettes des cinémas seront inférieures à leur niveau de 2019. Citons comme autre répercussion de la COVID-19, le déclin actuel, à l'échelle planétaire, des journaux et des magazines grand public qui s'est fortement accéléré en 2020 et a subi une chute des recettes générales de plus de 14 %, les magazines grand public étant les plus touchés. Cela dit, le numérique a toutefois un bon côté : il y aura un point de bascule en 2023 pour les magazines grand public qui verront leurs recettes mondiales générées par la publicité de la presse numérique dépasser celles de la publicité de la presse imprimée. D'autres secteurs importants auront du mal à récupérer la croissance qu'ils ont perdue en 2019. Par exemple, le secteur mondial de la publicité - qui chutera de 13,4 % en 2020 pour se chiffrer à 559,5 milliards de dollars - ne devrait pas retrouver son niveau de 2019 avant 2022.

… tandis qu'une vaste industrie se réagence

Pourtant - et peut-être paradoxalement - certains médias « traditionnels » ont tenu bon malgré les effets de la COVID-19 et l'accélération numérique. Alors que les ventes de livres ont connu un bel essor pendant le confinement, le chiffre d'affaires total des livres grand public dans le monde devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, augmentant de 1,4 % par an en taux de croissance composé entre 2019 et 2024 pour atteindre 64,7 milliards de dollars. Il faut noter que la technologie joue un rôle important, car l'utilisation croissante des smartphones et des haut-parleurs intelligents favorise l'adoption des livres audio, ce qui permet aux consommateurs d'écouter au gré de leurs déplacements.

Les événements physiques en direct constituent un autre segment qui cherche depuis un certain temps à s'adapter à la réalité d'un monde en pleine accélération numérique. Les salles de concert, les centres d'exposition et les stades ayant été fermés une grande partie de l'année, certains événements en direct utilisent les plateformes numériques pour rester en contact avec leurs publics. Au Royaume-Uni, le Wireless Festival de Londres s'est associé au groupe technologique MelodyVR au milieu de l'année 2020 pour présenter des concerts en réalité virtuelle, enregistrés avec des artistes comme Cardi B, Travis Scott et Migos. Plus de 130 000 personnes de 34 pays ont assisté à ces spectacles virtuels.

Une année qui ne ressemble pas à une autre

Bien que 2020 ait été une année difficile et source de chamboulement pour la plupart des secteurs - dont de nombreux segments de l'E&M - il est clair que les consommateurs ne cessent de désirer un choix encore plus vaste que l'éventail déjà varié et croissant d'options médiatiques actuellement proposées. Les recettes présentées dans le rapport « Outlook » de cette année reflètent toute l'ampleur des ralentissements économiques et de l'accélération numérique déclenchés par la COVID-19, mais les perspectives à plus long terme restent encourageantes pour l'industrie E&M dans son ensemble. Cela dit, il est également clair qu'à mesure que la normalité reviendra lentement, il y aura toujours des gagnants et des perdants.

Werner Ballhaus, directeur international du département Médias et loisirs chez PwC, commente : « Il est certain que la COVID-19 a accéléré le passage du grand public vers la consommation numérique et a déclenché des changements - tant positifs que négatifs - qui rebattent les cartes dans bon nombre de formes de médias. Mais il est tout aussi évident que les forces qui étayent l'industrie E&M et l'intérêt que celle-ci suscite chez les consommateurs restent plus forts que jamais. S'il est vrai que les entreprises d'E&M devront encore relever des défis à l'heure où nous tentons de dépasser la pandémie, la migration vers le numérique que la crise a entraînée créera également des opportunités dans tous les segments - et pas seulement dans ceux qui ont bénéficié de ses répercussions à ce jour ».

