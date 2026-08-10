Seegene propose une approche globale de dépistage des infections de l'appareil génital dans le cadre de la Global Million Clinical Study (GMCS)

L'étude STAgora™ portant sur environ 60 000 résultats d'analyses recueillis sur une période de 42 mois a montré que des agents pathogènes responsables d'IST ont été détectés dans 82% des cas positifs à l'HPV

Les résultats confirment l'intérêt potentiel d'une approche de dépistage globale permettant d'obtenir des informations à la fois sur l'HPV et sur les agents pathogènes responsables des IST.

Seegene validera l'utilité clinique d'un dépistage complet de l'HPV et des IST dans le cadre de la Global Million Clinical Study et établira des données scientifiques en vue de la définition de la nouvelle norme mondiale en matière de tests PCR.

SÉOUL, Corée du Sud, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., une société internationale spécialisée dans le diagnostic moléculaire, annonce la mise au point d'une approche complète de dépistage syndromique par PCR des infections de l'appareil génital (IAR), grâce à la détection simultanée des infections sexuellement transmissibles (IST) et du papillomavirus humain (HPV).

STAgora™ Report

Cette annonce fait suite au lancement par Seegene, le 8 juillet, de la Global Million Clinical Study (GMCS). Cette initiative vise à fournir des données scientifiques étayant une nouvelle norme mondiale en matière de tests PCR, en collectant des données cliniques concrètes auprès d'établissements de santé du monde entier et en évaluant l'utilité clinique des stratégies de dépistages spécifiques à certaines maladies.

L'HPV est largement reconnu comme la principale cause du cancer du col de l'utérus, et certains génotypes à haut risque, notamment l'HPV-16 et l'HPV-18, sont étroitement associés à la progression de la maladie. Étant donné que les stratégies de dépistages et de suivi peuvent varier en fonction du génotype de l'HPV détecté, le fait d'identifier non seulement la présence de l'HPV, mais aussi son génotype, fournit des informations cliniques importantes pour la prise en charge des patientes.

Les IST sont causées par divers agents pathogènes, notamment Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae. Ces affections peuvent se manifester par un large éventail de symptômes, notamment des pertes anormales, une dysurie, des douleurs ou des démangeaisons génitales, une dyspareunie, des douleurs dans le bas-ventre, des ulcères génitaux, des vésicules ou des verrues, ainsi que l'infertilité. Étant donné que différents agents pathogènes provoquent souvent des symptômes cliniques similaires, il peut s'avérer difficile d'identifier l'agent pathogène responsable en se basant uniquement sur les symptômes. De plus, les infections asymptomatiques sont fréquentes et peuvent contribuer à une transmission non détectée.

Des études récentes suggèrent que les IST et la dysbiose vaginale pourraient être associées à des modifications de l'environnement inflammatoire, immunitaire et microbien local du col de l'utérus, ce qui pourrait influencer la contamination, la persistance ou la clairance de l'HPV. Ces données de plus en plus nombreuses soulignent l'importance d'interpréter les résultats relatifs à l'HPV et aux IST dans un contexte clinique plus large, en tenant compte notamment de l'âge de la patiente, de ses symptômes, de ses antécédents sexuels et de son risque d'exposition, de ses projets de grossesse, de ses antécédents infectieux et de l'agent pathogène spécifique détecté. Prises dans leur ensemble, ces conclusions fournissent une justification scientifique pour poursuivre l'évaluation d'une approche globale de dépistage de l'HPV et des IST, qui permette d'évaluer le risque lié à l'HPV parallèlement aux IST et aux infections de l'appareil reproducteur concomitantes.

En s'appuyant sur STAgora™, la plateforme d'analyse des données de test en temps réel et d'analyses statistiques de Seegene, la société a analysé en interne environ 60 000 résultats de dépistages combinés de l'HPV et des IST obtenus sur une période de 42 mois. L'analyse a montré que des agents pathogènes responsables d'IST ont été détectés dans 82% des cas positifs à l'HPV, tandis que l'HPV avait été détecté dans 46% des cas positifs aux IST. Par ailleurs, une codétection de l'HPV et d'agents pathogènes responsables d'IST a été observée dans 71% des cas positifs identifiés grâce à un dépistage complet de l'HPV et des IST.

Ces résultats démontrent l'intérêt d'associer le dépistage des IST à celui de l'HPV. Parmi les applications prometteuses, on peut citer le dépistage des IST asymptomatiques, l'évaluation des coinfections chez les personnes séropositives à l'HPV, ainsi que l'accompagnement des bilans de santé liés à la reproduction dans le cadre de la préparation à la grossesse ou de l'évaluation de l'infertilité.

Par le biais de la GMCS, Seegene prévoit de continuer à recueillir des données cliniques sur le dépistage complet de l'HPV et des IST, et d'évaluer statistiquement son utilité clinique et son applicabilité à l'aide de STAgora™.

La société présentera également l'importance et les perspectives d'avenir de son approche globale en matière de tests PCR lors du congrès de l'Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM 2026), qui se tiendra du 28 au 30 juillet à Anaheim, en Californie.

Glossaire et références

IAR (infections de l'appareil reproducteur)

Catégorie de maladies regroupant les infections de l'appareil reproducteur (ou génital), notamment les infections liées à l'HPV et les IST.

Analytes cibles des tests de dépistage d'IST

Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1), virus de l'herpès simplex de type 2 (HSV-2), Treponema pallidum (TP), Gardnerella vaginalis (GV) et Candida albicans (CA).

Références choisies

Brusselaers N, et al. Am J Obstet Gynecol. 2019.

2019. Koster BD, et al. Nature Communications . 2022.

. 2022. Chen X, et al. Nature Communications. 2025.

À propos de Seegene

Seegene est une entreprise mondiale de diagnostic moléculaire qui possède plus de 25 ans d'expertise en recherche, développement et fabrication de technologies de PCR en temps réel syndromique. L'entreprise est largement reconnue pour sa technologie PCR multiplex exclusive, qui permet la détection simultanée de plusieurs pathogènes dans un seul test.

L'une des principales caractéristiques de la technologie de PCR en temps réel syndromique de Seegene est sa capacité à détecter jusqu'à 14 agents pathogènes qui causent des signes et symptômes similaires dans un seul tube tout en fournissant des renseignements quantitatifs pour appuyer une prise de décision clinique plus efficace.

Les capacités technologiques de Seegene ont été démontrées pendant la pandémie de COVID-19, lorsque l'entreprise a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de la COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde.

En s'appuyant sur son expertise en diagnostic moléculaire, Seegene s'étend au-delà des diagnostics fondés sur des tests pour développer un écosystème diagnostique intégré. L'entreprise fait progresser de nouvelles technologies, notamment STAgora™, une plateforme d'analyse de données de diagnostic en temps réel, et CURECA™, un système PCR entièrement automatisé conçu pour rationaliser l'ensemble du flux de travail des tests moléculaires.

Grâce à son initiative de partage des technologies et à des partenariats mondiaux, Seegene vise à élargir l'accès aux technologies de diagnostic moléculaire et à renforcer la préparation mondiale aux maladies infectieuses.

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