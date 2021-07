Seegene julkistaa yhteistyökumppanuuden Bio-Radin kanssa diagnostiikkatuotteiden kehittämiseksi Yhdysvaltain markkinoille

Seegene ilmoittaa yhteistyöstä Bio-Radin kanssa tartuntatautien molekyylidiagnostiikkatuotteiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi

Pandemiaa ja pandemian jälkeistä aikakautta varten suunnitellut diagnostiset testit laajan multipleksitekniikan avulla

Merkittävä edistysaskel Seegenen liiketoiminnan laajentamisessa Yhdysvaltoihin, maailman suurimmille in vitro -diagnostiikkamarkkinoille.

SEOUL, Etelä-Korea, 16. heinäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- Etelä-Korean johtava biotekniikkayhtiö Seegene Inc. (KQ 096530) on allekirjoittanut kumppanuussopimuksen amerikkalaisen biotekniikkayrityksen Bio-Rad Laboratories, Inc. -yhtiön kanssa edistääkseen pääsyään Yhdysvaltain markkinoille.

Seegene ilmoitti 1. kesäkuuta allekirjoittaneensa kumppanuussopimuksen Bio-Rad Laboratories, Inc. -yrityksen kanssa tartuntatautien molekyylidiagnostiikkatuotteiden kliinisestä kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Sopimuksen ehtojen mukaisesti Seegene toimittaa diagnostisia testejä käytettäväksi Bio-Radin CFX96™ Dx Real-Time PCR -järjestelmässä Yhdysvaltain markkinoilla odottamaan kliinistä kehitystä ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksyntää.

Korean kauppallisteninvestointien edistämisviraston (KOTRA) USA:n in vitro -diagnostiikkamarkkinoiden trendeistä vuonna 2020 julkaiseman raportin mukaan Pohjois-Amerikka on erittäin tärkeä markkina-alue, jonka osuus on noin 37 prosenttia maailmanlaajuisesta in vitro -diagnostiikkateollisuudesta. Uusien ulkomaisten yritysten on kuitenkin ollut vaikea päästä Yhdysvaltain markkinoille, koska markkinoita ovat hallinneet jo pitkään vakiintuneet kansainväliset yritykset ja koska Yhdysvaltain hallitus asettaa kotimaiset tuotteet etusijalle. Tällaisissa olosuhteissa toimitussopimuksen yli 60-vuotiaan biotekniikka-alan jättiläisen Bio-Radin kanssa odotetaan olevan merkittävä edistysaskel Seegenelle sen tullessa Yhdysvaltain markkinoille.

Vuonna 1952, perustettu Bio-Rad on maailmanlaajuinen markkinajohtaja biotieteiden ja kliinisen diagnostiikan aloilla. Yhtiö on ollut Seegenen suurin kumppani viimeisten kymmenen vuoden aikana. Aikaisemmin Seegene on pystynyt tuottamaan noin 1 biljoonan wonin arvosta myyntituloja soveltamalla diagnostisia määrityksiä Bio-Radin PCR-järjestelmiin, jotka oli jo asennettu maailmanlaajuisesti. Uuden kumppanuuden odotetaan virtaviivaistavan prosessia, jolla Seegene pyrkii saamaan Yhdysvaltojen FDA:n hyväksynnän, ja kahden maailmanluokan yrityksen kumppanuuden odotetaan luovan uusia mahdollisuuksia Yhdysvaltain markkinoilla.

Seegene aikoo hakea FDA-hyväksynnän laajan multipleksin diagnostiikkatekniikasta valmistetulle diagnostiikkareagenssilleen, jonka suuritehoisella reaaliaikaisella PCR-järjestelmällä on ainutlaatuinen kyky seuloa useita kohdegeenejä samanaikaisesti. Seegenen omaa tekniikkaa hyödyntämällä se voi myös valikoivasti vahvistaa kohdegeenejä tunnistamalla samalla eri virukset ja virusten lukumäärän. Kaupan ansiosta Seegene aikoo hakea Yhdysvaltain FDA-hyväksyntää yhdessä Bio-Radin kanssa, ja tarjota laajan valikoiman tuotteitaan yhdysvaltalaisille asiakkaille.

Sopimuksen mukaan Seegene aikoo hakea FDA-hyväksyntää Yhdysvalloissa Bio-Radin reaaliaikaisen CFX96 (TM) Dx Real-Time PCR System -PCR-järjestelmän kliinisten määritysten tekemiseksi.

Tähän sisältyy aikomus hakea hyväksyntä myös Seegenen multipleksoidulle reaaliaikaiselle AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay -PCR-määritykselle. Jatkossa yritys sanoo aikovansa myös perustaa tutkimus- ja tuotantolaitoksia Yhdysvaltoihin. Tämä kauppa tarjoaa Seegenelle mahdollisuuden päästä Yhdysvaltain markkinoille tuotteilla, jotka on valittu yli 150 diagnostisen määrityksen joukosta, joita on jo myyty maailmanlaajuisesti.

AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay -määritys kykenee havaitsemaan ja erottamaan samanaikaisesti yhteensä viisi virusta, mukaan lukien influenssa A ja B -virukset, RSV A:n/B:n, ja kolme COVID-19-kohdegeeniä (N-geeni, S-geeni ja RdRP-geeni) yhdellä testillä. Se soveltuu myös massatestaamiseen ja pystyy tunnistamaan enemmän geenejä kuin kilpailevat tuotteet. Sen odotetaan myös olevan kriittisessä roolissa uudessa pandemiatilanteessa havaitsemalla erilaisia hengityselinten sairauksia sekä geneettisiä muunnoksia, jotka saattavat nousta esiin Yhdysvalloissa, kun maa helpottaa ennaltaehkäisyä koskevia ohjeita valtakunnallisen rokotusohjelman myötä.

Seegenen myynti- ja markkinointijohtaja Ho Yi kertoo: "Voidaksemme laajentaa liiketoimintaamme Yhdysvaltain markkinoille meille on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä Bio-Radin kaltaisen maailmanlaajuisen, aluemarkkinoilla kattavasti verkostoituneen yrityksen kanssa. Yhdistämällä Seegenen edistyneen tekniikan ja Bio-Radin vankan asiakaskunnan yrityksemme voivat ottaa johtoaseman Yhdysvaltain markkinoilla." Hän lisäsi: "Kaupan odotetaan toimivan lähtökohtana, jonka avulla Seegene saa jalansijan Yhdysvaltain markkinoilla. Se auttaa myös kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa ja laajentamaan liiketoimintaa muihin maihin jatkossa."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.