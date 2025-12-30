Sedmnáctý summit IFSB: Vytyčení vize pro dopad a stabilitu
Dec 30, 2025, 02:29 ET
Dlouho očekávaný finanční summit v Maskatu v Ománu se od 2. do 4. února zaměří na pevné zakotvení odvětví v budoucí architektuře globálních financí.
KUALA LUMPUR, Malajsie a MASKAT, 30. prosince 2025 /PRNewswire/ -- S rostoucím mezinárodním významem islámského financování jako eticky orientované a stabilitu podporující cesty finančního zprostředkování zve Rada pro islámské finanční služby (IFSB) odborníky z finančního sektoru na 17. summit IFSB, který se uskuteční od 2. do 4. února 2026 v Maskatu v Ománu. Summit pořádaný Ománskou centrální bankou sdružuje tvůrce politik, regulátory a globální lídry k diskusi o tom, jak může odvětví reagovat na rychle se měnící tržní podmínky a rostoucí společenská očekávání.
Summit, který se nese v duchu tématu „Islámské finance pro budoucnost: Otevírání nových cest pro globální dopad", zdůrazňuje, jak se islámské financování tváří v tvář ekonomickým a technologickým otřesům přesouvá z reaktivního přístupu k proaktivnímu, posiluje nebankovní finanční sektor, prohlubuje tržní likviditu prostřednictvím rozvoje sukuk a zlepšuje připravenost na krize a finanční pojistné sítě v odvětví. Summit rovněž podtrhuje roli islámských financí při podpoře finanční inkluze, sociálního dopadu, udržitelnosti a odolnosti vůči klimatickým změnám a zároveň využívá nové digitální technologie pro odolnější budoucnost.
Akce přivítá řečníky na vysoké úrovni, mezi něž budou patřit i seniorní zástupci Mezinárodního měnového fondu (IMF), Islámské rozvojové banky (IsDB), Mezinárodní asociace pojišťovatelů vkladů (IADI), Světové banky, Asijské rozvojové banky (ADB) a Organizace spojených národů. Summit rovněž sdruží guvernéry a vrcholné představitele z více než 30 jurisdikcí. Jejich pohledy pomohou formovat strategický směr odvětví a nabídnou vhled do globálních trendů ovlivňujících islámské finance.
Summit se bude konat během tří dnů. Jeho součástí je veřejný před-summitový program, který se věnuje širším tématům, jako je vedení, obchodní strategie, posílení postavení mládeže, zapojení neziskových organizací a role agentur pro hodnocení úvěrové spolehlivosti. Tyto schůzky zahrnují širší okruh zainteresovaných stran a odrážejí závazek IFSB podporovat informovanou, inkluzivní a progresivní diskusi.
Registrace je pro organizace členů IFSB zdarma a pro nečleny činí registrační poplatek 400 USD. Vzhledem k omezené kapacitě míst se zájemcům o účast doporučuje zaregistrovat co nejdříve na webu [www.ifsb.org/17thsummit](http://www.ifsb.org/17thsummit). Pro aktuální informace o programu a řečnících sledujte oficiální kanály IFSB na sociálních médiích.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852279/IFSB_Summit_visual.jpg
