SEE MONTEREY LANZA "MONTEREY 1000", INVITANDO A LOS VISITANTES A EXPERIMENTAR MÁS DE MIL AÑOS DE HISTORIA DEL CONDADO DE MONTEREY

Mientras la nación celebra su 250 aniversario, el condado de Monterey mira hacia adentro: comparte los momentos y las personas que han dado forma al destino icónico durante más de un milenio.

MONTEREY, California, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- See Monterey anunció hoy el lanzamiento de Monterey 1000, una experiencia narrativa de un año de duración que da vida a más de mil años de historia del Condado de Monterey. Mientras Estados Unidos mira hacia su 250 aniversario, Monterey 1000 (M1000) invita a los visitantes a explorar una línea de tiempo más amplia, arraigada en las personas, los lugares y las ideas que han dado forma a la región y que continúan definiéndola hoy en día.

Abarcando la administración, la exploración y el asentamiento indígenas, la agricultura, la literatura, la música, la conservación y la innovación, Monterey 1000 conecta momentos cruciales del pasado con los paisajes, las comunidades y las tradiciones que los visitantes experimentan hoy.

"Monterey 1000 es una narración de historias en su esencia, un viaje a través de la historia que, en última instancia, invita a los viajeros y residentes a experimentar el condado de Monterey hoy a través de los momentos, lugares y culturas que lo formaron", dijo Rob O'Keefe, presidente y director ejecutivo de See Monterey. "A medida que el país reflexiona sobre 250 años de historia estadounidense, Monterey 1000 revela una línea de tiempo más profunda, una que aún da forma a la forma en que California piensa sobre la tierra, la cultura, la creatividad y la administración".

M1000 es un enfoque editorial dirigido por el curador principal Brian Edwards, director de bibliotecas y museos de la ciudad de Monterey. Al trabajar con See Monterey y una red de escritores, historiadores, artistas y expertos en la materia locales, Edwards lidera el desarrollo de la narración escrita, visual y de video original a lo largo de 2026.

"El condado de Monterey ha sido durante mucho tiempo un lugar donde las ideas influyentes toman forma", dijo Edwards. "Monterey 1000 nos da la oportunidad de explorar esas ideas a través del tiempo y mostrar cómo la historia continúa viviendo a través de los paisajes, las industrias y la experiencia de los visitantes de las comunidades en la actualidad".

A lo largo de 2026, se lanzará nuevo contenido a través de SeeMonterey.com y los canales sociales de See Monterey, destacando los momentos decisivos en la historia del Condado y combinándolos con formas en que los viajeros pueden experimentar esas historias de primera mano, desde caminar por distritos históricos, visitar museos y lugares de interés, asistir a eventos de marquesina y pasar tiempo en los extraordinarios espacios naturales del Condado hasta apoyar a las granjas y bodegas locales.

"Ahora más que nunca, los viajeros buscan experiencias auténticas y enriquecedoras y el significado detrás de ellas", dijo O'Keefe. "Monterey 1000 conecta los puntos históricos, creando una línea clara desde el pasado hasta el presente a través de las experiencias de los visitantes".

La amplitud de las experiencias históricas en todo el condado incluye el kayak a través de la Bahía de Monterey a través de las aguas administradas por las comunidades indígenas durante generaciones, ahora protegidas como un modelo global para la conservación marina, la captura del AT&T Pebble Beach Pro-Am, una evolución moderna del legendario Clambake de Bing Crosby que presentó el condado de Monterey a una audiencia mundial, y volver sobre el mundo inmortalizado de John Steinbeck de Cannery Row, incluido el Acuario de la Bahía de Monterey, ubicado en una antigua fábrica de conservas de sardinas, para ver cómo un lugar una vez arraigado en la extracción se convirtió en un líder en ciencias oceánicas, educación y conservación.

Se publicarán historias adicionales y puntos de contacto históricos cada mes a lo largo de 2026 y explorarán:

Las muchas "primicias" del condado de Monterey, desde la exploración temprana y la gobernanza hasta los hitos en la preservación, la cultura y la innovación.

El auge de la agricultura en el Valle de Salinas, donde las tierras fértiles y las conexiones ferroviarias ayudaron a que la región se ganara el título de "Ensaladera del Mundo", un legado que los visitantes aún pueden probar hoy en día.

Movimientos musicales, artísticos y culturales que ponen al condado de Monterey en el escenario mundial y continúan atrayendo audiencias año tras año.

Las raíces de la región vinícola del condado de Monterey, moldeadas por el terruño, el clima y la artesanía, evolucionan hoy en una región vinícola distintiva y basada en la experiencia que los viajeros pueden conocer de primera mano.

La serie también refleja la iniciativa The Right Path de See Monterey, que destaca un compromiso de larga data con la preservación, la comunidad y los viajes responsables, alentando a los viajeros a reducir la velocidad, respetar la tierra y el mar, explorar con intención y participar de maneras que honren tanto la historia del condado como su futuro.

Para explorar Monterrey 1000 y seguir el viaje a través de mil años de historia, visite SeeMonterey.com/Monterey1000.

