Seegene lança primeira campanha In-Life PCR do mundo no Vietnã

SEUL, Coreia do Sul, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (096530), a empresa líder em diagnóstico molecular da Coreia do Sul, trabalhará com o centro de testes LabHouse para lançar sua campanha In-life PCR no Vietnã, para motoristas do serviço de transporte sob demanda Grab, a partir de agosto.

A campanha In-life PCR da Seegene é uma iniciativa global que busca incentivar os testes regulares de vírus respiratórios, incluindo os da COVID-19, gripe e resfriados, a fim de garantir a proteção contra doenças infecciosas. O objetivo é conter a transmissão generalizada e garantir um retorno tranquilo à normalidade, visando as pessoas que frequentam instalações comunitárias como escolas e casas de repouso, bem como indivíduos assintomáticos.

A Seegene fornecerá à LabHouse seu teste Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, que pode detectar simultaneamente a COVID-19, a gripe A e B e o vírus sincicial respiratório (VSR). A empresa também oferecerá os instrumentos e sistemas de PCR necessários para atender à crescente demanda por testes da campanha In-life PCR. A Seegene também pretende fornecer sua solução de PCR totalmente automatizada "STARlet-AIOS" para fluxos de trabalho convenientes e de alto rendimento.

A LabHouse coletará amostras clínicas, realizará o processo de teste de PCR e fornecerá os resultados do PCR aos motoristas da Grab nas cidades vietnamitas de Ho Chi Minh e Hanoi. Os motoristas poderão ser testados na LabHouse, ou até mesmo receber a visita de um técnico para coletar amostras no horário e local de sua preferência. A LabHouse está conversando com hospitais de outras cidades vietnamitas para expandir a campanha In-life PCR.

"Decidimos lançar a campanha In-life PCR com a Seegene para atuar de forma preventiva contra o ressurgimento global da COVID-19, provocado por novas variantes e mais viagens", disse Nguyen Khoi Do, CEO da LabHouse. "Com testes regulares, esperamos proteger a saúde e a segurança dos motoristas, bem como dos usuários do serviço da Grab."

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FONTE Seegene Inc.

