Seegene lança "MOBILE STATION" para testes de rotina locais em instalações de uso público e comunidades

Seegene lança "MOBILE STATION" na Medlab Oriente Médio de 2021

Laboratório móvel projetado para testes em massa em escolas, aeroportos ou comunidades oferece resultados de testes em 3h30min e capacidade máxima de 7.500 testes por dia

A empresa de biotecnologia assinará um memorando de entendimento com a G42 Healthcare, empresa líder em tecnologias em saúde com sede em Abu Dhabi , aumentando a oportunidade de negócios de diagnósticos no Oriente Médio

SEUL, Coreia do Sul, 14 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa líder em biotecnologia da Coreia do Sul, Seegene Inc. (KQ 096530), apresentou hoje seu novo laboratório-contêiner mobilizável "MOBILE STATION" na Medlab Oriente Médio de 2021. Essa é a maior exposição voltada para laboratórios médicos e diagnóstico in vitro do mundo e foi realizada em Dubai de 21 a 24 de junho.

A MOBILE STATION da Seegene, uma inovadora instalação laboratorial sobre rodas, foi projetada para implementar a solução de teste de PCR padrão ouro para testes realizados em qualquer lugar onde a testagem da comunidade local seja necessária. Enquanto muitos países do mundo planejam reabrir suas fronteiras, escolas e instalações de uso público, a MOBILE STATION é considerada a opção ideal para a realização de testes de PCR em massa nesses locais. Além disso, a MOBILE STATION pode ser transportada para outro lugar a qualquer momento, permitindo que mais pessoas se beneficiem de diagnósticos moleculares quando necessário.

A MOBILE STATION estabelece um novo padrão de configuração laboratorial para PCR com sua capacidade de oferecer soluções de testes eficazes em qualquer lugar onde seja necessário. Os testes de PCR normalmente são realizados apenas em espaços fixos devido às preocupações relacionadas à contaminação cruzada. No entanto, a MOBILE STATION, com a tecnologia da Seegene e os conhecimentos obtidos com o funcionamento do maior laboratório de referência da Coreia do Sul, já minimizou os riscos gerais de contaminação por aerossol inerentes ao processo de PCR com a instalação de um gabinete de biossegurança de Classe 2 (A2) e sala de pressão negativa.

Desde a coleta da amostra até a interpretação automatizada dos resultados, ela oferece fluxo de trabalho simplificado e automatizado com o respaldo da plataforma unificada da empresa, permitindo, assim, o acesso igualitário à assistência médica para o público. A plataforma unificada da Seegene, quando utilizada de forma completa, pode realizar até 7.500 testes por dia, com um tempo de resposta de 3h30min.

Estima-se que o conceito pioneiro de laboratório móvel da Seegene desempenhe um papel significativo na combate à pandemia atual, uma vez que a Seegene oferece uma solução incomparável de teste de PCR com seus ensaios exclusivos multiplex, como o Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay, um kit que detecta simultaneamente a COVID-19 e várias variantes do vírus, e o Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, um kit que diferencia oito genes-alvo, incluindo gripe A, gripe B, RSV A/B e três genes-alvo diferentes da COVID-19. A MOBILE STATION também é totalmente compatível com os mais de 150 menus de ensaio multiplex da Seegene, incluindo testes de patógenos infecciosos respiratórios, HPV, ISTs e GI.

A Seegene também apresentou o "Combo Swab", um dispositivo de coleta de amostras auto-administrável. Em comparação com o swab nasofaríngeo, normalmente utilizado na coleta de amostras para testes PCR de COVID-19, nos quais os profissionais da saúde coletam amostras inserindo profundamente um swab nas narinas do indivíduo a ser testado, o Combo Swab permite que o indivíduo simplesmente colete as amostras fazendo movimentos em espiral ao redor de suas cavidades nasal e oral utilizando dois swabs individuais, sem qualquer desconforto. Além disso, o Combo Swab com coleta dupla de amostras mostrou a mesma precisão quando comparado ao swab nasofaríngeo. A disponibilidade de autocoleta de amostras do Combo Swab, juntamente com a escalabilidade do espaço provisório da MOBILE STATION, permite que os testes em massa sejam realizados de forma mais rápida e mais eficiente do que o processo convencional.

Enquanto isso, a "Seegene Middle East", subsidiária da Seegene no Oriente Médio, assinou um memorando de entendimento no mesmo dia com o Group 42 Healthcare, uma empresa líder em tecnologia da informação e saúde para promover a MOBILE STATION no Oriente Médio e Norte da África.

Min-cheol Lee, diretor de tecnologia da Seegene, disse: "Como é provável que a COVID-19 se torne endêmica, a MOBILE STATION desempenhará um papel fundamental não só na detecção da COVID-19, mas também no monitoramento rigoroso de outros novos vírus que possam ameaçar nossa vida cotidiana no futuro. Os kits de detecção de múltiplas variantes do vírus da Seegene podem detectar as novas cepas do vírus e evitar que se transformem em um novo surto de ondas subsequentes da pandemia.

