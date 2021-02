Seegene utvikler verdens første COVID-19 test av varianter, som også er i stand til å identifisere opprinnelsen til virusvariantene

SEEGENE RULLER UT DEN FØRSTE TESTEN SOM IDENTIFISERER COVID-19

PRODUSENTEN AV COVID-19-TEST VIDEREUTVIKLER SPORING AV VARIANTER

SØRKOREANSK FIRMA FORPLIKTER SEG TIL Å SAMARBEIDE MED MYNDIGHETENE

SEOUL, Sør-Korea, 23. februar 2021 /PRNewswire/ -- Det sørkoreanske bioteknologifirmaet Seegene (KQ096530) uttalte mandag at de har utviklet verdens første diagnostiske test av varianter for COVID-19. Testen er i stand til å screene COVID-19 og identifisere flere mutante variasjoner i én enkelt PCR reaksjon.

Seegenes nye varianttest, «Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay», kan påvise og skille virusvariasjoner, inkludert de som er funnet å være blant de mer smittsomme og gi mer alvorlig sykdom.

Den nye testen av varianter påviser ikke bare COVID-19, men kan også identifisere store genetiske variasjoner som ser ut til å stamme fra Storbritannia, Sør-Afrika, så vel som andre regioner, inkludert Japan og Brasil.

Videre kan den forhåndsscreene en mistenkelig ny variant, noe gir innsikt om flere varianter, noe som er et sentralt trekk ved Seegene-teknologien.

Seegenes nye produkt integrerer minst ti av sine proprietære teknologier, inkludert en multipleks sanntids PCR-metode, kalt mTOCE™, som er den banebrytende teknologien som bare Seegene kan vise til. Denne innovative teknologien gjør det mulig for testen å påvise et spesifikt sted der mutasjon oppstår, noe som gir presis deteksjon og differensiering av coronavirus. I tillegg skjer denne reaksjonen av muterte virus i ett enkelt reagensrør.

En annen nøkkelfunksjon ved bruk av Seegenes unike teknologi, er dens endogene, interne kontroll som kan verifisere hele testprosessen, inkludert riktig innsamling av prøvemateriale.

Ved å benytte Seegenes in silico-system med autoovervåkning av store data, overvåker og analyserer selskapet verdensomspennende databaser om COVID-19 og dens varianter nøye, slik at det raskt kan respondere med produktutvikling.

For øyeblikket er regjeringer og helsemyndigheter over hele verden tvunget til å stole sekvensering av enkeltprøver, noe som er uegnet til massiv testing, for å filtrere ut virusvarianter fra positive tilfeller av COVID-19. En representant fra Seegene uttalte at den «nye COVID-19-diagnostiske testen av varianter vil øke muligheten betydelig for å teste store volum. I kampen mot global spredning av mutante virus er dette viktig når tiden er så avgjørende for å kontrollere pandemien.»

Den nåværende diagnostikken benytter PCR-tester eller raske antigen / antistofftester for å diagnostisere COVID-19-infeksjon eller tilstedeværelse av antistoffer. De nåværende diagnostiske metodene har begrensninger i screening av virusvarianter, og bremser en mer effektiv epidemiforebygging. Bare med PCR-metode kan man screene og identifisere variantene, men å gjøre det i ett enkelt reagensrør hadde ikke vært mulig uten Seegenes nye test av varianter.

Ifølge selskapets representant planlegger Seegene «å prioritere leveranse av sine COVID-19-varianttester til globale organisasjoner og myndigheter.»

Representanten la til at selskapet vil fortsette arbeidet med å «oppfylle sin plikt som et ledende globalt molekylærdiagnostisk selskap ved å jobbe tett med helsemyndigheter over hele verden.»

