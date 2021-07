Seegene tuo markkinoille MOBILE STATIONIN julkisissa tiloissa ja yhteisöissä tapahtuvaa säännöllistä testausta varten

Seegene julkaisi suunnittelemansa MOBILE STATIONIN Medlab Middle East 2021 -tapahtumassa

Liikkuva laboratorio on suunniteltu massatestauksiin kouluissa, lentokentillä tai yhteisöissä. Sen avulla testitulokset saa 3,5 tunnin sisällä, ja sen maksimitestikapasiteetti on 7 500 testiä päivässä.

Bioteknologiayritys allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan G42 Healthcaren, Abu Dhabissa sijaitsevan markkinoiden johtavan terveysteknologiayrityksen, kanssa. Näin Seegene laajentaa mahdollista diagnostiikkatoimintaansa Lähi-Itään.

SEOUL, Etelä-Korea, 6. heinäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- Etelä-Korean johtava bioteknologiayritys Seegene Inc. (KQ 096530) esitteli tänään uuden, liikkuvan laboratorionsa nimeltä "MOBILE STATION" Medlab Middle East 2021 -tapahtumassa. Medlab on maailman suurin lääkelaboratorio- ja in vitro -diagnostiikkamessu, joka pidettiin Dubaissa 21.-24.6.

Seegenen MOBILE STATION, innovatiivinen liikkuva laboratorio, on suunniteltu laajentamaan huippuluokan PCR-testausta minne tahansa, missä yhteisön testaaminen on tarpeellista. Kun monet maat alkavat suunnitella rajojen, koulujen ja muiden julkisyhteisöjen käyttämien tilojen avaamista, MOBILE STATIONia on pidetty ihanteellisena vaihtoehtona PCR-testien tekemiseksi tällaisissa paikoissa. MOBILE STATION voidaan myös siirtää milloin vain, minkä avulla useammat ihmiset pystyvät hyötymään molekyylidiagnostiikasta tarvittaessa.

MOBILE STATION asettaa uuden standardin PCR-testaukselle, koska sen avulla pystytään tuomaan tehokkaat testausratkaisut minne vain, missä niitä tarvitaan. PCR-testausta on tavallisesti voinut suorittaa vain kiinteillä testauspaikoilla näytteiden kontaminaation vuoksi. Seegenen teknologian ja sen Etelä-Korean suurimpana referenssilaboratoriona saadun tietotaidon ansiosta MOBILE STATIONissa on voitu minimoida PCR-testauksessa vaarana olevat ilmatietse tapahtuvan kontaminaation riskit asentamalla 2-luokan (A2) Biosuojakaapin ja alipainehuoneen.

Näytteidenotosta automaattiseen tulosten tulkintaan - ratkaisu tarjoaa sujuvan ja automatisoidun työnkulun, jota tukee yrityksen All-in-One-alusta, jonka ansiosta tasavertainen terveydenhuolto voidaan tuoda suuren yleisön saataville. Täysin hyödynnettynä Seegenen All-in-One-alustalla voidaan tehdä 7 500 testiä päivässä, ja testitulokset valmistuvat 3,5 tunnissa.

Seegenen uraauurtavan liikkuvan laboratorion konseptin odotetaan olevan merkittävässä roolissa pandemian pysäyttämisessä. Seegenen vertaansa vailla oleva PCR-testausratkaisu tarjoaa monia uniikkeja analyyseja, kuten Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay, testipaketti joka havaitsee sekä COVID-19-viruksen että useita viruksen variantteja ja Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, jonka testipaketti tunnistaa 8 kohdegeeniä, muun muassa Influenssa A:n, Influenssa B:n, RSV A/B:n ja kolme eri COVID-19-kohdegeeniä. MOBILE STATION sopii yhteen myös Seegenen yli 150 analyysia sisältävien testipakettien kanssa, joihin kuuluvat hengitystieviruksia, HPV:ta, seksitauteja, ja ruuansulatus infektioita aiheuttavia patogeeneja havaitsevat testit.

Seegene esitteli myös 'Combo Swab'-tuotteen, jolla näytteen voi ottaa itse. COVID-19-virukseen liittyvä PCR-testaus tehdään yleensä nenänielusta otettavalla näytteellä, jossa terveydenhoitohenkilökunta kerää näytteen vanupuikolla syvältä nenänielusta. Tähän verrattuna Combo Swab -näytteenotto tapa ei ole yhtä epämukava toimenpide, sillä näytteet voidaan ottaa nenästä ja suusta kahden eri näytteen avulla. Lisäksi kaksi näytettä keräävän Combo Swabin on todettu olevan yhtä tarkka kuin nenänielusta otettujen testien tulosten. Combo Swabin itse tehtävien testien saatavuuden ja MOBILE STATIONIN tuoman liikutettavan tilan myötä massatestaus etenee nopeammin ja tehokkaammin kuin tavallinen näytteenotto- ja analysointiprosessi.

'Seegene Middle East', yrityksen Lähi-Idässä sijaitseva sisaryritys, allekirjoitti samana päivänä yhteisymmärryspöytäkirjan Group 42 Healthcaren, johtavan tietotekniikka- ja terveydenhuoltoyrityksen, kanssa edustaakseen MOBILE STATIONia Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Seegenen teknologiajohtaja Min-cheol Lee kertoo: "Koska COVID-19-viruksesta tulee todennäköisesti yleisesti esiintyvä virus, MOBILE STATIONilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli sekä COVID-19-viruksen toteamisessa että uusien, mahdollisesti elämäämme tulevaisuudessa uhkaavien virusten havaitsemisessa. Seegenen useampia viruksia havaitsevat testauspaketit voivat havaita uusia viruksen muotoja ja estää niitä muodostumasta uusiksi pandemian aalloiksi.

