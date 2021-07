Seegene annonce un partenariat avec Bio-Rad en vue de mettre au point des produits de tests de diagnostic pour le marché américain

Seegene annonce un partenariat avec Bio-Rad pour le développement et la commercialisation de produits de diagnostic moléculaire des maladies infectieuses.

Les tests de diagnostic sont conçus avec la technologie à haut multiplex pour la période pandémique et post-pandémique.

Il s'agit d'un grand pas en avant pour Seegene dans la croissance de ses activités aux États-Unis, le plus grand marché de diagnostic in vitro au monde.

SÉOUL, Corée du Sud, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), une société de biotechnologie de premier plan sud-coréenne, a signé une entente de partenariat avec Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio-Rad), une entreprise de biotechnologie américaine, en vue d'appuyer son entrée sur le marché des États-Unis.

Le 1er juin, Seegene a annoncé la conclusion d'une entente de partenariat avec Bio-Rad Laboratories, Inc. pour le développement clinique et la commercialisation de produits de tests de diagnostic moléculaire des maladies infectieuses. Selon les termes de l'entente, Seegene fournira des tests de diagnostic pour le système de détection par PCR en temps réel CFX96™ Dx de Bio-Rad pour le marché américain, en attendant la phase de développement clinique et l'approbation de la Food & Administration (FDA) des États-Unis.

Selon le rapport intitulé « Report on the U.S. In Vitro Diagnostics market Trend » publié en 2020 par la Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), l'Amérique du Nord est un marché très important qui représente environ 37 % de l'industrie mondiale du diagnostic in vitro. Et jusqu'à présent, il était difficile pour les nouvelles entreprises étrangères de pénétrer le marché américain. En effet, il s'agit d'un secteur dominé par des multinationales bien établies et d'un marché au sein duquel le gouvernement américain priorise ses produits nationaux. Dans de telles circonstances, il est prévu que l'accord d'approvisionnement avec Bio-Rad, un géant de la biotechnologie fort de plus de 60 ans d'expérience, marque une étape importante dans les efforts de pénétration du marché américain déployés par Seegene.

Fondée en 1952, Bio-Rad joue un rôle de premier plan à l'échelle mondiale dans les domaines des sciences de la vie et du diagnostic clinique. L'entreprise a été le principal partenaire de Seegene au cours des dix dernières années. Auparavant, Seegene était en mesure de générer environ 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires en appliquant ses méthodes diagnostiques aux systèmes de détection par PCR de Bio-Rad qui avaient déjà été mis en place dans le monde entier. Ce nouveau partenariat entre les deux entreprises de classe mondiale devrait simplifier le processus qui permettra à Seegene d'obtenir l'autorisation de la FDA aux États-Unis et favoriser de nouveaux débouchés aux États-Unis.

Seegene prévoit de soumettre des demandes d'approbation auprès de la FDA pour son réactif de diagnostic conçu avec la technologie à haut multiplex de l'entreprise. Ce produit a la capacité unique de dépister simultanément plusieurs gènes cibles sur un système par PCR en temps réel à haut rendement. Alimenté par les technologies exclusives de Seegene, il permet également d'amplifier les gènes cibles de façon sélective tout en identifiant différents virus et en déterminant leur nombre. Dans le cadre de cette entente, Seegene travaillera avec Bio-Rad en vue d'obtenir l'autorisation de la FDA aux États-Unis et d'offrir bon nombre de ses produits aux clients américains.

En vertu de l'entente, Seegene prévoit d'obtenir l'autorisation de la FDA aux États-Unis pour effectuer des essais cliniques sur le système de détection par PCR en temps réel CFX96™ Dx de Bio-Rad.

Ceci a aussi comme objectif de faire autoriser le test PCR multiplex en temps réel AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay. L'entreprise affirme qu'elle envisage également de mettre en place des installations de recherche et de fabrication aux États-Unis. L'entente donne à Seegene un accès potentiel au marché américain avec des articles sélectionnés parmi plus de 150 tests de diagnostic déjà vendus dans le monde.

Le test AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay permet de détecter et différencier simultanément un total de cinq virus, y compris la grippe A, la grippe B, le virus respiratoire syncytial A/B et trois gènes cibles de la COVID-19 (gène N, gène S et gène RdRP) avec un seul test. Il est également adapté pour les tests de masse et permet de cibler un plus grand nombre de gènes que les produits de ses concurrents. Il devrait également jouer un rôle essentiel face à une nouvelle situation pandémique. Le test permet en effet de détecter différentes maladies respiratoires et variantes génétiques. Ces pathologies pourraient éventuellement réapparaître aux États-Unis à la suite de l'assouplissement des mesures préventives, même à la suite des efforts de vaccination à l'échelle nationale.

Ho Yi, directeur des ventes et du marketing de Seegene, a déclaré : « Pour étendre nos activités au sein du marché américain, il est important de travailler en étroite collaboration avec une entreprise mondiale comme Bio-Rad, qui possède un réseau complet dans la région. La technologie de pointe de Seegene et la solide clientèle de Bio-Rad permettront aux deux entreprises de jouer un rôle de chef de file sur le marché américain. L'accord devrait servir de tremplin à Seegene pour s'implanter sur le marché américain. Il aidera aussi à accroître les revenus de l'entreprise et à étendre ses activités à d'autres pays. »

