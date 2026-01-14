VISIT SLO CAL Y SEE MONTEREY CELEBRAN LA REAPERTURA DE LA AUTOPISTA HIGHWAY 1 EN REGENT'S SLIDE

La icónica ruta costera reabrirá hoy— antes de lo previsto; se invita a los viajeros a regresar a las legendarias costas de Big Sur, Monterey y SLO CAL

SAN LUIS OBISPO, Calif. y MONTEREY, Calif., 14 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Visit SLO CAL, la organización de marketing y gestión de destinos del condado de San Luis Obispo (SLO CAL), y See Monterey, la organización de marketing de destinos del Condado de Monterey, anunciaron hoy la gran esperada reapertura de la ruta costera del pacifico, Highway 1, en Regent's Slide, lo que permitirá restablecer el acceso completo entre el Condado de San Luis Obispo y el Condado de Monterey antes de lo previsto por el departamento de trasporte de California, Caltrans. Ambas organizaciones recibieron una notificación formal de Caltrans informándoles de que el miércoles 14 de enero, este tramo vital de la mundialmente famosa costa de Big Sur se abrirá al público.

"Caltrans trabajó con dedicación y resiliencia excepcionales para restaurar este legendario tramo de la carretera", declaró Cathy Cartier, presidenta y directora ejecutiva de Visit SLO CAL. "Highway 1 es una experiencia emotiva para muchas personas, y su pronta reapertura reconecta la belleza de Ragged Point, San Simeón y Cambria con nuestros vecinos al norte en Monterey. Nos complace dar la bienvenida a los visitantes para que experimenten la magia de esta ruta costera de principio a fin".

La reapertura permite nuevamente los viajes sin interrupciones entre la costa norte del Condado de San Luis Obispo (Ragged Point, San Simeon, Cambria) y los destinos de Big Sur, Carmel-by-the-Sea y Monterey, invitando a los viajeros por carretera a disfrutar de uno de los recorridos más impresionantes del mundo. Se anima a los viajeros de todo el mundo a disfrutar de las impresionantes vistas del océano, apoyar a los negocios locales y planificar viajes panorámicos por carretera entre ambos condados, con paradas en el sur y el norte de Big Sur y sus comunidades circundantes. Como siempre, se recomienda a los viajeros consultar el estado actual de las carreteras antes de partir, visitando el sitio web de Caltrans para obtener las últimas actualizaciones y avisos de viaje.

"La reapertura de Highway 1 reconecta a los viajeros con una experiencia costera extraordinaria", afirmó Rob O'Keefe, presidente y director ejecutivo de See Monterey. "Ahora más que nunca, es parte de nuestro compromiso colectivo proteger y preservar esta costa viajando de forma segura y responsable, cuidando la tierra, la carretera y las comunidades que la hacen tan especial".

La ruta Highway 1 es una de las impulsoras principales del turismo en California y este hito marca el fin del cierre más prolongado en la costa de Big Sur, que comenzó con el deslizamiento, Paul's Slide, el 15 de enero de 2023, seguido por el deslizamiento, Regent's Slide, el 9 de febrero de 2024. Este cierre prolongado tuvo un impacto económico significativo en las regiones de San Luis Obispo y Monterey, así como en las comunidades empresariales que dependen de los visitantes que disfrutan del pintoresco recorrido por la costa de Big Sur. El cierre prolongado resultó en una pérdida estimada de $438 millones en gastos de visitantes en los condados de San Luis Obispo y Monterey, así como en el estado de California, lo que subraya el papel vital que desempeña la autopista Highway 1 en las economías locales y en la industria turística general de California.

ACERCA DE VISIT SLO CAL:

Visit SLO CAL es la organización sin fines de lucro de marketing y gestión de destinos del condado de San Luis Obispo, conocida como SLO CAL. Ubicada a medio camino entre San Francisco y Los Ángeles, SLO CAL cuenta con más de 160 kilómetros de costa impresionante, ondulantes viñedos que cubren más de 16.000 hectáreas y algunas de las carreteras más pintorescas de California, incluyendo la icónica Highway 1. Visit SLO CAL promueve la región como un destino de primer nivel en la costa oeste, reconocido por su característico ritmo de vida más tranquilo y sus diversas experiencias inmersivas. Al fortalecer la reputación de la zona como un lugar dinámico para vivir, trabajar y visitar, Visit SLO CAL fortalece la economía local y crea oportunidades para toda la comunidad. Basada en la investigación y una estrategia de mejora continua, la organización se compromete a mostrar el encanto único de SLO CAL a viajeros de todo el mundo. Para más información, visite slocal.com y siga a @slocal en Facebook, Instagram y LinkedIn.

ACERCA DE SEE MONTEREY:

See Monterey es una organización sin fines de lucro 501(c)(6) que impulsa el turismo en el Condado de Monterey. El turismo es la industria más importante de la Península de Monterey y la segunda más grande del condado. See Monterey es una alianza entre la comunidad hotelera y los gobiernos locales que busca generar prosperidad comunitaria y enriquecer la vitalidad económica del Condado de Monterey mediante el crecimiento responsable de la economía turística. En 2024, el gasto en viajes en el Condado de Monterey fue de $3,1 mil millones, lo que generó casi 28.000 empleos y $310 millones en ingresos fiscales estatales y locales que beneficiaron directamente a la comunidad. Para más información, visite www.SeeMonterey.com y siga a @SeeMonterey en Facebook, Instagram y LinkedIn.

