Seegene achemine par avion charter 1,7 million de tests de dépistage de la COVID-19 en Israël qui lutte contre le variant Omicron

Le 29 décembre, Seegene livrera le test Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay, qui permettra de détecter de façon préventive le variant Omicron au stade primaire du dépistage.

Plus tôt ce mois-ci, l'entreprise a affrété un avion privé afin de livrer 2,8 millions de tests de diagnostic de la COVID-19 à des pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Tchéquie et la Lituanie.

SÉOUL, Corée du Sud, le 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la principale entreprise de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui qu'elle livrera des réactifs de dépistage de la COVID-19 par un avion privé à destination d'Israël, qui connaît des pénuries aiguës liées à la résurgence de nouveaux cas dus au variant Omicron. Au total, 1,7 million de tests Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay et les consommables connexes seront envoyés le 29 décembre.

Le test Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay de Seegene peut déterminer si une personne est infectée par le virus SRAS-CoV-2 et si elle a contracté le variant Omicron. Ce test cible quatre gènes (E, RdRP, N et S) et cinq mutations : délétion HV69/70, délétion Y144, E484K, N501Y, P681H. Parmi ces mutations, HV69/70, N501Y et P681H signalent la présence d'Omicron, qui figure au nombre des variants actuellement en circulation. Selon des recherches cliniques menées dans un laboratoire sud-africain, les résultats des tests utilisant le test Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay correspondaient à 100 % aux résultats obtenus à partir d'un séquençage supplémentaire, confirmant que le test peut détecter Omicron avec précision.

Il s'agit du deuxième envoi réalisé en urgence à destination d'Israël, le premier ayant eu lieu en avril 2020. Cette fois, l'avion a été affrété par le partenaire israélien de Seegene, HY Laboratories, qui tente d'apporter son concours et de répondre à la demande actuelle du pays.

Le 19 décembre, l'entreprise a également affrété un avion privé afin de livrer 2,8 millions de tests de dépistage de la COVID-19 à des pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Tchéquie et la Lituanie, en raison de l'augmentation dramatique du nombre de nouvelles infections due à l'émergence d'Omicron.

« La demande de tests a grimpé en flèche après l'émergence et la propagation rapide du variant Omicron », a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, fondateur et PDG de Seegene. « Bien que les investissements consentis pour affréter ces avions charter puissent sembler extrêmes, nous estimons qu'il s'agit d'une priorité et que le soutien à la lutte mondiale contre la pandémie relève de notre responsabilité. Nous espérons pouvoir aider tous ces pays. »

