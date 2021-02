Seegene publica resultados sem precedentes do quatro trimestre e do ano fiscal de 2020 e faz história ingressando no clube vencedor dos trilhões

SEUL, Coreia do Sul, 25 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa líder de diagnóstico molecular da Coreia do Sul, Seegene Inc. (KQ096530), relatou os resultados financeiros preliminares do quarto trimestre e do ano fiscal de 2020, mostrando resultados nunca vistos antes. A empresa contabilizou KRW 441,7 bilhões em receita consolidada e KRW 257,5 bilhões em lucro operacional para o trimestre que terminou em 31 de dezembro de 2020.

Durante todo o ano de 2020, a Seegene relatou vendas de KRW 1,125 trilhão, número mais de nove vezes maior em relação ao ano anterior e seu lucro operacional de KRW 676,2 bilhões, também trinta vezes acima do número para o mesmo período no ano anterior. Os números anuais de vendas seguramente levaram a principal empresa de biotecnologia da Coreia ao clube vencedor dos trilhões, um feito extraordinário no setor de biotecnologia coreano.

Um representante da Seegene disse que "as vendas trimestrais suplantaram registros anteriores, com KRW 81,8 bilhões, KRW 274,8 bilhões, KRW 326,9 bilhões e KRW 441,7 bilhões, respectivamente no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres". A empresa acrescentou que a Seegene foi "capaz de manter 60% de rentabilidade operacional anual, um indicador que reflete claramente seu valor corporativo".

Apoiada por fortes vendas em equipamentos necessários para diagnósticos moleculares, a empresa relatou que vendeu cerca de 1.600 unidades apenas no ano passado, o que significa que a empresa garantiu uma sólida base de clientes em todo o mundo, fato que provavelmente persistirá mesmo após a pandemia da COVID-19. Nos últimos três meses de 2020 a Seegene instalou cerca de 700 equipamentos, apesar de uma enorme implementação de vacinas para o coronavírus naquele trimestre.

O representante acrescentou que o aumento na venda de equipamentos sinaliza forte confiança em um o crescimento constante e robusto da empresa nos próximos anos. Na última década, as vendas acumuladas de equipamentos da Seegene ultrapassaram 3.400 unidades.

Analisando o ano de 2021, a Seegene disse que "prevê que as vendas anuais superem as do ano passado, dada a enorme demanda de testes diagnósticos." Utilizando a tecnologia patenteada original da Seegene, a empresa desenvolveu recentemente o primeiro teste de variantes da COVID-19 capaz de analisar e identificar diversas mutações de variantes mutantes em uma única reação, no tempo em que o mundo luta com um número crescente de variantes mutantes. A Seegene prevê que a empresa continue com um crescimento sólido e robusto enquanto prossegue em seus esforços para diminuir a carga de profissionais da área médica com sua tecnologia incomparável no processamento de diagnósticos moleculares.

