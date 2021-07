Seegene dévoile sa solution « MOBILE STATION » facilitant les tests de dépistage de routine sur place dans les installations publiques et les collectivités

La « MOBILE STATION » de Seegene a été présenté au Medlab Middle East 2021

Le laboratoire mobile conçu pour effectuer des tests de masse dans les écoles, les aéroports ou les collectivités fournit les résultats en 3 h 30 de jusqu'à de 7 500 tests par jour

La société de biotechnologie signera un protocole d'entente avec G42 Healthcare, une entreprise de pointe dans le domaine des technologies de la santé basée à Abu Dhabi , élargissant ainsi les solutions de diagnostic au Moyen-Orient

SÉOUL, Corée du Sud, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante société de biotechnologie sud-coréenne, a présenté son nouveau laboratoire mobile « MOBILE STATION » lors du Medlab Middle East 2021, le plus grand salon international de laboratoire médical, et de l'exposition In Vitro Diagnostic qui se tenait à Dubaï du 21 au 24 juin.

La solution MOBILE STATION de Seegene, une installation innovante de laboratoire sur roues, est conçue pour déployer la solution par excellence de tests PCR partout où des tests communautaires sont nécessaires. De nombreux pays envisagent de rouvrir leurs frontières, leurs écoles et leurs installations publiques, et la MOBILE STATION est considérée comme une solution idéale pour effectuer des tests PCR de masse dans ces endroits. Elle peut aussi être utilisée à tout moment, ce qui permet à un nombre accru de personnes d'avoir recours aux diagnostics moléculaires lorsque nécessaire.

La MOBILE STATION met la barre plus haute en matière de laboratoire de tests PCR grâce à sa capacité à offrir des solutions de dépistage efficaces partout où c'est nécessaire. Les tests PCR sont habituellement effectués uniquement dans des locaux fixes en raison de préoccupations de contamination croisée. Cependant, la technologie et le savoir-faire de Seegene acquis grâce à l'exploitation du plus grand laboratoire de référence de la Corée du Sud permettent à la MOBILE STATION de réduire au minimum les risques globaux de contamination par les aérosols posés par le processus PCR en installant une hotte de biosécurité de classe 2 (A2) et une chambre de pression négative.

De la collecte d'échantillons à l'interprétation automatisée des résultats, la station offre un flux de travail simplifié et automatisé soutenu par la plateforme tout-en-un de l'entreprise, ce qui permet au public d'avoir un accès équitable aux soins de santé. Au maximum de sa capacité, cette plateforme permet d'effectuer jusqu'à 7 500 tests par jour et d'obtenir les résultats en 3 h 30.

Le concept novateur de laboratoire mobile de Seegene devrait jouer un rôle important dans la lutte contre la pandémie actuelle. En effet, Seegene offre une solution de test PCR sans pareille avec ses essais multiplex exclusifs, y compris le « Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay », qui détecte simultanément la COVID-19 et de multiples variants viraux, ainsi que le « Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay », qui permet de différencier huit gènes cibles, dont la grippe de type A, la grippe de type B, le virus respiratoire syncytial A/B et trois gènes cibles différents de la COVID-19. MOBILE STATION est également entièrement compatible avec les plus de 150 menus d'essai multiplex de Seegene, y compris les tests pour les pathogènes respiratoires infectieux, le VPH, les ITS et les maladies gastro-intestinales.

Seegene a également présenté « Combo Swab », un dispositif de prélèvement d'échantillons à faire soi-même. Comparativement aux prélèvements naso-pharyngés, habituellement utilisé dans l'échantillonnage pour le test PCR de dépistage de la COVID-19, dans lequel les fournisseurs de soins de santé prélèvent des échantillons en insérant un écouvillon à l'intérieur des narines, Combo Swab permet aux individus de prélever des échantillons en faisant tourner deux écouvillons individuels autour de leur cavité nasale et buccale sans inconfort. De plus, le Combo Swab à double prélèvement a montré la même précision que le prélèvement naso-pharyngé. La disponibilité de l'autocollecte d'échantillon de Combo Swab, combinée à l'extensibilité de l'espace provisoire de la MOBILE STATION, permet de procéder aux tests de masse plus rapidement et plus efficacement par rapport au processus conventionnel.

Pendant ce temps, la filiale de l'entreprise au Moyen-Orient, Seegene Middle East, a signé un protocole d'entente le même jour, avec Group 42 Healthcare, une société de premier plan dans le domaine des technologies de l'information et des soins de santé, pour promouvoir la MOBILE STATION au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Min-cheol Lee, directeur de la technologie de Seegene, a déclaré : « Comme la COVID-19 est susceptible de devenir endémique, la MOBILE STATION jouera un rôle clé non seulement dans la détection de la COVID-19, mais aussi dans la surveillance étroite d'autres nouveaux virus qui pourraient menacer notre vie quotidienne à l'avenir. Les kits de détection de variants viraux multiples de Seegene peuvent détecter les nouvelles souches de virus et ainsi prévenir les nouvelles vagues pandémiques. »

