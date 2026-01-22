Secomea beschleunigt Produktinnovation, um Führungsposition im Bereich Secure Remote Access für OT zu stärken

KOPENHAGEN, Dänemark, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Secomea, ein weltweit führender Anbieter von sicherem Fernzugriff für industrielle OT-Umgebungen, gab heute bekannt, seine Produkt- und Technologieorganisation erheblich auszubauen. Mit der Verdopplung der Investitionen in die Produktentwicklung stärkt das Unternehmen gezielt Innovation, Skalierbarkeit und seine langfristige Marktführerschaft.

Michael Ferdinandsen, CEO of Secomea

Mit diesem Schritt reagiert Secomea auf seinen wachsenden Kundenstamm sowie auf die steigende Nachfrage nach sicheren, konformen und anwenderfreundlichen Fernzugriffslösungen für Produktions- und Industrieanlagen.

„Sicherer Fernzugriff ist zu einer kritischen Infrastruktur für die moderne Fertigung geworden", sagte Michael Ferdinandsen, CEO von Secomea. „Angesichts zunehmender Cyberrisiken, wachsendem regulatorischem Druck und einer immer stärkeren globalen Zusammenarbeit benötigen Hersteller und Maschinenbauer Lösungen, die speziell für OT-Umgebungen entwickelt wurden und nicht aus der IT adaptiert sind. Die Verdoppelung der Produktinvestitionen stellt sicher, dass wir diesen Anforderungen gewachsen sind und unseren Kunden weiterhin einen langfristigen Mehrwert bieten können."

Im Zuge der erweiterten Investitionen stärkt Secomea sein Führungsteam durch die Förderung interner Top-Talente und die gezielte Gewinnung externer Führungspersönlichkeiten. Gemeinsam soll dieses Team die Produktstrategie von Secomea vorantreiben, die Umsetzung bahnbrechender Technologien beschleunigen und eine langfristige Plattformvision vorantreiben, um die industrielle Konnektivitätslandschaft neu zu definieren.

Knud Kegel hat seine Rolle vom Chief Product Officer (CPO) zum Chief Technology & Product Officer (CTPO) erweitert.

In dieser erweiterten Rolle bringt Kegel Produktmanagement, technische Ausführung und Plattformarchitektur unter ein strategisches Dach und gewährleistet so eine noch engere Abstimmung zwischen Kundenbedürfnissen, Produktinnovation und technischer Umsetzung.

„Unsere Kunden verlassen sich auf Secomea, wenn es um unternehmenskritische Aspekte geht: einen sicheren Fernzugriff auf ihre cyber-physischen Systeme (CPS), ohne den Betrieb zu verlangsamen", sagte Knud Kegel, CTPO bei Secomea.

„Durch die Zusammenführung von Produkt- und Technologieführerschaft können wir schneller agieren, intelligenter skalieren und weiterhin eine Plattform bereitstellen, die konsequent auf die realen Anforderungen von OT-Umgebungen ausgerichtet ist."

Zur weiteren Stärkung der technischen Führerschaft hat Secomea Thomas Have zum Vice President of Engineering ernannt.

Have bringt umfangreiche Führungserfahrung aus leitenden Positionen im Technologiebereich mit, darunter zuletzt als SVP Engineering bei LogPoint, mit einer starken Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung von Sicherheitsplattformen der Enterprise-Klasse in regulierten Umgebungen.

„Secomea arbeitet an der Schnittstelle von Cybersicherheit, Compliance und betrieblicher Kontinuität", sagte Thomas Have, VP of Engineering. „Diese Kombination erfordert sowohl technische Exzellenz als auch ein tiefes Verständnis dafür, wie Kunden tatsächlich arbeiten. Ich freue mich darauf, den Ausbau einer Plattform zu unterstützen, die klar für den praktischen Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt wurde."

Parallel dazu richtet Secomea eine spezielle Produktmarketing-Abteilung ein, um die Positionierung zu schärfen, den Kundennutzen zu verdeutlichen und die Marktführerschaft im Bereich Secure Remote Access für OT zu stärken.

Die neue Abteilung wird von Ingrid Arem Gundersen geleitet. Arem Gundersen bringt jahrelange Erfahrung als Secomea Product Leader mit und wird sich mit ihrem Team auf die Stärkung der Verbindung zwischen Kundenbedürfnissen, Produktmöglichkeiten und Marktkommunikation konzentrieren.

„Mit zunehmender Reife der Kategorie wird Klarheit wichtiger denn je," sagte Ingrid Arem Gundersen.

„Unser Ziel ist es, eindeutig zu vermitteln, wofür Secomea steht, für wen unsere Lösungen entwickelt wurden und welchen konkreten Mehrwert sie bieten – unabhängig davon, ob Sie für OT-Sicherheit, Anlagenverfügbarkeit oder den globalen Servicebetrieb verantwortlich sind."

Da die Hersteller mit zunehmenden Cyber-Risiken und regulatorischem Druck konfrontiert sind und die Maschinenbauer ihre globalen Serviceaktivitäten ausbauen, investiert Secomea weiterhin dort, wo es am wichtigsten ist: in eine sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Plattform, die industrielle Produktionsumgebungen schützt und die Zusammenarbeit entlang des gesamten industriellen Ökosystems unterstützt.

Informationen zu Secomea

Secomea ist eine Secure Remote Access (SRA)-Lösung, die speziell für industrielle Netzwerke und OT-Ausrüstung entwickelt wurde. Das 2008 gegründete Unternehmen Secomea unterstützt Hersteller und Maschinenbauer dabei, den Fernzugriff auf Maschinen und Produktionsanlagen zu sichern, ohne die Anlagenverfügbarkeit oder die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Heute verlassen sich mehr als 8000 Kunden weltweit auf Secomea, um Cyber-Risiken zu reduzieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2866258/Michael_CEO_Secomea.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648155/5728104/Secomea_Logo.jpg