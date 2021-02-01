Seegene разрабатывает первый в мире вариантный тест COVID-19, позволяющий выявлять точки начала репликации различных вариаций вируса

SEEGENE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ МУТАНТОВ COVID-19

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ВАРИАЦИИ

ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ НАСТРОЕНА НА РАБОТУ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ

СЕУЛ (Южная Корея), 1 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- В понедельник южнокорейская биотехнологическая компания Seegene (KQ096530) заявила о своей разработке первой в мире тест-системы для диагностирования вариаций коронавируса COVID-19, обеспечивающей возможность скрининга COVID-19 и выявления многочисленных вариаций мутантов в рамках одной реакции.

Разработанная компанией Seegene новая вариантная тест-система "Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay" способна обнаруживать и дифференцировать различные вариации вируса, включая характеризующиеся повышенными уровнями контагиозности и летальности.

Этот новый вариантный тест не только обнаруживает COVID-19, но и может выявлять основные генетические вариации, по всей видимости появившиеся в Великобритании, Южной Африке и других регионах, включая Японию и Бразилию.

Кроме того, он позволяет проводить доскрининговые исследования предположительно новых вариантов, предоставляя данные для анализа по дополнительным вариациям, что является еще одной ключевой особенностью технологии Seegene.

В новом продукте Seegene задействованы не менее десяти разработанных ею технологий, включая метод мультиплексного ПЦР-анализа в режиме реального времени mTOCE™ — передовую технологию, которая может применяться только компанией Seegene. Эта новейшая технология позволяет тест-системе обнаруживать конкретную целевую точку, в которой происходит мутация, что обеспечивает возможность точного выявления и дифференциации коронавируса, а также его мутировавших версий с использованием одной пробирки с реагентом.

Другой ключевой особенностью уникальной технологии Seegene является ее эндогенный внутренний контроль, который может обеспечивать проверку достоверности в течение всего процесса тестирования, включая надлежащий забор образцов.

Используя свою цифровую систему автоконтроля больших данных, компания Seegene проводит тщательный мониторинг и анализ всемирной базы данных по COVID-19 и его вариациям, что позволяет ей быстро реагировать на изменения путем разработки новой продукции.

В настоящее время правительства и органы здравоохранения по всему миру вынуждены полагаться на секвенирование отдельных образцов, что не подходит для массового тестирования и отфильтровывания вариаций вируса из всех случаев положительной реакции на COVID-19. Официальный представитель компании Seegene заявил, что ее «новый вариантный тест для диагностирования COVID-19 значительно повысит возможности массового тестирования в борьбе с глобальным распространением вирусов-мутантов в условиях, когда время является ключевым фактором в плане сдерживания пандемии».

Используемые в настоящее время диагностические системы основываются на ПЦР-тестировании или экспресс-тестировании на антигены/антитела с целью выявления инфекции COVID-19 или наличия антител. Однако нынешние методы диагностики имеют ограничения по скринингу вариаций вируса, замедляющие эффективную профилактику эпидемии. Скрининг и выявление вариаций обеспечиваются только ПЦР-методом, но осуществление такого анализа в одной пробирке с реагентом не представлялось возможным до появления нового вариантного теста, разработанного компанией Seegene.

По словам официального представителя компании, Seegene планирует «в приоритетном порядке поставлять свои тест-системы для выявления вариаций COVID-19 международным организациям и правительствам».

Он также добавил, что компания продолжит работу, направленную на «выполнение своих обязанностей как одной из ведущих мировых компаний в области молекулярной диагностики в тесном взаимодействии с органами здравоохранения по всему миру».

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SOURCE Seegene Inc.