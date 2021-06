Seegene rapporterer solid omsætning i første kvartal af 2021 på 351,8 mia. KRW

SEEGENE NOTERER ET DRIFTSRESULTAT PÅ 193,9 MIA. KRW, EN STIGNING PÅ 388 % PÅ ÅRSBASIS

OVERSKUDSGRAD PÅ 55 % TRODS KONSTANTE INVESTERINGER I FORSKNING OG UDVIKLING OG ANSATTE

SEOUL, Sydkorea, 4. juni 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), en virksomhed inden for molekylærdiagnostik, annoncerede sine finansielle resultater for første kvartal af 2021; rapporter viser solid indtjening. Biotekvirksomheden opnåede en samlet omsætning på 351,8 mia. KRW, en stigning på 330 % sammenlignet med samme periode sidste år og en rekord for første kvartal. Driftsresultatet på 193,9 mia. KRW, ligeledes en stigning på 388 % for året, afspejler en stabil vækst i salget af diagnostiske tests.

Myungkun Kim, Seegenes Senior Managing Director for investorrelationer og PR, udtaler, at "virksomheden opnåede en årlig driftsoverskudsgrad på 55 %, hvilket klart afspejler vores evne til at lede Seegene effektivt trods de konstante investeringer i forskning og udvikling samt udvidelsen af medarbejderstaben." Han tilføjer, at "så snart investeringerne giver afkast, vil driftsoverskudsgraden formentlig vokse endnu mere."

Kim siger endvidere: "Seegenes flotte resultater er understøttet af en konstant stigende efterspørgsel på variantdiagnostiske tests, efterhånden som flere og flere lande finder tilbage til normaliteten med massetests i skoler og på arbejdspladser." Han siger, at virksomheden forventer yderligere vækst i salget, efterhånden som de kommer ind på nye markeder og lancerer nye produkter og teknologier. Endelig tilføjer Myungkun Kim, at "selvom andet kvartal ventes at vise en omsætning, der er sammenlignelig med første kvartal, så gør en forsinkelse i afspejlingen af leveringsaftaler i de faktiske salgstal, at sidste halvdel af året endda ser endnu mere lovende ud."

Seegene har tidligere vundet et offentligt udbud af diagnostiske COVID-19-tests i Italien til en værdi af over 89,3 mio. EUR, et andet separat udbud i Skotland til en værdi af 16.209.150 GBP og en leveringsaftale i Tyskland til en værdi af 19,3 mio. EUR.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.