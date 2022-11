SEDRA, le projet phare de ROSHN, accueille ses premiers habitants

Le promoteur immobilier national franchit une étape historique en remettant aux clients, en avance sur le calendrier, les clés de leur nouvelle maison ; il s'agit ainsi du premier giga-projet saoudien à se réaliser

SEDRA revitalise le nord de Riyad avec plus de 30 000 logements dans des quartiers pourvus de nombreuses commodités et espaces publics attrayants

La vision de ROSHN pour un nouveau mode de vie a été étendue à tout le Royaume, soutenant l'objectif de Vision 2030 consistant à augmenter l'accès à la propriété saoudienne à 70 %

RIYAD, Arabie Saoudite, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ROSHN, le promoteur immobilier national apportant de nouveaux modes de vie durables au Royaume, a commencé le processus de remises des clés des hébergements SEDRA, son projet phare dans le nord de Riyad, en avance sur le calendrier. Les nouveaux propriétaires reçoivent les clés et les titres de propriété des villas et maisons urbaines situées dans la phase 1 de SEDRA, faisant d'eux les premiers clients à prendre possession de propriétés dans une communauté ROSHN.

« La remise des clés de la première maison ROSHN est une occasion importante, non seulement pour ROSHN, mais pour le Royaume en général. Bien que cela marque une autre étape de notre parcours visant à fournir des logements de qualité au peuple saoudien, nous favorisons également le changement, créant ainsi un nouveau concept de vie et ajoutant à la qualité de vie de nos citoyens et résidents. SEDRA sera le premier projet qui verra notre vision de l'avenir devenir réalité sur le terrain, et je suis ravi que nos premiers résidents fassent l'expérience du mode de vie ROSHN », s'est enthousiasmé le PDG du Groupe, David Grover.

ROSHN facilite le processus de déménagement pour ses clients en leur fournissant des conseillers attitrés qui agissent comme point de contact unique avant, pendant et après la remise des clés. Les nouveaux résidents ont également accès au centre de contact ROSHN, qui peut répondre aux questions des clients concernant un large éventail de questions, de l'accès des visiteurs à la façon de profiter des offres spéciales offertes par les partenaires de ROSHN.

SEDRA est le premier projet de ROSHN dans le Royaume et est développé en huit phases dans le dynamique corridor nord de Riyad. Le début du processus de remise, à sa première phase, en fait le premier giga-projet saoudien livrable à des clients. Une fois terminé, il ajoutera plus de 30 000 unités résidentielles au parc de logements de la capitale et fournira 20 millions de m² de quartiers intégrés soutenus par des infrastructures d'éducation et de santé, des points de vente au détail, des restaurants, des parcs, des sentiers ombragés, pistes cyclables et espaces verts soigneusement entretenus.

ROSHN étend également sa vision sur la côte ouest du Royaume : ALAROUS, annoncé en mai cette année, ajoutera plus de 18 000 nouveaux logements au parc de logements du nord de Djeddah. Il dispose de la même formule gagnante de commodités/équipements collectifs que SEDRA, notamment son concept de 'vie ouverte' construit autour des espaces publics, des espaces verts, des installations communales telles que le majlis local, et des rues 'vivantes' caractérisées par des routes plus épurées et des maisons sans délimitations murales.

