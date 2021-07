Seegene annoncerer partnerskab med Bio-Rad med henblik på at udvikle diagnostiske testprodukter til det amerikanske marked

Seegene annoncerer partnerskab med Bio-Rad med henblik på udvikling og markedsføring af molekylærdiagnostiske produkter til infektionssygdomme.

Diagnostiske tests udviklet til brug under pandemien og tiden efter pandemien med high multiplex-teknologi

Et vigtigt fremskridt for Seegene med udvidelse af virksomhedens forretningsområde til USA , verdens største marked for in vitro-diagnostik.

SEOUL, Sydkorea, 12. juli 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), en førende sydkoreansk biotekvirksomhed, har underskrevet en partnerskabsaftale med den amerikanske biotekvirksomhed Bio-Rad Laboratories, Inc. med henblik på at understøtte en etablering på det amerikanske marked.

Den 1. juli annoncerede Seegene indgåelse af partnerskab med Bio-Rad Laboratories, Inc. med henblik på klinisk udvikling og markedsføring af molekylærdiagnostiske produkter til infektionssygdomme. I henhold til aftalen skal Seegene levere diagnostiske tests til brug i Bio-Rads CFX96™ Dx real-time PCR-system på det amerikanske marked, når klinisk udvikling er gennemført og tilladelse fra USA's lægemiddelmyndighed Food & Drug Administration (FDA) opnået.

I henhold til 'Report on the U.S. In Vitro Diagnostics Market Trend', som blev offentliggjort af Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) i 2020, er Nordamerika et meget vigtigt marked, der står for cirka 37 procent af den globale in-vitro diagnostiske industri. Det har dog været vanskeligt for nyere udenlandske virksomheder at komme ind på det amerikanske marked, eftersom markedet allerede er domineret af veletablerede globale virksomheder, og den amerikanske regering prioriterer indenlandske produkter. På baggrund af dette ventes aftalen om leverancer til Bio-Rad, en biotek-kæmpe med over 60 års erfaring, at blive et vigtigt skridt for Seegenes etablering på det amerikanske marked.

Bio-Rad blev grundlagt i 1952 og er en førende global virksomhed inden for biovidenskab og klinisk diagnostik. Virksomheden har været en vigtig partner for Seegene gennem de seneste ti år. Tidligere har Seegene kunnet generere ca. 1 billion won i omsætning ved at tilpasse sine diagnostiske analyser til Bio-Rads PCR-systemer, som allerede er installeret verden over. Dette nye partnerskab ventes at strømline Seegenes proces med at søge godkendelse fra FDA, og partnerskabet mellem de to virksomheder i verdensklasse ventes også at medføre flere muligheder på det amerikanske marked.

Seegene planlægger at ansøge om FDA-godkendelse til deres diagnostiske reagenser udviklet med virksomhedens high multiplex-teknologi til diagnostik, der er unik ved, at den kan screene for forskellige targetgener samtidigt i et real-time PCR-system med høj kapacitet. Vha. Seegenespatenterede teknologi er det muligt selektivt at amplificere forskellige targetgener, samtidig med, at forskellige vira og deres antal identificeres.. Med den nye aftale kan Seegene sammen med Bio-Rad ansøge FDA om godkendelse og tilbyde et stort sortiment af produkter til amerikanske kunder.

I henhold til aftalen vil Seegene søge FDA om godkendelse af deres kliniske analyser til Bio-Rads real-time PCR-system 'CFX96 (TM) Dx Real-Time PCR System'.

Dette indebærer bl.a. ønsket om at opnå godkendelse af Seegenes 'AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay', en multipleks real-time PCR-analyse. Virksomheden har også planer om at etablere forsknings- og produktionsfaciliteter i USA på et senere tidspunkt. Aftalen udgør en potentiel indgang for Seegene til det amerikanske marked med produkter, der er udvalgt blandt de 150 diagnostiske analyser, som allerede sælges globalt.

AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay kan på samme tid påvise og differentiere mellem i alt fem vira, herunder influenza A, influenza B, RSV A/B og tre covid-19-targetgener (N-gen, S-gen og RdRP-gen) i én test. Analysen egner sig også til massetestning, og kan rettes mod flere gener end konkurrenternes produkter. Den ventes også at komme til at spille en vigtig rolle i en ny pandemisituation ved at opspore forskellige luftvejslidelser samt genetiske varianter, som kan blomstre op igen i USA, når landet lemper restriktionerne efter den landsdækkende vaccinationskampagne.

Ho Yi, salgs- og marketingschef hos Seegene, udtaler: "For at vi kan udvide vores forretning på det amerikanske marked er det vigtigt at samarbejde tæt med en global virksomhed som Bio-Rad, der har et omfattende netværk i regionen. Med Seegenes avancerede teknologi og Bio-Rads solide kundebase vil de to sammen kunne blive førende på det amerikanske marked." Han tilføjer: "Aftalen ventes at fungere som springbræt for Seegene med henblik på at sikre virksomhedens etablering på det amerikanske marked. Og den vil også hjælpe med at øge virksomhedens omsætning og ekspandere virksomheden til andre lande på længere sigt."

